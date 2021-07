Weekendtips: ga voor Pampus of kijk films op het dak

Openluchtbioscoop op het dakterras van het Volkshotel.

Film: Rooftop Cinema

Canvas, op het dakterras van het Volkshotel, vertoont in samenwerking met Lab111 vier avonden lang films. Het thema van deze tijdelijke buitenbioscoop is Lovers on the Run. Te zien zijn de films Y tu mamá también, dat drie jongeren volgt op een Mexicaanse roadtrip; Queen & Slim, over een tinderdate die eindigt in een bloedbad, en Moonrise Kingdom, waarin twee 12-jarigen samen weglopen. True Romance, ­tenslotte, vertelt het verhaal van een onalledaags stel dat achtervolgd wordt door de maffia.

T/m zondag, 20.00-00.00 uur, Wibaut­straat 150, €13,50, volkshotel.nl

Theater: Nieuwe makers

Het Bijlmer Parktheater geeft met het programma Hoge Ogen jonge biculturele makers de kans zich te ontwikkelen op theatergebied. Deze nieuwe makers brengen verhalen over de Afrikaanse diaspora, (de)kolonisatie en wat het betekent om meerdere nationaliteiten te hebben. Zo onderzoekt Dahiana Candelo haar biculturele ­identiteit, en zijn er voorstellingen van Candelo, Sarah Huygens Jawla, Rohiet Tjon Poen Gie en Onias Landveld.

T/m vrijdag, €10, Bijlmer Parktheater, bijlmerparktheater.nl

Eten: Zomerlicht op Pampus

Het Zomerlichtseizoen op forteiland Pampus is weer begonnen. De motorklipper Sailboa vaart je naar het eiland vanaf IJburg of Muiden voor een picknick met aansluitend diner. De koks van het Pampus Paviljoen koken met verse producten. Wil je langer blijven? Combineer het dinerarrangement dan met een overnachting op de camping.

Vrijdag en zaterdag, 18.00 uur, €72,50, pampus.nl

Eilandgevoel met diner op Pampus.

Kind: FamilieSportChallenge

Kinderen die graag actief zijn of met een bal spelen, kunnen morgen in het Amsterdamse Bos hun hart ophalen. Onder be­geleiding van professionele trainers kunnen ze samen met broers, zussen, ouders of verzorgers diverse sporten ontdekken, zoals golf, volleybal, kickboksen en frisbeeën. Als team kunnen ze de strijd aangaan met andere teams. Het gezin dat de meeste spelonderdelen wint, gaat als overwinnaar naar huis. En wie weet wordt er wel een nieuwe lievelingssport ontdekt.

Vrijdag, 9.30-12.30 uur of 13.00-15.30 uur, gratis, Amsterdamse Bos, midzomermokum.nl

Familievoorstelling: Gouden Koets

Deze muziektheatervoorstelling gaat over de 18-jarige prinses Wilhelmina, die op het punt staat tot koningin ge­kroond te worden, en de Surinaamse Kwadjo. Hij werd naar Nederland gehaald om tentoongesteld te worden op de wereldtentoonstelling van Amsterdam. De twee tieners buigen zich over het koloniale verleden van Nederland door in gesprek te gaan over de slavernijafbeeldingen op de Gouden Koets.

T/m zaterdag, 14.30 uur, vanaf €10, Theater De Krakeling, krakeling.nl

In De Gouden Koets buigen twee tieners zich over het koloniale verleden van Nederland.

Mode: Pimp je gymp

Schoenontwerper Jan Jansen stond bekend om zijn patchworkschoenen: van oude lapjes python-, slangen- en krokodillenleer maakte hij nieuwe laarsjes. In Museum Jan kunnen kinderen vanaf 6 jaar met deze patchworktechniek aan de slag. Eerst krijgen ze een rondleiding, daarna toveren ze hun schoenen om in heuse kunstwerken. Je kunt eigen schoenen meenemen of een paar in het museum krijgen.

Zondag, 14.00-15.30 uur, gratis, Museum Jan, museumjan.nl

In Museum Jan kunnen kinderen met de patchworktechniek aan de slag. Beeld Eddy Wenting

Taal: Spokenwordfestival

Op festival Wilde Woorden kun je allerlei taalkunstenaars ontdekken, van rappers tot verhalenvertellers. Naast optredens van onder anderen Roziena Salihu, Zeinab El Bouni en Hans Plomp, is er van alles te doen in het park. Zo kun je een rustgevende ervaring bele­ven door gemasseerd te worden of werk je aan je eigen spokenwordskills tijdens een masterclass van Ike Krijnen.

Zondag, 12.00-18.00 uur, gratis, Westerpark

Ontdek taalkunstenaars op festival Wilde Woorden.

Muziek: Dansen op Turkse hits

De band Altın Gün maakt dansbare psychedelische bewerkingen van oude Turkse pophits. Jasper Verhulst raakte, op tour met Jacco Gardner in Istanboel, in de ban van oude Turkse pop. De Turks-Nederlandse multi-instrumentalisten Merve Daşdemir en Erdinç Ecevit Yildiz wilden meteen meedoen. Zondag spelen ze voor het eerst in het Concertgebouw.

Zondag, 19.00 en 21.15 uur, €13,50, concertgebouw.nl

De band Altın Gün. Beeld Sanja Marusic

Kleinkunst: Rijm op muziek

Buigt allen mee voor Drs. P is een kleinkunstvoorstelling waarin de hoogtepunten uit het leven en werk van taalkunstenaar Drs. P. aan bod komen. Samen met de jonge pianist Guus van Marwijk brengt cabaretier Erik van Muiswinkel een verwarrende voorstelling om ‘bij te lachen en te huilen’.

Zaterdag, 19.00 en 21.15 uur, €13,50, Vondelpark, openluchttheater.nl

Buigt allen mee voor Drs. P is zaterdag te zien in het Vondelpark Openluchttheater.

Muziek: Beethoven in een glazen zaal

In de serie Candlelight-concerten speelt het Agathe Quartet meerdere strijkkwartetten van Beethoven. Het belooft een mooie avond te worden. Op het open glazen plein van het Scheepvaartmuseum is de ruimte verlicht door ledlampjes.

Vrijdag, 8.30 en 10.30 uur, €42, scheepvaartmuseum.nl