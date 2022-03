Weekendtips: ga sterren kijken in Artis of dans op r&b in Bitterzoet

Workshop: Sterrenkijkavond

Tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen organiseert het planetarium van Artis een sterrenkijkavond. Tuur naar het heelal door een telescoop van de Volkssterrenwacht, deze amateursterrenkundigen zullen al je vragen over wat je ziet beantwoorden. Daarnaast organiseert het planetarium activiteiten zoals stand-up astronomy en kun je je eigen planeet of sterrenklok knutselen. Elk halfuur is er een show te zien in de koepel van het planetarium; je leert er van alles over planeten, manen en sterrenstelsels, dichtbij en ver weg.

Zaterdag, 19.00 uur, Artisplanetarium, gratis

Verkiezingen: Grote Lijsttrekkersdebat

De avond voordat de eerste kiezers naar het stemlokaal gaan, staat nog een groot debat op de planning. Elf lijsttrekkers gaan met elkaar in debat in een laatste poging om de kiezer voor zich te winnen. Thema’s die aan bod zullen komen: woningnood, veiligheid, leefbaarheid, inclusiviteit en de energietransitie. Voorafgaand aan het debat zullen de peilingen en ontwikkelingen besproken worden en achteraf wordt het debat van duiding voorzien door politieke experts. Ook te volgen via een livestream.

Zondag, 17.00 uur, De Balie

Workshop: Erotisch borduren

Normaal gesproken zou iemand die ter ere van Internationale Vrouwendag een cursus borduren voorstelt met pek en veren de stad worden uit gejaagd. Zo niet Bho Roosterman. Zij ziet borduren als dé manier om het gesprek te beginnen over vrouwelijk seksueel genot. Kies je ontwerp en borduur onder begeleiding een lichaamsdeel, dat je mee naar huis kan nemen. Aansluitend wordt de film Dilemma of Desire vertoond.

Zondag, 14.00 uur, Melkweg, €12,50

Clubavond: Soepeltjes

Wie van tropische sferen houdt en zijn heupen bij wat ritmische muziek moeilijk in bedwang kan houden, is komende vrijdag by Club Nyx aan het goede adres. Het welbekende feest Soepeltjes is daar terug van weggeweest. In vier verschillende zalen wordt er gefeest. Reggaeton, salsa, hiphop of afrobeat, alles kan, zolang het soepeltjes blijft. Boek tijdig tickets, want die gaan hard, na twee jaar lockdowns.

Zaterdag, 22.00 uur, Club Nyx, €12,50 (voorverkoop), en €15 (aan de deur)

Clubavond: Huisfissa

Bitterzoet is zaterdag voor het eerst sinds tijden weer eens bezet door Huisfissa. En dat betekent voor ieder wat wils. De spelletjesliefhebber kan zijn lol niet op: beerpong, kingsen en mexen zijn onderdeel van de Games of Huisfissa. Ook zijn er zoals altijd snacks en wordt er punch geschonken, en dit alles terwijl er r&b door de speakers schalt.

Zaterdag, 23.30 uur, Bitterzoet, €12,50 (normaal) €15 (laat)

Theater: Oorlogswinter

Gebaseerd op het gelijknamige populaire boek van Jan Terlouw, dat in 2022 zijn 50ste jubileum beleeft. Het leven van Michiel van Beusekom verandert compleet als de Duitsers Nederland binnenvallen. Hij en zijn familie krijgen het steeds moeilijker, vooral tijdens de Hongerwinter. Zijn leven staat op zijn kop als hij een Engelse piloot in nood helpt en zijn vader wordt opgepakt door de bezetter. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Zondag, 14.30 uur, Delamar, €17,50

Kinderfestival: Het avonturenfeest

Bij Het avonturenfeest valt er van alles te beleven. Het Zaantheater staat deze zondag compleet op zijn kop voor jonge avonturiers en hun (groot)ouders. Kinderen kunnen workshops muziek maken, toneelspelen en dansen volgen. Ook kunnen ze proefjes doen en een reuzekleurplaat inkleuren, en uitrusten terwijl ze voorgelezen worden. Daarnaast is er een voorstelling te bezoeken: Padaboom, over de Geluidengrijpers, die alles wat ze vinden in muziek omtoveren. Alle workshops en activiteiten zijn gratis, toegang tot de voorstelling is €5.

Zondag, 13.00 uur, Zaantheater (Zaandam), €5 (voorstelling)

Cabaret: Taboe

Met de voorstelling Taboe maakt Nesim el Ahmadi zijn cabaretdebuut. El Ahmadi, bekend van het YouTubekanaal Supergaande, neemt taboes onder de loep aan de hand van persoonlijke verhalen. El Ahmadi heeft een turbulent leven gehad. Als zoon van een vluchteling was hij in Nederland op zoek naar zijn geloof en als moslim trouwde hij op jonge leeftijd met een christelijke vrouw. Hij onderging een haartransplantatie op zijn 23ste en bracht een tijdje in de cel door. Daarnaast werd ook zijn vrouw ontvoerd. Het lijkt te veel voor een voorstelling, maar El Ahmadi neemt je mee in zijn roerige leven en probeert taboes bespreekbaar te maken.

Vrijdag, 21.00 uur, Podium Mozaïek, €18

Theater: De grote kunstshow met Bas Kosters

In De grote kunstshow worden de mode, tekeningen, poppen en wandkleden van kunstenaar Bas Kosters tot leven gewekt. Door middel van licht, muziek, monologen, theater en interviews worden de verhalen achter het werk van Kosters verteld in een anderhalf uur durende kijkshow. Genderidentiteit, schoonheidsidealen, overconsumptie, activisme, kwetsbaarheid en erotiek zijn de thema’s waar Kosters zich mee bezighoudt. Na afloop verandert het podium in een tentoonstelling, zodat het publiek de werken van Kosters van dichtbij kan bekijken.

Vrijdag & zaterdag, 20.00 uur, ITA, v.a. €17,50

Expositie: Van Gogh en de olijfgaarden

Van Gogh maakte vijftien schilderen van olijfbomen. Deze schilderijen raakten verspreid over Europa en de VS, en zijn nu voor het eerst samen te zien in het Van Gogh Museum. Toen de schilder 36 was verbleef hij in een instelling in Saint-Rémy-de-Provence in Zuid-Frankrijk. In de omgeving stonden deze olijfbomen, waaruit hij troost en kracht putte. In de schilderijen experimenteert Van Gogh met verschillende kleuren, afhankelijk van het moment van de dag en het seizoen.

T/m 12 juni, Van Gogh Museum, €19