Weekendtips: ga op zoek naar waterdieren of luister naar koren in de Buiksloterkerk

Beeld Retatchi-Amsterdam-(bewerking)-en-Michele Secchi-(fotografie)

Toneel: Festen

De Deense filmklassieker Festen gaat de Nederlandse theaters in. Het script van de film waarin een familie vrolijk samenkomt om de verjaardag van de pater familias te vieren, maar waarbij de verloren zoon daaraan een andere wending geeft, is door Peter Heerschop herschreven voor toneel. De regie is van Titus Tiel Groenestege. En veel bekende acteurs spelen mee, onder wie Viggo Waas, Bas Hoeflaak en Maartje van de Wetering.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 20.30, 20.30 en 14.30 uur, Delamar, €32,50

Open tuinendag: in de Jordaan

De Jordaan zit vol met tuinen die zich stiekem aan het oog onttrekken, maar aankomende zondag zul je ze niet missen. De werkgroep Meer Groen organiseert de jaarlijkse tuinendag. Dwars door de Jordaan hebben ze een route uitgestippeld langs hofjes, zelfbeheertuinen, privétuinen en dakterrassen. Zie wat er mogelijk is in de vaak beperkte ruimte die de stad biedt. De deelnemende tuinen zijn te herkennen aan een groene lampion bij de ingang.

Zondag, 11.00-16.30 uur, beginpunt Looiershoftuin, €2,50

Beeld Sam Tobiana

Musea: Open huis aan de Amstel

Museum van de Geest, Hermitage Amsterdam en het Amsterdam Museum zijn samen gevestigd aan de Amstel 51. Aankomende zaterdag houden ze een gratis toegankelijk open huis. Beleef de VR-experience gemaakt door beeldend kunstenaar Abner Preis, maak een tijdreis met de reisgids over het Amsterdam van vroeger en nu, ga aan de slag met naald en draad tijdens de workshop borduren en loop mee met een van de rondleidingen van de curatoren. Bovendien kun je deze zaterdag makers ontmoeten bij hun werken. Zoals Raquel van Haver bij de collectiepresentatie Panorama Amsterdam, Terra Dakota Stein bij de tentoonstelling Welkom in de Noordside en Bilal Chahal bij zijn Tuinexpositie.

Zaterdag, 10.00 uur, Amstel 51, gratis

Park: Honderdjarig bestaan volkstuin Ons Buiten

Tuinpark Ons Buiten begon in 1922 als volkstuincomplex, dit jaar bestaat het honderd jaar. Dat vieren ze aankomende zondag. Iedereen is welkom om te komen kijken naar de 450 moes- sier- en verblijfstuinen die het park rijk is. Er is speciaal voor het feest een kunstmarkt met 45 kramen, een kindervrijmarkt, een foto-expositie met 100 portretten van tuinders, een wandeling met natuurgidsen en een optreden van Karin Bloemen.

Zondag, 11.00 uur, Tuinpark Ons Buiten, gratis

Muziek: Korendag

Twee jaar lang is het vanwege de coronapandemie stil geweest, maar aankomende zondag gaat het door: de Korendag van Amsterdam-Noord. Acht koren uit Amsterdam treden op in de Buiksloterkerk. Ze zingen van Saint-Saëns tot aan Annie M.G. Schmidt en van Brahms tot aan The Beatles.

Zondag, 11.00 - 15.30 uur, Buiksloterkerk, €2,50

Beeld Les Adu

Dansvoorstelling: Yakaar

Dansgezelschap Dieuf Dieul, bestaande uit dansers uit West-Afrikaanse landen en Suriname, komt met een voorstelling genaamd Yakaar. Dit is een verhaal waarin de ‘verwachting’ centraal staat. Het gaat over een meisje dat bruut verkracht wordt tijdens de oorlog, bevalt van haar kind tijdens de bevrijding en over de vrijheid die volgt. In deze theatrale dansvoorstelling worden traditionele Afrikaanse dansen afgewisseld met moderne danssolo’s. Aankomende zaterdag staan ze in de CC Amstel.

Zaterdag, 20.30 uur, CC Amstel, €16,50

Kids: Slootjesdag in het Vondelpark

Normaliter is de Koeienweide niet openbaar vanwege de kwetsbaarheid van dit gebied, maar soms doet een kans zich voor om toch te genieten van dit stuk stadsnatuur. Zondag heet die kans de Slootjesdag. Kinderen kunnen met een schepnetje, loeppot en zoekkaart op zoek naar waterdieren terwijl de ouders genieten van zelfgemaakte kruidenthee. Ook zijn er rondleidingen over het natuureducatiepad rondom de weide.

Zondag, 12.00 uur, Koeienweide Vondelpark, gratis

Beeld Mitch Blaauw

Musicaltheater: Eindejaarsvoorstelling Frank Sanders Akademie

Wie zijn de musicalsterren van de toekomst? De eindejaarsvoorstelling van de Frank Sanders Akademie voor Musical en Muziektheater mag na twee jaar covid weer in het theater plaatsvinden. De vierdejaars spelen 15 en 16 juni hun voorstelling, maar dit weekend mogen de derdejaars al laten zien wat ze te bieden hebben. “Het voelt een beetje als koeien die voor het eerst de wei in gaan,” zegt een van de studenten erover. “Eindelijk mogen we het theater in.” Ze spelen Pippin, een coming-of-ageverhaal over een man die de zin van het leven zoekt.

Donderdag en vrijdag, 20.00 uur, DeLaMar West, €20

Festival: Komm Schon Alter (24+)

Al het goede uit Duitsland op één festival. En daar bedoelt de organisatie geen lederhosen mee, maar elektronische muziek, Berlijnse clubsfeer en Späti’s vol Duits bier. En dat zonder (te) jonge studenten om je heen, was het doel toen Komm Schon Alter in 2012 begon met een deurbeleid van 24-plus. Door het jaar heen geven ze clubavonden, maar aankomende zaterdag is het festivaltijd. Een van de bijzondere acts is dit jaar Laserkraft 3D, bekend van de single Nein, Mann! Laserkraft 3D treedt al een aantal jaar niet meer op en komt speciaal voor het festival eenmalig optreden in Nederland.

Zaterdag, 12.00 uur, Tuinen van West, €59,50

Beeld Martika Avalon

Optreden: Nona

De in het Engels zingende soulzangeres Nona zat op de Herman Brood Academie maar zegt het zingen als straatmuzikant geleerd te hebben. In 2019 kwam haar debuutalbum uit en werd ze genomineerd voor de Edison Beste Nieuwkomer. Live optreden is haar grote passie, dat doet ze met een zeskoppige, soms zelfs negenkoppige band. Ze speelde op grote festivals als Paaspop, North Sea Jazz en Zwarte Cross en heeft bijna 330.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Zondag staat ze in de Melkweg om een voorproef te geven van haar volgende album.

Zondag, 20.00 uur, Melkweg, €25,90