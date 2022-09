Weekendtips: ga naar het Podcastfestival of zing een moppie op Café Chantant

Kindervoorstelling: Tonky & Jack aan zee

Surfer Tonky woont met zijn trouwe gekke hond Jack in een vuurtoren vlak bij zee. Daar beleven ze avonturen en zingen ze liedjes over het strand, dieren en vakantie. De voorstelling, geschikt voor kinderen tussen de twee en acht jaar, is een project van singer-songwriter Marten Fisher, bekend van zijn milieubewuste kinderliedjes. Na de voorstelling kunnen de kinderen hem ontmoeten.

Zondag, 11.00 uur, Theater Vrijburcht, €15

Beeld Ariel ben Shalom

Expositie: Eye love you 2

Drie Amsterdamse fotografen met verschillende stijlen hebben één ding gemeen: hun passie voor beelden die je raken. Gevestigde fotograaf Michel Hobbij (62) brengt een ode aan Ed van der Elsken, die in 1978 zijn tentoonstelling Eye Love You presenteerde in het Stedelijk Museum. Hobbij wil met zijn beelden iets vertellen over de staat van de aarde. Voor Job Beima (23) is dit zijn eerste ‘echte expositie’. Hij fotografeert landschappen, natuur en architectuur met de ambitie om de wereld en culturen te ontdekken. De andere nieuwkomer is Ariel ben Shalom (22), die met zijn werk emoties wil uitdrukken.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 12.00 uur, MLB galerie, gratis

Muziek: Café Chantant

De maandelijkse karaokeavond van Kapitein Zeppos, Café Chantant, bestaat 35 jaar en dat wordt dit weekend gevierd. Eigenaren Bob van Buren (65) en zijn vrouw Claire (56) leenden het concept van de laat negentiende-eeuwse muziekcafés in Parijs, Antwerpen en Amsterdam. Inmiddels is het zo'n succes dat de show niet meer in hun bar gegeven kan worden, ze zijn hiervoor verhuisd naar de achterburen: het Tobacco Theater. De band bestaat uit topmuzikanten, onder wie pianist Jan Robijns en gitarist Jac Bico van The Analogues. Op het podium staan (semi-)professionals en goedbedoelende amateurs.

Zondag, 15.30 uur, Kapitein Zeppos, €19,71

Festival: Het Podcastfestival

Het Podcastfestival viert de vijfde editie dit weekend met als thema The power of pause. Het fijne aan een podcast is dat je die op pauze kunt zetten wanneer maar wilt, maar ook podcastmakers hebben soms een pauze nodig. In de Tolhuistuin praten onder anderen NPO Fonds-adviseur Randy Vermeulen en Ebissé Wakjira-Rouw van Dipsaus Podcast over van alles rond podcasts. Hoe wordt hier geld mee verdiend, hoeveel is een download waard en hoe ziet de toekomst eruit? Er is een dagprogramma en een avondprogramma (een avondkaartje kost €17,50).

Vrijdag, 10.00 uur, Tolhuistuin, €75

Beeld Ferry Kesselaar

Expositie: Plan Van Gool

Amsterdam heeft de buurt aangewezen als beschermd stadsgezicht, en daarom heeft het Museum Amsterdam Noord deze herfst en winter een expositie over Plan Van Gool. De buurt in Noord met zijn beeldbepalende luchtbruggen bestaat komend jaar 55 jaar. Pronkstuk is een maquette, gemaakt door de Architekten Cie, het bureau van architect Frans van Gool. In een ‘luisterwandeling’ komen (oud-)bewoners aan het woord, zoals rapper en Parool-columnist Massih Hutak. Ook zijn er bijvoorbeeld oude beelden, van de ‘kresj’, waar de eerste bewoners samen hun kinderen opvingen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 13.00 uur, Museum Amsterdam Noord, €4

Beeld DigiDaan

Festival: Weekend van de Wetenschap

Dit weekend wordt de tiende editie van het Weekend van de Wetenschap georganiseerd. Het gratis wetenschapsfestival voor het gehele gezin geeft een kijkje achter de schermen bij meer dan 270 organisaties die normaliter niet zomaar toegankelijk zijn. Jaarlijks is hier een onderzoek aan verbonden en dit jaar wordt de rol van humor onderzocht bij het overbrengen van een serieuze boodschap. Voor veel kinderen is het de eerste kennismaking met deze wondere wereld. Hoe zou hun wereld eruit zien zonder wetenschap?

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, meerdere locaties, gratis

Beeld Henk Schut

Kunst: In Tune

Zaterdag lanceert Stichting NDSM-werf een nieuwe geluidsinstallatie van NDSM-kunstenaar Henk Schut: In Tune. Dit werk gaat over het vinden van een nieuwe balans tussen de mens en zijn omgeving door een beroep te doen op ons horend en luisterend vermogen. De installatie bestaat uit een grote bronzen stemvork van drie meter hoog en vier hoorns, die vanaf de Y-helling geluid naar de vier windrichtingen brengen. Op steeds wisselende momenten stemt de stemvork de omgeving zodat jij, als bezoeker, ook ‘in kan tunen’ met alles om je heen.

Zaterdag, 17.30 uur, NDSM-werf, gratis

Expositie: AI

Artificiële intelligentie is steeds meer een onderdeel van ons leven. De slimme software die in staat is om nauw omschreven taken op een manier uit te voeren die uiterst intelligent is, wordt dagelijks veel gebruikt in onder meer zoekmachines, apps en de financiële markten. De expositie AI vertoont werken van kunstenaars die daarop reageren. Sommige kunstenaars creëren met behulp ervan nieuwe werken, anderen verzetten zich ertegen, gaan er een verbinding mee aan of benaderen AI wetenschappelijk.

Zaterdag en zondag, 12.00 uur, NDSM FUSE, gratis

De Maasdamme Collectie: Scènes uit het koloniale verledenDetail van diorama De Suikerplantage, door Rita Maasdamme. Beeld Amsterdam Museum

Theater: Returning the Gaze

Returning the Gaze is de nieuwste locatievoorstelling van Sites of Memory. In een wandeling vanaf Huis Willet-Holthuysen naar het Amsterdam Museum aan de Amstel krijg je scènes van dans, poëzie, en live muziek te zien. De dominante veelal witte blik (gaze) versus het onderdrukte perspectief van waaruit naar de koloniale geschiedenis wordt gekeken, staan centraal. Kunstenaars reflecteren vanuit verschillende perspectieven op thema’s als rijkdom en macht. Wat gebeurde er met kapitaal verkregen door koloniale handel, hoeveel generaties van families profiteerden ervan en ten koste van wie en waar?

Zaterdag en zondag, 13.00 of 15.30 uur, verschillende locaties, €22

Evenement: Week van Dyslexie

Tijdens de online Week van Dyslexie, thuis vanaf je bank te volgen, vertellen diverse (inter)nationale sprekers uit de wetenschap en de praktijk over de uitdagingen en de kansen voor kinderen met dyslexie die het vaak lastig hebben op school. Je wordt ­onder meer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Het Happy Dyslectisch Festival op zondag is een fysiek evenement voor dyslectische kinderen en hun ouders, waar ze samen kunnen ontdekken waar de kinderen goed in zijn, met als doel de beeldvorming te veranderen.

Zondag, 9-12.30 en 13-16.30 uur, Tolhuistuin, €7,50 per blok