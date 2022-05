Weekendtips: ga naar het Koerdisch Filmfestival of doe de Indische Buurt Run

Beeld VINESH GAYADIN

Theater Benefit for Ukraine: The Government Inspector

Het Badhuistheater houdt zondag een Engelstalige live reading van The Government Inspector, een satire van de Oekraïense schrijver Nikolai Gogol. De opbrengst doneert het theater aan Razom for Ukraine, een non-profitorganisatie die de bevolking van Oekraïne ondersteunt bij het streven naar een democratischere samenleving.

Zondag, 15.00 uur, Badhuistheater, €12

Cabaret: Leids Cabaret Festival On Tour

Benieuwd wie de nieuwe Tim Fransen of Erik van Muiswinkel is? Het cabaretfestival dat talenten een opstap biedt naar een groter publiek, toert voorafgaand aan het festival het hele land door. Dit weekend staan ze in Amsterdam. In teams van drie treden ze deze donderdag, vrijdag en zaterdag op in Theater Bellevue.

Donderdag, vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, Theater Bellevue, €18,50

Beeld Martijn Kuyvenhoven

Club: Lofi Sundays

Club Lofi heeft zijn binnenplaats verbouwd, en deze maand voor de zomer geopend. Elke zondag kun je er in de buitenlucht dansen. In hun eigen woorden: ‘Lofi is de enige plek in Amsterdam waar je op snoeiharde techno kan dansen in de zon.’ Deze zondag draaien Jensen Interceptor, Afra, Mad Miran en Alex Ranzino.

Zondag, 13.00-23.00 uur, Lofi Courtyard, €17,95

Beeld Sprankelend Fotografie

Beurs: Negenmaandenbeurs

Inspiratie voor de nieuwe babykamer, kinderwagens testen op een parcours of de beste bakfiets vinden. Aankomend weekend is de Negenmaandenbeurs. Aanstaande ouders kunnen zich onderdompelen in de nieuwe werkelijkheid die ze te wachten staat. Dit jaar zijn er 120 stands en meer dan 250 merken met hun nieuwste producten.

T/m 14 mei, 11.00-21.00 uur, RAI Amsterdam, €22

Film: Amsterdam Koerdisch Filmfestival

De filmliefhebber die nieuwsgierig is naar de cinema uit het Midden-Oosten moet aankomend weekend in Het Ketelhuis zijn. Daar is de eerste editie van het Amsterdam Koerdisch Filmfestival. Verdeeld over drie zalen spelen er meer dan twintig nieuwe en oude films uit Iran, Irak, Turkije, Syrië en delen van de voormalige Sovjet-Unie. De oprichters streven naar een gehele representatie en maken daarom bewust geen onderscheid tussen popcultuur en niche.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Het Ketelhuis, standaardprijzen van Het Ketelhuis

Beeld Dimitri Planchon

Debat: Eurovision 2022: Who gets douze points, and why?

Het Eurovisie Songfestival is in volle gang. Aankomende zaterdag is de finale. Maar wat of wie wordt er eigenlijk gevierd? En hoe politiek is het festival? Deze vragen bespreekt De Balie tijdens een speciale bijeenkomst waarin live naar de finale wordt gekeken. Praat en kijk mee met professor performance studies Tiina Rosenberg en historicus hedendaags Europa Dean Vuletic. Ook zijn er live optredens.

Zaterdag, 20.00 uur, De Balie, €13,50

Open dag: kazerne Nico

Aankomende zaterdag kun je bij de IJ-tunnel rondneuzen bij de brandweer en politie. Deze openen voor een middag hun deuren. Zie hoe een brandweerauto er vanbinnen uitziet, bekijk een politiepaard van dichtbij, aanschouw de demonstraties en zie hoe er een brand(je) wordt geblust.

Zaterdag, 10.30-16.00 uur, kazerne Nico, gratis

Beeld Stichting Diversiteitsland

Sportief: Indische Buurt Run

Stichting Diversiteitsland organiseert voor het eerst een wandel- en hardloopevenement in de Indische Buurt. Deze stichting wil mensen met een kwetsbare positie bereiken en stimuleren om meer te bewegen. Voor iedereen die het gezellig vindt om samen te bewegen en die zijn of haar buurt beter wil leren kennen: ren of wandel door het Flevopark en de Indische Buurt en ontvang een medaille. Wie nog een maatje zoekt om samen mee te sporten of begeleiding wil, kan dat via de site regelen.

Zondag, 9.30 uur, Flevopark, €5

Beeld Lakin Ogunbanwo

Kunst: Amsterdam Art Week

Deze week viert Amsterdam Art Week zijn tiende editie. Het thema: Celebrate Change. Centraal staan vragen als: wat zijn de belangrijkste verschuivingen in de beeldende kunst in Amsterdam, wat speelt er in andere steden en hoe ziet de toekomst eruit? Deze editie doen er 66 kunstinstellingen mee. Vijf dagen lang zijn er openingen, gesprekken met kunstenaars, debatten, filmvertoningen, rondleidingen door galeries en optredens.

T/m 15 mei, verschillende locaties, amsterdamart.com

Film: CinemAsia Filmfestival

Dertig Aziatische films gaan deze week in Nederland in première tijdens het CinemAsia Filmfestival. Het festival is afgelopen dinsdag begonnen en gaat door tot en met zondag. In drie bioscopen in Amsterdam zie je de nieuwste kaskrakers, arthousefilms en documentaires uit heel Azië. Artistiek leider van het festival Jia Zhao: “Verwacht geen oriëntalistische blik op Azië, maar Aziatische cinema in zijn eigen verdienste.”

T/m 15 mei, Studio/K, Rialto De Pijp en Rialto VU, standaardprijzen die voor deze bioscopen gelden

Beeld Sjoerd Derine

Theater: FTBLL – can you kick it

Het dansgezelschap ISH heeft disciplines als hiphop, skating, freerunning en BMX als middelpunt. Het doel: ‘De poëzie van de straat zichtbaar maken.’ Ditmaal brengen ze straatvoetbal naar de theaters. Choreograaf Marco Gerris bedacht een voorstelling waarin voetbal, freestyle en breakdance tot een geheel worden gemaakt. Onder begeleiding van hiphopbeats en spoken word van Moze Naél. Met onder anderen tweevoudig Nederlands kampioen freestyle voetbal Rowdy Heinen en viervoudig wereldkampioen Kitti Szász.

Vrijdag (try-out), zaterdag (première) 19.30 uur, zondag 15.00 uur, Meervaart, €22,50