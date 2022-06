Weekendtips: ga naar een verfdemonstratie in het atelier van Rembrandt of leer over het taoïsme

Beeld Petra Steenkamer

Expositie: Oude en nieuwe helden van (de) aarde

Kunstenaar Judith Dubois maakt portretten van helden van zand uit Polen en de Zwarte Zee, steen uit de Dolomieten, mergel, boombast, mosselschelp en meer. Deze materialen vormt ze met natuurlijke lijm op een houten paneel tot een portret. “Zo kijkt de aarde je aan en maken helden contact met je op een bijzondere manier,” zegt Dubois. Portretten van onder meer Tommy Wieringa, Amanda Gorman en president Zelenski zullen te zien zijn in de Broeker Kerk in Broek in Waterland. Dubois doneert de opbrengst van de portretten van Zelenski en Marina Ovsjannikova aan Giro555 voor Oekraïne.

T/m zondag, 12.00 uur, Broeker Kerk, gratis

Beeld Jostijn Ligtvoet

Theater: Nacht in Amsterdam

“Dit is geen klassieke toneelvoorstelling, maar een theatrale vertaling met dans en muziek van de ontmoetingen tussen regisseur Liliane Brakema en 42 verschillende en voor haar onbekende mensen uit de stad,” zegt Laura Kemp van Theater Bellevue. Brakema sprak met hen over thema’s als eenzaamheid, de dood en de liefde. De kostuums en het decor komen voort uit deze ontmoetingen, die plaatsvonden bij de mensen thuis of tijdens een toevallige ontmoeting in een café. Vier van deze onbekende Amsterdammers maken onderdeel uit van de voorstelling, allen zonder podiumervaring.

Donderdag en vrijdag, 20.30 uur, Theater Bellevue, €21,50

Beeld Alexandre Zveiger

Concert: World Doctors Orchestra

Het World Doctors Orchestra is een internationaal beroepsorkest bestaande uit artsen, onder wie zes Nederlandse artsen. In witte doktersjassen vertolkt het orkest de muziek van de overleden violist en arts Hans Henkemans en de Zesde symfonie van Gustav Mahler. Alle opbrengsten van het concert, onder leiding van dirigent Stefan Willich, gaan naar Stichting Papageno die zich inzet voor jongeren met autisme en voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Vrijdag, 20.15 uur, Het Concertgebouw, €17-€55

Beeld Barrie Hullegie

Archive Sale: Lois Jeans

In de jaren zeventig tot eind jaren negentig was het Spaanse Lois Jeans samen met Levi’s een van de grootste jeansmerken wereldwijd. Van mode-iconen en F1-coureurs tot muzikanten en modellen: het modebedrijf uit 1962 veroverde snel het straatbeeld. Het merk is opnieuw populair en organiseert dit weekend een archive sale, een uitverkoop van vorige collecties met onder meer bootcut, slim, en straight jeans in alle maten en kleuren.

Vrijdag 8.00 uur en zaterdag 10.00 uur, Parq Studios, gratis

Ntjam Rosie. Beeld Len Land

Muziekfestival: Red Light Jazz Festival

In samenwerking met Tobacco Theater opent het Red Light Jazz Festival vrijdagavond om 19.30 uur met een optreden van de Kameroense jazzzangeres Ntjam Rosie en haar band, gevolgd door een optreden van saxofoonkwartet Artvark en drumkwartet Drums United. Zaterdagavond treedt r&b- en soulband ParHasard op met onder meer hun nieuwe single Help Yourself. Zondag sluiten singer-songwriter Maddy Moreah en jazzband Bruut! het driedaagse festival op en rondom de Wallen af.

T/m zondag, 19.00 uur, Tobbaco Theater, €10-€25

Beeld Lisa Russelman

Markt: Sunday Market

Struin tijdens de Sunday Market op het terrein van Westergas langs de kraampjes en liveoptredens van jazzband Bears Project, West End Big Band en SonPa Tí. De maandelijkse zondagsmarkt nodigt op Eerste Pinksterdag meer dan honderdvijftig kraampjes uit, met mock- en cocktailproeverijen, workshops lino printen en appelsap of cider maken. Ook leer je salsadansen van de Mojioman of feest je mee op de funk en soul van dj Ray.

Zondag, 12.00 uur, Westergas, gratis

Beeld Xaverio Eind

Theater: Tao of lessen in geluk

Producent en regisseur Karel Witteveen leidt zaterdag de première van Tao of lessen in geluk, een toneelstuk waarin Theatergroep Banne6, bestaande uit bewoners van de Banne in Amsterdam-Noord, als toneelspelers meedoen aan een quiz over de Tao. De Tao is een oud Chinese leer van vrijheid en geluk. Onder leiding van quizmaster Sherida de Meza strijden de spelers om wie de meeste kennis heeft van de Tao en het publiek treedt op als jury.

T/m zondag, 20.00 uur, De Rietwijker, €12,50

Beeld Kirsten van Santen

Museum: Verfdemonstratie en speurtocht in Rembrandtatelier

Tijdens het Pinksterweekend organiseert Museum Het Rembrandthuis gratis verfdemonstraties voor jong en oud. Je leert meer over de pigmenten die Rembrandt gebruikte, waar ze vandaan kwamen en hoe hij zelf zijn verf maakte. De demonstraties worden gehouden op de plek waar Rembrandt zelf werkte: in zijn atelier. Hier maakte hij tussen 1639 en 1658 zijn meesterwerken. Jonge kunstenaars krijgen bij elk bezoek ook een speciale Rembrandtspeurtocht mee, met vragen en weetjes over Rembrandt en zijn huis.

T/m zondag, 11.00 uur, Museum Het Rembrandthuis, kinderen t/m 5 gratis, kinderen t/m 17 €16, volwassenen €15

Beeld Nichon Glerum

Kids: Worming-up!

Deze luistervoorstelling met wandeling in het Erasmuspark leert kinderen van zeven tot twaalf jaar door een koptelefoon alles over Mama Aisa, een oude boom die de luisteraars om hulp vraagt om in leven te blijven, waardoor kinderen op een speelse manier leren over symbiose en de voedselketen. Het scenario, geschreven door Esther Duysker, wordt begeleid door de muziek van Pascal van Hulst, bekend van de VPRO-podcast De Blankenberge Tapes, en storyteller Fouad Lakbir.

Zondag, 11.00, 13.00 en 15.00 uur, Erasmuspark, gratis

Festival: De Zon

Dit weekend opent na drie jaar het festivalseizoen in Amsterdam met Lente Kabinet, Open Air en Pleinvrees. Ook De Zon is terug, het festival dat zondag tijdens zijn vierde editie de NDSM-werf omtovert tot een feestterrein met acht podia. Holy Moly neemt Noorderlicht over met house en disco, de Oude Kraan is een après-skibar met Daddy Genau, en de Kraan staat klaar om te raven op punk en rock van Geertruida. Kraampjes verkopen plantaardig voedsel en stroom wordt opgewekt met wind- en zonne-energie.

Zondag, 12.00 uur, NDSM-werf, €55