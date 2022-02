Weekendtips: ga naar een valentijnsfeestje of leer duurzaam koken

Beeld Pop-up: drugsmuseum Poppi

Pop-up: drugsmuseum Poppi

Op het Centraal Station, in de Amstel Passage, staat tot eind maart een pop-upmuseum, waar je alles leert over de Amsterdamse drugsgeschiedenis en -handel. De interactieve expositie heet World of Opiates. De tentoonstelling gaat over de verschillende verschijningen van drugs door de jaren heen. Van een vitrinekast kun je de laatjes openen; in elk laatje zijn verschillende attributen te zien met leerzame informatie over bijvoorbeeld pijnstillers. Entree is gratis, maar donaties worden gewaardeerd.

Zaterdag en zondag, 13.00-17.00 uur, Poppi, gratis

Theater: RRReuring Festival

Theatermakers, regisseurs, choreografen en spokenwordartiesten presenteren gedurende het festival, dat op meerdere dagen in februari wordt gehouden, hun werk en nemen je mee naar hun jeugd. Het overkoepelende thema is ongemak, dat via cabaret, gedichten, podcasts en dans wordt getoond.

Zaterdag en zondag, Podium Mozaïek, tickets €12

Beeld Foodhallen

Valentijnsfeestje: Flirthallen

De Foodhallen organiseert een valentijnsfeestje met dj. De ‘Flirthallen’ zijn voor iedereen die graag nieuwe mensen wil leren kennen, zowel voor een date, als voor nieuwe vriendschappen. Er lopen cupido’s rond met shotjes, die je kan geven aan iemand die je leuk vindt, en er worden polaroidfoto’s gemaakt. Op dit pre-valentijnsfeest zijn dinertjes voor twee te winnen, eveneens in de Foodhallen, op Valentijnsdag.

Zaterdag, Foodhallen, gratis entree

De Sloterkerk.

Muziek: cantatedienst

Voor het eerst wordt er in de Sloterkerk een cantatedienst georganiseerd, een dienst waarbij wordt gezongen. De muzikale begeleiding is in handen van David Schlaffke en Daniël Boothe, op orgel, klavecimbel en viool. Er wordt werk uitgevoerd uit de barok, van componist Georg Philipp Telemann, met zang van sopraan Laila Cathleen Neuman. Aanmelding is verplicht.

Zondag, 16.00 uur, Sloterkerk, entree op donatiebasis

Beeld Epos Ensemble

Theater: De wraak van Lorre

In de serie Zonnehuis op zijn kop, een samenwerking tussen de Janivo Stichting en Stichting Stadsherstel Cultureel, hebben jeugdtheatermakers een podium gekregen. Deze muzikale serie is mede bedoeld om dit theater toegankelijker te maken voor buurtbewoners en vooral voor kinderen. De wraak van Lorre van Epos Ensemble gaat over een opera zingende papegaai als huisdier. Het is een interactieve voorstelling en de kinderen kunnen meezingen.

Zondag, 11.00 uur, ’t Zonnehuis, €7,50

Beeld Flávio Santos

Expositie: het werk van Flávio Santos

In de expositie Deconstructie & constructie zijn schilderijen van dramatische landschappen te zien, die ontstaan zijn door het deconstrueren en reconstrueren van beelden. De schilderijen verbeelden de thema’s pijn, eenzaamheid en protest. Kunstenaar Santos is Amsterdams Braziliaans en is op zaterdag en zondag zelf aanwezig. Reserveren voor een bezoek is verplicht.

Vanaf vrijdag, 12.00-18.00 uur, MLB galerie, gratis entree

Beeld De Kookfabriek

Workshop: duurzaam koken

De Kookfabriek verzorgt in samenwerking met Dutch Cuisine een workshop om het koken van gezond en duurzaam eten makkelijker te maken: Het kookrestaurant. Zo is er een aantal vegetarische menu’s met veel groenten samengesteld om aandacht te schenken aan het verkleinen van de CO2-uitstoot. Je kunt je alleen of samen met anderen aanmelden. Bijna elk weekend worden de workshops gehouden en er zijn ook masterclasses met koks als Alain Caron of Sandra Ysbrandy. Drankjes zijn inbegrepen.

De Flinesstraat 4, Het kookrestaurant, €67,50, masterclass €85

Wim Helsen. Beeld Carmen de Vos

Cabaret: Wim Helsen

De Vlaamse cabaretier en columnist Wim Helsen staat met zijn voorstelling Niet mijn apen, niet mijn circus in De Kleine Komedie. In deze show geeft hij ingewikkelde antwoorden op eenvoudige vragen en dat kan je verwachten van Helsen, die Germaanse filologie gestudeerd heeft en dus wel het een en ander weet van taal. Helsen staat bekend om zijn absurdistische, van de hak op de tak springende stijl.

T/m zaterdag, 20.15 uur, De Kleine Komedie, €26

Beeld Auhentic Hendrix, LLC

Muziekdocumentaire: Jimi Hendrix

In de Melkweg draait vrijdag Music, Money, Madness… Jimi Hendrix in Maui, een documentaire over Hendrix’ bezoek aan Maui, waarin onder andere opnamen van een buitenconcert van de wereldberoemde gitarist worden vertoond. Ook manager Michael Jeffery komt aan bod, evenals hits als Foxy Lady, Purple Haze en Voodoo Child.

Vrijdag, 20.00 uur, De Melkweg, €11

Beeld De Verbroederij

Schaatsen: bij de Verbroederij

Bij de Verbroederij kan je schaatsen op een ecologische schaatsbaan. Mensen uit de buurt en omliggende bedrijven hebben ruimhartig gedoneerd, zo kon de schaatsbaan er komen. Met eigen schaatsen kan je er gratis pootje-over doen. Schaatsen huren kan ook, voor €2 krijg je een polsbandje en een paar schaatsen in jouw maat. Met de stadspas met groene stip is het gratis. En er is natuurlijk warme chocolademelk.

10.00-22.00 uur, Verbroederij, gratis met eigen schaatsen, huren €2