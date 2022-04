Weekendtips: ga naar een boekenmarkt of dans ’s nachts in de Marktkantine

Nog geen plannen dit weekend? Het Parool tipt alvast tien evenementen. Ontdek wat een peuter en wereldleiders met elkaar gemeen hebben in Theater de Krakeling of feest overdag bij Thuishaven.

Markt: boekenmarkt

De Engelse Schrijver Peter Ackroyd zei ooit dat een biografie persoonlijker kan zijn dan fictie, en zeker krachtiger. Zij die het met hem eens zijn, doen er goed aan zaterdag naar de Rijnstraat te komen. Daar is ’s middags een boekenmarkt met als thema biografieën. Je kunt er tussen de levensverhalen speuren en er is gratis koffie en thee. Ook voor wie het niet met Ackroyd eens is, ligt er genoeg. Naast de speciale thematafel met biografieën en autobiografieën zijn er kramen die vol liggen met alle mogelijke soorten boeken.

Zaterdag, 13.30 uur, Rijnstraat 115, gratis

Dagfeest: Thuishaven De Winterclosing

Wie liever overdag feest, kan op zaterdag bij Thuishaven terecht. Daar dansen ze de winter van zich af, het mooie weer tegemoet. Met optredens van dj’s Benny Rodrigues en Michel de Hey. Wie om elf uur nog niet is uitgedanst, kan naar de afterparty en zo zijn of haar verblijf tot vier uur ’s ochtends verlengen

Zaterdag, 13.00, Thuishaven, €29,50, afterparty €15

Clubnacht: Booka Shade, Marktkantine

Het Duitse houseduo Booka Shade is met zijn funky en toch dansbare beats al 20 jaar een begrip in de elektronische muziekscene. Hun meest recente album Dear Future Self (2020) was genomineerd voor Best Immersive Audio Album 2021. Zaterdag staan ze in de Marktkantine.

Zaterdag, 23.00 uur, Marktkantine, €29,25

Kids: Kinderboekenfestival

Je kind overtuigen dat lezen leuk is? In de gangen, zalen, foyers en de tuin van de Amsterdamse Tolhuistuin kun je zondag kinderboekenschrijvers en -tekenaars tegen het lijf lopen. Stichting Kleine Lettertjes organiseert zijn vijfde kinderboekenfestival. Een ode aan de mooiste kinderboeken die dat jaar verschenen zijn. Er zijn routes te bewandelen, gedichten te beluisteren en werelden te ontdekken, zoals van Doggerland (Tonke Dragt). Voor kinderen van 4 tot 10, maar stiekem voor iedereen die fan is.

Zondag, 10.00 uur, De Tolhuistuin, €9

Beeld Chris van Houts

Kids: Peutermusical BullyBully (3+)

Hoe volwassen is een wereldleider eigenlijk? En wat hebben een peuter en een gemiddelde wereldleider met elkaar gemeen? De antwoorden ontdekt je dit weekend bij Theater de Krakeling, waar de Rotterdamse theatergroep Maas komt optreden. Het wordt een educatieve voorstelling vol geruzie en gedram, maar vooral vol liedjes. Voor kinderen vanaf 3 jaar.

Zaterdag en zondag, 11.00 en 14.30 uur, Theater de Krakeling, €12,50

Beeld Kamerich Budwilowitz

Concert: Telemanns Trio’s – Erik Bosgraaf & friends

Blokfluitist Erik Bosgraaf, winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, heeft een zeer breed repertoire. Van jazz tot elektronica tot Vivaldi. Zaterdag staat hij in de Posthoornkerk en hij neemt vrienden mee: jonge musici die hij een rijke toekomst voorspelt, zoals de Japanse klavecinist Sae Goto. Met hem speelt Erik de première van een nieuwe werk van de 91-jarige Theo Loevendie – die misschien zelf van de partij is.

Zaterdag, 14.00, Posthoornkerk, €16,50

Beeld Marco Borggreve

Muziek: Lena Hessels nieuwe EP

3voor12 tipt haar nieuwe EP als een van de meest veelbelovende Nederlandse releases met de woorden ‘Prikkelende fluisterpopsongs vol strijkers in het hoekje van Billie Eilish.’ De 21-jarige Lena Hessels staat al sinds haar 8ste op het podium met haar vader Terrie Hessels, de gitarist van The Ex. Maar nu kiest ze haar eigen pad. Vrijdag is de officiële presentatie van die EP, If Not Now. Elektronische popmuziek waarop ze zelf zingt.

Vrijdag, 20.00, Cinetol, €10

Kamermuziek: Koenraad Spijker met Emma Roijackers

Violiste Emma Roijackers heeft dit jaar al meerdere prijzen gewonnen. De publieksprijs en de prijs voor de beste uitvoering moderne compositie bij de Oskar Back Prijs bijvoorbeeld, de 1ste prijs op het internationale concours Luigi Zanuccoli in Italië en de derde prijs op het internationale concours Emmanuel Durlet in België. Reden genoeg om haar te willen zien spelen. Zondag staat ze met pianist Koenraad Spijker in de voormalige dorpskerk van het dijkdorp Buiksloot in Amsterdam-Noord. Hier spelen ze werken van onder anderen Gabriel Fauré en Bartók.

Zondag, 15.30, Buiksloterkerk, €17,50

Muziek en verhalen: Abel’s Americana

Dat poëzie rockt, en rock-’n-roll vol poëzie zit, bewijst Bambalam, de dichtbundel van Jaap Boots. De zanger en dichter zal vrijdag uit zijn bundel voordragen. Hij is een van de gasten van de Amsterdamse The Bayou Mosquitos, die al 30 jaar lang country, folk en funk spelen. Vrijdag vindt de eerste editie plaats van hun nieuwe show Abel’s Americana, ‘een bonte avond vol rootsmuziek’ in het Oostelijk Havengebied. Naast Boots is pop-folkzangeres Jerney Kate te gast.

Vrijdag, 20.30, De Nieuwe KHL, €20 (€45 met theatermenu)

Expositie: Odyssee 2.0

Wie is Odysseus volgens de moderne mens en wat is de moderne mens in het licht van Odysseus? Vijf kunstwerken in vijf ruimtes behandelen de beproevingen die hij in het heldenepos van Homerus moest ondergaan. Het uitgangspunt is dat de plaatsen die Odysseus aandoet symbool staan voor de uitdagingen die de mens in het leven ondergaat. Vrijdag opent curator Ellen Klijzing de expositie op de NDSM-werf in Noord. Bioloog Bob Ursem vertelt ter gelegenheid hiervan over het reisgedrag van planten en dieren en pianiste Daria Fedorchenko geeft afsluitend een pianoconcert.

Vrijdag, 17.00, NDSM Fuse, gratis