Weekendtips: ga eieren zoeken in het Noorderpark of ontdek hoe een cactus klinkt

Muziek: How to play the cactus

Donderdagavond staat, als onderdeel van de serie voor hedendaagse muziek, slagwerker Tatiana Koleva in het Plein Theater. Samen met Youth Percussion Pool maakt zij een voorstelling met bongo’s, drums en djembés. Daarnaast introduceert ze de cactus als volwaardig instrument. Componist John Cage heeft in de jaren zeventig een kleine cactus gebruikt als geluidseffect. Hierdoor geïnspireerd maakt Koleva een hele compositie, door de naalden van verschillende cactussen te bespelen. Ook het publiek krijgt een rol, iedereen krijgt een instrument gemaakt van elementen uit de natuur en speelt op een gegeven moment mee.

Donderdag, 20.00 uur, Plein Theater, €16

Buiten: Grote Parkschoonmaak in het Noorderpark

Stichting Noorderpark organiseert voor de vijfde keer de Grote Parkschoonmaak. Zaterdagochtend wordt een wandeling door het park gecombineerd met een zoektocht naar troep en paaseieren. De stichting zorgt voor koffie en een snack. Aan het einde is er een gratis workshop ‘plastic upcycling’ in de Gele Pomp waarbij de bezoeker met het gevonden plastic creatief aan de slag gaat en van afval kunst maakt onder het mom: is dat kunst of kan dat weg? Iedereen kan zich tot en met uiterlijk 14 april online aanmelden.

Zaterdag, 10.00 uur, Noorderpark, gratis

Feest: 8 Years IsBurning

IsBurning, ontstaan omdat de oprichters een tekort ervaarden aan house- en technofeesten in de lhbtq-gemeenschap, heeft als motto Come as you are en bestaat acht jaar. Dat vieren ze dit paasweekeinde met een feest op vrijdag, zaterdag en zondag. “Sinds 2020 hebben we geen verjaardag gevierd en daarom gaan we nu drie keer zo hard,” aldus oprichter Carlos Valdes. Vrijdag vieren ze dit in club Bret, zaterdag in club Atelier met queer collective Maricas en zondag al vanaf 16.00 uur in ontmoetingsplaats Lofi.

Vrijdag t/m zondag, diverse locaties, €20 à €28

Kids: Het Kleurrijke Peuterfestival

Het Zaantheater heeft zijn pauzeruimte omgebouwd tot een peuterspeeltuin vol kleuren en vormen. Op zondagmorgen kunnen de (groot)ouders koffie drinken terwijl de peuter zijn eigen totempaal kan bouwen, zich kan verkleden als vierkant of cirkel en kan duiken in een levensgrote blokkendoos. Om 9.45 en 11.15 uur draait Het Muizenhuis (vanaf 3 jaar) en om 10.30 uur Muk van De Groote Haay (vanaf 2 jaar).

Zondag, Zaantheater, €12,50 per voorstelling

Pop-up: Moët & Chandon-champagnebar

Champagnemerk Moët & Chandon opent een pop-upbar van 15 tot en met 25 april. Aankomend weekend is daar een huiskamerconcert van Alain Clark, een college van modeontwerper Ronald van der Kemp over de perfecte garderobe en een proeverij waarin de wereld van bubbels wordt uitgediept. Daarnaast is er in de woonkamer van het pand een champagnebar waar iedereen spontaan naar binnen kan lopen.

Vrijdag t/m zondag, Herengracht 433, proeverij €55, huiskamerconcert €75

Proeverij: De Grote Wijnshow

Vrijdag en zaterdag kan de wijnliefhebber bij de Jaap Edenbaan dansen en wijnproeven in een jarendertigspiegeltent. Bacchus wijnfestival, bekend van evenementen in het Amsterdamse Bos, organiseert de Wijn-Proef-Show. Horace Cohen en Pim Veth laten de bezoeker twee uur wijnproeven en twee uur dansen, en leren deze over de geschiedenis van de wijnen. Naast hapjes en een glas bubbels proeft iedereen blind negen halve glazen wijn, met prijzen voor de beste proevers.

Vrijdag en zaterdag, 19.00 uur, Jaap Edenbaan, €59 p.p.

Kids: Voorleesmiddag

Op zondagmiddag leest, in café Werkplaats van het Volkshotel, de Amsterdammer en kinderboekenschrijver Hasna Elbaamrani voor uit het boek De hartenketting van meester Rumi, dat ze samen met spokenwordartiest Atta de Tolk schreef. Het boek gaat over een dichtende leraar die zijn leerlingen aan het dichten krijgt.

Zondag, 14.00 uur, Volkshotel, gratis toegang

Sport: European Hockey League Finals

De European Hockey League Finals zijn in volle gang. Begonnen op 13 april strijden in het Amsterdamse Bos 18 clubs uit 10 verschillende landen om goud. Bij de vrouwen strijden HC ’s-Hertogenbosch en AH&BC Amsterdam mee en bij de mannen SV Kampong en HC Rotterdam. Op zaterdag en zondag zijn de halve finales, met op zaterdag de strijd om het brons bij de vrouwen en op zondag de strijd om het brons bij de mannen. Op maandag zijn de finales en is de huldiging.

T/m maandag, Wagener Stadium, vanaf €20 voor een hele dag

Klassiek concert: Paasconcert Groot Omroepkoor met Beethoven en Stravinsky

Naast vijf uitvoeringen van Bachs Matthäus-Passion is er dit paasweekend, op Eerste Paasdag, een zondagochtendconcert met Beethovens Mis in C door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Karina Canellakis, de eerste vrouwelijke dirigent van een symfonieorkest in Nederland. Beethovens werk wordt aangevuld met een selectie van Stravinsky en Bartók.

Zondag, 11.00 uur, Concertgebouw, €23

Markt & expositie: Radion Spring Market

Op vrijdag is in het Radioncafé een foto-expositie van Cleo Oetjen genaamd De getver, waarin Oetjen de roes en het ‘naar de getver gaan’ van het clubleven vastlegt. Tegelijk is er een pop-upmarkt waar kleren, oude platen en, speciaal voor het clubleven, op maat gemaakte oordoppen verkocht worden. Ook staan er een kapper en een tatoeëerder en is er muziek van door Cleo Oetjen uitgenodigde dj’s .

Vrijdag, 16.00 uur, Radion, gratis toegang