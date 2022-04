Weekendtips: ga dansen in de Marktkantine of laat je kinderen zich uitleven op drums

Beeld Simon van Boxtel

Concert: Marienklage, oratorium door Jan van Maanen

Dirigent en componist Jan van Maanen vult de Dominicuskerk dit weekend met middeleeuws gezang. De Marienklage bestaat uit teksten in het Latijn en Nederduits en wordt uitgevoerd door een koor en een ensemble. Van Maanen heeft aan de klassieker een eigen draai gegeven; middeleeuwse klanken worden gecombineerd met hedendaagse muziek. De oude christelijke thema’s worden zo op een moderne manier gebracht.

Zondag, 16.00 uur, Dominicuskerk, €20

Pigeon John. Beeld Cinetol

Concert: Pigeon John + XL the Band

Cinetol biedt vrijdag een avond waarin muzikaal gezien van alles te horen is. Pigeon John combineert hiphop, rock en r&b om op een luchtige manier zware onderwerpen, zoals racisme, aan te kaarten. Hij probeert genres te overstijgen en het bespreken van dit soort onderwerpen voor een breed publiek aantrekkelijk te maken. XL the Band bestaat uit vijf muzikanten die niet bang zijn om te experimenteren; ze spelen onder andere jazz en hiphop.

Vrijdag, 19.30 uur, Cinetol, €10

Beeld Chris van Houts

Kids: De Mooie Kinderboekentournee

De Tolhuistuin organiseert zondag in SPIN De Mooie Kinderboekentournee, die wekelijks in het thema van een ander boek staat. Kinderen kunnen met hun ouders een voorstelling of vertelling door een acteur bijwonen. Ook kan er worden geknutseld, gedanst of geschilderd, naast nog een hoop andere activiteiten, afhankelijk van het boek. De programma’s zijn voor 4-7 en 7-10 jaar. Het boek van deze week is Alle wensen van de wereld, met teksten van Rian Visser en illustraties van Janneke Ipenburg, een dichtbundel voor jong en oud.

Zondag, 15.30 uur, SPIN, gratis toegang

Beeld Martijn Swart

Kids: Kids Play Conga and Drums

Lekker op de drums rammen na een lange schooldag? In zaal 0.2 van het Muziekpakhuis kunnen kinderen vrijdagmiddag hun muzikaliteit en creativiteit ontdekken. Bij Kids Play Conga and Drums kunnen ze achter het drumstel of de conga klimmen en hun ritme de vrije loop laten. De toegang, voor kinderen van 6 tot 10 jaar, is gratis, maar aanmelden is verplicht.

Vrijdag, 16.00 uur, Muziekpakhuis Amsterdam, gratis toegang

Nina de la Parra.

Matinee: Gods wegen

Nina de la Parra vertelt in Gods wegen over haar leven in Suriname, onder begeleiding van Sanne Landvreugd op de saxofoon. Beiden zaten ze op het Barlaeus Gymnasium en beiden hebben ze een geschiedenis in Paramaribo. Spoken word en muziek worden gecombineerd in deze voorstelling waarin thema’s als feminisme, afkomst en generaties worden besproken. De muziek is onder andere Caribbean dance, jazz en blues.

Zondag, 15.00 uur, Podium Mozaïek, €18 (inclusief drankje)

Beeld Bart Grietens

Theater: Vormen van opdringerigheid

Acht personages doorlopen een drieluik: in de metro, in een appartement en in hun eigen hoofd. Theatercollectief Het Paradijs onderzoekt in Vormen van opdringerigheid de toenemende druk op de eigen ruimte. De buitenwereld dringt de privésfeer binnen door een stroom aan berichten, nieuws, informatie en prikkels. De personages dringen zich op hun beurt op allerlei manieren aan elkaar op. Het verhaal begint tijdens een bijzondere metrorit.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Theater Bellevue, €19,50

Buiten: Hooglanderwandeling met de boswachter

Ga op zoek naar Schotse hooglanders in het Amsterdamse Bos. Deze grote runderen grazen in het bos en houden daarmee het gras kort. Tijdens de wandeling, die geschikt is voor alle leeftijden, vertelt de boswachter je alles wat je wilt weten over deze dieren en leidt hij je naar de plekjes waar de hooglanders zich vaak laten zien.

Zondag, 14.00 uur, Amsterdamse Bos, €5

Workshop: Under the Harbour

Een duikklok op de bodem van het Oosterdok stelt je in staat om de geuren van de haven op te snuiven. Onder leiding van kunstenares Mariko Hori ruik je de haven en beschrijf je jouw interpretatie van de geur. Jouw interpretatie verwerk je in een geurgrafiek die wordt omgezet in een melodie. In Japan verwijst ‘luisteren’ ook naar het ervaren van geuren. Je luistert niet alleen met je oren, maar ook met de geest. Ieders zintuiglijke ervaring wordt omgezet in een melodie waarnaar de deelnemers gezamenlijk luisteren aan het einde van de workshop.

Zaterdag, 13.00 uur, Mediamatic, €43

Uitgaan: John Digweed

Zaterdag ga je uit in de Marktkantine. De Britse dj en producer John Digweed staat achter de draaitafels. Aan het begin van deze eeuw stond hij steevast in de top 10 van de populairste dj’s en werd hij zelfs een keer eerste. De house- en technobeats dreunen door tot diep in de nacht. Geniet ervan nu het nog kan, want de Marktkantine moet vanaf 1 juli zijn deuren sluiten.

Zaterdag, 22.00 uur, Marktkantine, €29,25

Beeld Jurre Rompa

Markt: The Impact Market

Op The Impact Market koop je plantaardige kaas, biologische zeep gemaakt van sinaasappelschillen en kun je je fiets laten repareren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De markt in De Hallen is onderdeel van The Impact Days, een samenwerking tussen de vier grootste gemeenten, waarin duurzame en sociale ondernemers een platform krijgen.

Vrijdag, 15.00 uur, De Hallen, gratis