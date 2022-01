Weekendtips: doe thuis een online pubquiz of struin digitaal door Museumpark Archeon

Specht in het Vliegenbos. Beeld Hortus Botanicus Amsterdam

Drie verschillende wandelroutes nemen je mee naar vogels, indrukwekkende bloeiers en naar oude bomen, zoals honderdjarige iepen in het Vliegenbos. De Hortus heeft de routes uitgezet in samenwerking met experts van de Vereniging Vrienden van het Flevopark en Stichting W.H. Vliegenbos. In plaats van in de botanische tuin van de Hortus, wandel je nu door Amsterdamse parken en bossen, voor als je even achter de thuiswerklaptop vandaan wilt. De routes zijn makkelijk te volgen met de gratis Hortus-app.

Flevopark, Wertheimpark, Vliegenbos, gratis

Beeld Theaterflix

Alle films en series op Netflix wel gezien? Theaterflix is een platform met veel opgenomen theatervoorstellingen, die je in je woonkamer kunt bekijken. Er zijn musicals en cabaretvoorstellingen voor het hele gezin. Een aantal voorstellingen op de site is gratis. Bijdragen van abonnees gaan deels naar theatergroepen die momenteel niet op het podium kunnen staan.

Thuis, gratis of €10 voor 6 maanden

Beeld Verzetsmuseum

Het Verzetsmuseum is nu online te verkennen. Vier kinderen leren je via filmpjes van alles over de Tweede Wereldoorlog. Ook is er een interactieve ruimte waar je doorheen kunt scrollen en dingen kunt aanklikken voor meer informatie. Aan het eind van de online tour kom je erachter dat de Tweede Wereldoorlog nog actueler is dan je misschien zou verwachten.

Thuis, €3,50

Hoewel het bezoekerscentrum is gesloten, zijn er nog steeds genoeg redenen om naar de Amsterdamse Waterleidingduinen te gaan. Er zijn tal van routes te lopen, variërend van ommetjes van vier kilometer tot volwaardige hikes van dertig kilometer. Onderweg zijn veel dieren te spotten, zoals herten en vossen. De routes zijn te downloaden, toegangskaarten zijn online te koop en verplicht vanaf 18 jaar.

Meerdere ingangen, dagkaart €1,50

Beeld ThuisPubQuiz

Weet jij alles over entertainment, muziek, sport of topografie? De ThuisPubQuiz is – zoals de naam al doet vermoeden – een online pubquiz voor thuis. Makers Sander Denneman en Lennaert Lubberding kennen elkaar via hun werk voor onder andere De slimste mens. De twee verzonnen deze pubquiz zodat mensen tijdens de lockdown toch quizzen kunnen blijven doen. ThuisPubQuiz is in podcastvorm gegoten en heeft al meer dan veertig afleveringen. Om de week komt er een nieuwe quiz online. Elke aflevering duurt ongeveer twee uur en bestaat uit zes rondes van elk tien vragen. De instructies en afleveringen zijn op de website te vinden, maar ook op Spotify en podcastkanalen.

Thuis, gratis

Beeld ArtPub

Artpub organiseert online schilderworkshops. In de webshop vind je diverse doe-het-zelfpakketten met een online video van een zelfgekozen schilderij erbij. Er zijn instructies voor een ‘Bob Ross-landschap’, maar ook voor het schilderen van dieren of monumenten. Je kunt de uitlegvideo met of zonder materiaal bestellen. In de video legt de kunstenaar stap voor stap uit hoe je er een eigen meesterwerk van maakt.

Thuis, €19,50 zonder materiaal, €35,50 met materiaal

Beeld Archeon

Een dame uit de Romeinse tijd neemt de kijker mee van de prehistorie tot aan de middeleeuwen. De video op de website leidt je door het archeologische Museumpark Archeon. De uitzending is gemaakt in samenwerking met TV West. Op de website staat ook een overzicht van het park. Er zijn foto’s waarop je kunt klikken voor een verhaaltje of een toelichting op voorwerpen en personages.

Thuis, gratis

Beeld Sanne Dekker

Aan het hek van het Oosterpark hangt een rij van zeven kunstwerken om te bekijken tijdens een wandeling of fietstocht. Dat initiatief van buurtbewoonster Anke Weber ontstond in 2009. Het was haar idee om kunstvitrines op te hangen in de Dapperbuurt. De organisatie is nu overgedragen aan buurtbewoonster en kunstenares Dorette Evers. De kunstwerken wisselen. Momenteel hangen er foto’s van architectuurfotograaf Teo Krijgsman, met daarop stadse taferelen en schaduwen.

Linnaeusstraat, gratis