Weekendtips: doe thuis een Italiaanse high tea of maak een stadswandeling door Noord

Winterlezing Arcam.

Een maand geleden is de de bouw van de Sluisbuurt op het westelijk puntje van Zeeburgereiland begonnen. Een honderd meter hoge woontoren moet er als eerste komen. Maar wat gebeurt er precies op de bouwplaats naast de Piet Heintunnel? Architectuurcentrum Arcam geeft in vijf lezingen op donderdag uitleg over de ontwikkelingen van de buurt. In de eerste lezing vertelt hoofdontwerper Mirjana Milanovic over het raamwerk van de Sluisbuurt, de ambities in het ontwerp en hoe het gaat met de eerste kavels.

Donderdag, 15.30 tot 17.00, €5, online

Dolce & Gabbana Afternoon Tea. Beeld Jan-Kees Steenman

Organiseer thuis een high tea op z’n Italiaans in plaats van op z’n Engels. Dat kan met de Dolce & Gabbana Afternoon Tea van Hotel Waldorf Astoria Amsterdam. De patissiers van Waldorf zijn geïnspireerd geraakt door de Siciliaanse tradities en kunst van het modeduo. Geen scones met boter en jam, maar met citroen en pistache, en een amarettocake met amarettogel en crème. Voor de niet-zoetekauwen is er onder andere een focaccia, bereid met octopus en geroosterd op houtskool, en artisjok. De pakketten zijn op te halen in het hotel, wat al een uitje op zich is.

Elke woensdag t/m zondag, vanaf €39,50 per persoon, op te halen bij Hotel Waldorf Astoria Amsterdam

Tentoonstelling van Domitianus. Beeld Musei Capitolini/Roberto Lucignani

Al bracht de Romeinse keizer Domitianus (51-96 na Chr.) rijkdom, vrede en vele monumenten voor zijn rijk, hij was niet geliefd. Behalve dat hij tegenover iedereen wantrouwend was, liep hij erg naast zijn schoenen: hij noemde zichzelf ‘God op aarde’. In de Lockdown Tour van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden neemt een gids je via een livestream mee door de tentoonstelling en wordt het verhaal van Domitianus verteld. De gids laat tweeduizend jaar oude portretten en standbeelden zien van de keizer, fresco’s afkomstig uit Pompeï en luxe Romeins vaatwerk van het keizerlijk hof.

Live, €7,50, verschillende tijden

Buiten Beelden Tour. Beeld Stedelijk Museum

Ook al zijn de musea dicht, rond het Stedelijk Museum en op het Museumplein is alsnog kunst te vinden en te maken. Met kleurpotloden en papier op zak ga je naar verschillende plekken op het plein. Teken vanaf het puntje van het parkeergaragedak het plein na met abstracte figuren, net als kunstenaar Etel Adnan deed. Ga daarna op zoek naar het oorlogsmonument van Heleen Levano en ontdek wat het betekent.

Online downloaden, gratis

Tekenclub.nl, urban sketching. Beeld Lineke Lijn

Wil je leren tekenen of zoek je nieuwe inspiratie? Op tekenclub.nl zijn gratis live tekenlessen te volgen. Zo leert Lineke Lijn je donderdagavond van alles over urban sketching; een manier van schetsen gebaseerd op waarnemingen wanneer je bijvoorbeeld koffie drinkt of buiten in het park zit. Als je lid wordt, kun je ook oudere tutorials over het tekenen van portretten en landschappen terugkijken, of een cursus volgen over handletteren. Op het platform kun je je creaties delen met andere leden.

Online, gratis live tekenles of lidmaatschap voor €13,95 per maand

Stadswandeling Your Litlle Black Book. Beeld Anne de Buck

Ontdek met de drie stadswandelingen van Your Little Black Book verschillende stadsdelen van Amsterdam. In Noord loop je in negen kilometer van NDSM via Noorderpark – met bijvoorbeeld een koffie to go van Pompet – naar de Tolhuistuin. Bij de stadswandeling in Oost begin je in de Sarphatistraat en loop je via het Wertheimpark naar het Entrepotdok, waar je op een bankje kunt genieten van een burger van pop-upstore In-Between Burgers. Je eindigt de wandeling in het Oosterpark. Een stadswandeling rond de Jordaan en Westerpark is ook op de site te vinden.

Gratis, online en buiten

Als je even geen zin hebt om iets te doen of om niet weer een rondje te gaan wandelen, is dit weekend de nieuwe Netflixserie The Journalist te bingewatchen. De Japanse thrillerserie van tien afleveringen volgt de journalist Anna Matsuda (Ryôko Yonekura), die achter grote corruptieschandalen van de Japanse overheid komt en die gaat onderzoeken. Het is een tv-bewerking van de gelijknamige film uit 2019, die de Japan Academy Awards won, maar met andere personages en een nieuw plot.

Vanaf donderdag op Netflix

Frans Hals Museum.

Frans Hals had nu ook thuis moeten blijven, dus heeft het museum in Haarlem verschillende thuisactiviteiten bedacht. Met Zie jezelf anders geeft fotograaf Angela Tellier tips over het maken van zelfportretten, maar niet op de gebruikelijke manier. De focus ligt bij deze opdracht juist niet op het gezicht. Of maak het schutterstuk De magere compagnie af op een kleurplaat, net als Pieter Codde deed; hij rondde het schilderij af in 1637 omdat Frans Hals er te lang mee bezig was.

Online, gratis

Tijdens deze route luister je via de gratis app Echoes naar de audiotour van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Hierin neemt Mira, een twintigjarige Amsterdammer en dochter van een Nederlandse kunstenares en een Turkse klokkenmaker, je mee langs een route die zij vaak in de oude binnenstad loopt. De start is bij het museum, een voormalige schuilkerk. Onderweg loop je langs de twee andere Amsterdamse Nicolaaskerken; de Oude Kerk en de Sint-Nicolaaskerk. Ondertussen vertelt Mira over de zeven werken van barmhartigheid: manieren in het christendom om medelijden te tonen aan je medemens.

Gratis op app Echoes