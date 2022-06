Weekendtips: dans voor de laatste keer in De Marktkantine of bekijk een surrealistische film

Beeld Van Duivenvoorden

Festival: Ruwe Diamant Festival

CC Amstel, Tempel en Cinetol slaan de handen ineen en organiseren zaterdag het Ruwe Diamant Festival. Een dag waarop kunst, muziek en performance centraal staan. Volgens Maite Reesink, marketeer bij Cinetol, is het festival opgezet om de Diamantbuurt in het zonnetje te zetten. Reesink: “Verschillende buurtorganisaties doen dit jaar mee en dat maakt het bijzonder.” In de Tolstraat en omgeving is iedereen welkom, jong en oud. Dankzij de culturele organisaties en het stadsdeel krijgt opkomend talent een podium.

Zaterdag, 14.00-22.00 uur, CC Amstel, Tempel, Cinetol en Tolplein, gratis entree

Beeld Diederik van der Laan

Kids: Space academy live

Zaterdag en zondag presenteert DeLaMar de theatervoorstelling Space academy live. Samen met ruimtevaarder André Kuipers en journalist Sander Koenen ga je door middel van experimenten en videobeelden op reis door de ruimte. Kinderen vanaf 8 jaar zijn in de middag welkom voor een spannende show over ruimtevaarders, raketten en het onbegrensde heelal.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, DeLaMar Theater, €19,50

Beeld Tim Buiting

Uitgaan: De laatste dans

Dit weekend kan er voor de laatste keer gedanst worden in De Marktkantine. “We willen het weekend zo groots mogelijk afsluiten,” zegt eigenaar Leonardo Belloni. Vanaf zaterdagavond kunnen feestgangers dertig uur non-stop doorgaan. Belloni: “Zowel residents van de afgelopen jaren als internationale artiesten zijn voor het laatste feestje uitgenodigd.” Tickets voor zaterdag zijn uitverkocht, maar voor zondag zijn ze nog beschikbaar.

Zaterdag en zondag, 22.00 uur, De Marktkantine, vanaf €21,75

Workshop: Dagboek als feministisch genre

Wat maakt het bijhouden van een dagboek zo bijzonder? Read My World en Woorden van West presenteren zondagmiddag de schrijfworkshop Dagboek als feministisch genre. In het eerste gedeelte van de workshop ga je in gesprek met Marischka Verbeek, die sinds 1997 de eigenaar is van de feministische boekhandel Savannah Bay in Utrecht. In het tweede gedeelte zijn er kleine schrijfopdrachten.

Zondag, 14.00 uur, OBA Mercatorplein, gratis entree (aanmelden vereist)

Beeld Hadley Hudson

Optreden: The Teaches of Peaches Anniversary Tour 2022 + ZAND

Zondagavond staat Merrill Nisker, beter bekend onder haar artiestennaam Peaches, in Paradiso. Op haar debuutalbumThe Teaches of Peaches uit 2002 ligt de focus op feministische thema’s, zoals gender, pijn en seksuele vrijheid, die vandaag nog steeds relevant zijn. Vooraf treedt songwriter en producer ZAND op.

Zondag, 20.30 uur, Paradiso, €28

Festival: Fiber

Dit weekend vindt de zesde editie van het Fiber Festival plaats. Een festival voor elektronische muziek met performances, kunst en installaties van lokale en internationale makers. “In de middag kunnen bezoekers lezingen bijwonen die dieper ingaan op maatschappelijke onderwerpen, zoals het vermogen en onvermogen van de mens in een veranderende wereld of de herontdekking van wxtchcraft, een term voor alle identiteiten,” zegt artistiek directeur van Fiber Jarl Schulp (42). “Het bijzondere aan Fiber Festival is dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken.” ’s Avonds zijn er concerten en zaterdagnacht kan er in Garage Noord gedanst worden.

Vrijdag, zaterdag en zondag, meerdere locaties, €40 à €80

Documentaire en voorgesprek: On the Divide

Het abortusrecht in de VS loopt sinds kort weer gevaar. Vrijdagavond wordt in Pakhuis de Zwijger de documentaire On the Divide vertoond. Het verhaal volgt drie mensen en hun persoonlijke ervaringen met de laatste abortuskliniek aan de grens tussen de VS en Mexico. Vooraf vindt een korte introductie plaats over het belang van abortusbewegingen, ook in Nederland. Het programma wordt geleid door presentator en redacteur Cherisa Chotou.

Vrijdag, 19.30 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis entree

Kids: Workshop papier

Altijd al willen weten wat je allemaal met papier kan doen? Zaterdagochtend organiseert Black Cat Theatre een workshop om de verschillende texturen, formaten en structuren van papier te ontdekken. Kleintjes van 1 tot en met 5 jaar zijn welkom om hun zintuigen en verbeelding te laten prikkelen. Instructeur Agnieszka Czekierda begeleidt de workshop op een speelse en creatieve manier.

Zaterdag, 10.00 uur, Black Cat Theatre, €10,50

Beeld Folkert Verdoorn

Film en optreden: Holy Motors + Raven Artson

Zaterdagavond presenteert Eye Filmmuseum Leos Carax’ klassieker Holy Motors, een surrealistische film om bij weg te dromen. Vooraf is er een Q&A met regisseur Folkert Verdoorn over zijn korte film The Performer. De avond wordt afgesloten met een optreden van Raven Artson, die bekendstaat om zijn experimentele pop. “De terugkerende Eyeshadow-reeks is een viering van de samenwerking tussen filmcultuur en muziek,” zegt programmeur Thijs Havens.

Zaterdag, 21.30 uur, Eye Film Museum, €25

Beeld Maurice Rossel

Concert: Requiem van Theresienstadt

Zondagavond organiseert Stemmen van Verzet in de Beurs van Berlage Requiem van Theresienstadt. Als daad van verzet voerden gevangenen in concentratiekamp Theresienstadt vanaf eind 1943 zestien keer het Requiem van Giuseppe Verdi uit. Het concert-drama wordt uitgevoerd door dirigent Murry Sidlin, het Nederlands Concertkoor, het Radio Filharmonisch Orkest en internationale zangers zoals Julianna Di Giacomo en Leonardo Capalbo. Ook worden historische filmbeelden en videofragmenten van interviews met overlevenden vertoond.

Zondag, 20.15 uur, Beurs van Berlage, vanaf €56,50