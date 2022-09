Weekendtips: dans op The Black Pride Bal of drink bier bij het Tapt Festival

Design: Glue

Drie dagen lang is er op verschillende locaties door heel Amsterdam van alles te bezichtigen omtrent design. Met als doel: de Amsterdamse creatieve sector versterken en verbinden. De routekaart op de website verbindt 170 ontwerpers en 19 hubs, architecten, merken en showrooms. Bezoek bijvoorbeeld Bloomlight, een lichtinstallatie die meebeweegt met de bezoeker die eronder loopt, van Studio Vouw.

Donderdag, vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, meerdere locaties, gratis

Fotografiebeurs: Haute Photographie

Dit weekend staat het Museumplein in het teken van fotografie en het 50-jarige jubileum van het ‘gouden’ seizoen van Ajax waarin onder meer de Europacup werd gewonnen. Haute Photographie stelt diverse werken tentoon, van zowel jong talent als gerenommeerde fotografen. Een lunchbreak nodig? In samenwerking met sterrenrestaurant Daalder staat er midden op het plein een pop-uprestaurant. Alleen voor de lunch is nog plek, reserveren kan via de website.

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, vanaf 10.00 uur, Museumplein, €17,50

Fotografiebeurs: Unseen

Voor de tiende editie van de internationale fotografiebeurs Unseen strijken er 70 galeries, 65 uitgevers en 12 projecten neer op het Westergasterrein. Het draait er om de nieuwste ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie. Naast alle foto’s op de beurs is er in de Transformatorhuishal een tentoonstelling te zien van Unbound: een onafhankelijke non-profituitbreiding van Unseen. Dit jaar is hier Damarice Amao, curator fotografie van het Centre Pompidou in Parijs, als gastcurator. Ook is de boekenmarkt er weer, met zo’n 60 (inter)nationale deelnemers in een buitenpaviljoen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Westergas, €19,50

Beeld Jean van Lingen

Theater: We hadden liefde, we hadden wapens

Leer meer over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren zestig tijdens de muzikale theatervoorstelling We hadden liefde, we hadden wapens in DeLaMar. Een voorstelling naar de gelijknamige roman van Christine Otten, met onder anderen Carolina Dijkhuizen, Hajo Bruins en Nyncke Beekhuyzen. Hoe verhoudt de strijd van toen zicht tot de Black Lives Matter-protesten van nu?

Vrijdag en zaterdag, 20.00 uur, DeLaMar, €27,50

Festival: Klassiek op het Amstelveld

Voor de tiende keer wordt het Klassiek op het Amstelveld-festival (KOHA) georganiseerd, met als thema Back to the roots. Hier wordt een spotlight gezet op de culturele achtergrond van verschillende jonge talenten uit Nederland, Turkije, Argentinië en Oekraïne. Er vinden verschillende klassieke optredens plaats op het Amstelveld en op zondag is het Open Podium in de Amstelkerk. Bekende (inter)nationale namen als Anna Fedorova, Daniel Rowland en het Concertgebouw Kamerorkest zijn te bewonderen.

Vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, Amstelveld, gratis

Beeld Brenda Roos

Kids: schilderworkshop

Je kinderen hun creativiteit laten ontdekken terwijl je zelf rustig door het Van Gogh Museum loopt. Zaterdag is er een schilderworkshop voor kinderen van 6 tot 12 jaar met als thema: Vincents schedels. Vincent van Gogh schilderde de kop van een skelet, maar hij gaf er een grappige draai aan. Later ontdekte Van Gogh dat hij ook schedels kon schilderen met vrolijke kleuren. In de workshop bekijken de kinderen de schedels van hem in het museum en maken daarna hun eigen schedelschilderij in het atelier.

Zaterdag, 10.30 uur, Van Gogh Museum, €7,50

Kids: voorstelling

De tovenaarsleerling gaat over een jongen die gek is op alles wat met toveren te maken heeft. Daarom verzamelt hij toverspullen. Op een dag vindt hij een vreemd potje. Als hij het opent wordt opeens de regenheks wakker. Die wil het voor altijd in de hele wereld laten regenen. Aires Hovens speelt de voorstelling voor kinderen in de Buiksloterkerk.

Zondag, 11.00 uur, Buiksloterkerk, €5-€10

Feest: The Black Pride Ball

“Ervaar de zinderende sfeer waar de black queer identity gevierd wordt en kijk je ogen uit bij de adembenemende scene,” zegt de organisatie over The Black Pride Ball. Prince Perry Ninja en Zelda Fitzgerald Ninja breiden de derde editie van The Black Pride Ball uit: dit jaar is het niet één dag feest, maar maken ze er een heel balweekend van. Kaartjes kun je alleen met cash aan de deur kopen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, vanaf 16.00 uur, Radion, €9-€15

Beeld Thirawut Kluebkaeo

Festival: Tapt Festival

Nog geen zin om de zomer achter je te laten? Om het festivalseizoen goed af te sluiten, kun je dit weekend terecht bij Tapt Festival. Een bierfestival met net iets meer dan alleen bier. Er zijn ook genoeg kraampjes om te eten, plekken om te chillen en spelletjes om te spelen. De laatste kaarten staan online.

Vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, Rembrandtpark, €17,50-€19,50

Beeld National Portrait Gallery London

Tentoonstelling: Love Stories

De tentoonstelling Love Stories – Art, Passion & Tragedy van de National Portrait Gallery in Londen is vanaf dit weekend te zien in Amsterdam. Meer dan honderd portretten over liefde, passie en tragiek worden op een unieke manier samengebracht. Het verhaal wordt verrijkt met een selectie Nederlandse portretten, die de Hermitage Amsterdam in samenwerking met de National Portrait Gallery presenteert.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 10.00 uur, Hermitage, €25