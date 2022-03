Weekendtips: dans op K-pop in Panama of schilder in het Van Gogh Museum

Beeld Pianola Museum

Pianoconcert: Warman en Dobal

Voor de tangoliefhebbers is komend weekend een bijzondere samenwerking te zien. Twee bekende gezichten uit de Nederlandse tangowereld laten zaterdag in het Pianola Museum hun handen spreken. Pianisten Wim Warman en Juan Pablo Dobal zullen zowel in het soleren als het samenspelen hun kwaliteiten laten horen. De twee kiezen een pianorol uit de collectie van het museum. Daarbij zal er een derde pianist meedoen met het samenspel.

Zaterdag, 20.00 uur, Pianola Museum, v.a. €10

Beeld Hutspot Fotografie

Diner en voorstellingen: De Wereld van de Parade

Voor een complete avond uit kun je in Noord terecht. In de Tolhuistuin wordt vrijdag De Wereld van de Parade georganiseerd. De avond bestaat uit een vegetarisch driegangendiner en twee voorstellingen. De voorstellingen zijn Able to Fuck Love, een monoloog van performer Gavin-Viano die zijn beeld van seks en liefde probeert te begrijpen, en Underground, een tragikomische voorstelling over twee mensen in een kleine kelder die verdwalen in hun eigen fantasie.

Vrijdag, 18.30 uur, Tolhuistuin, €39,50

Festival: Queering Puppets

Bij het Queering Puppets Festival wordt geprobeerd de klassieke vormen van beeldend theater en poppenspel te overstijgen. De focus ligt tijdens het meerdaagse festival op objecten in plaats van mensen, en de verbeelding die deze objecten in onze fantasie levend maakt. Er zullen films worden vertoond, voorstellingen te zien zijn en er is een expositie te bezoeken. Ook worden er speeddates georganiseerd, waarbij men in gesprek kan gaan over het festival en de toekomst daarvan.

T/m zondag, Plein Theater, €5 à €25

Beeld Suzanne Biederberg

Expositie: The Cyprus Drawings

Tijdens een bezoek aan zijn geboorteland Cyprus deed Lefteris Olympios inspiratie op voor zijn nieuwste tentoonstelling The Cyprus Drawings. Deze is nu te zien in de Biederberg Gallery. De schilderijen zijn vaak simplistisch, impressionistisch en met herhaalde achtergrondpatronen. Het thema bestaat uit historische, politieke en sociaal-economische gebeurtenissen die ‘zijn’ Cyprus hebben getroffen. De collectie bestaat uit bijna 100 aquarellen van 30 bij 42 centimeter.

Vrijdag en zaterdag, 15.00 uur, Biederberg Gallery

Uitgaan: Korean Night

Panama staat vrijdag in het teken van K-pop, het populaire uit Zuid-Korea overgewaaide muziekgenre dat tussen de best beluisterde nummers op YouTube en Spotify staat. Ook K-hiphop en meer soorten muziek worden gedraaid op deze avond met een Aziatisch thema, georganiseerd door Jin Entertainment. Er staat ook een photobooth voor een permanente herinnering aan de avond en er is een ‘speciaal drankje’ – wat dat is wordt later bekendgemaakt.

Vrijdag, 22.00 uur, Panama, €12

Beeld Mohammad Toha Adimidjo

Talkshow: Revolusi!

Het Rijksmuseum presenteert Talkshow Revolusi!, naar aanleiding van de tentoonstelling Revolusi! Indonesië onafhankelijk. Deze tentoonstelling, die al een tijdje loopt, focust op de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, dat zich vanaf 1945 probeerde los te maken van Nederland. In Talkshow Revolusi! gaat Follow the Money-auteur Griselda Molemans in gesprek met mensen uit Nederland en Indonesië. Historici, conservatoren, curators en andere experts of ervaringsdeskundigen bespreken de revolutie en de mensen die hierbij betrokken waren.

Zondag, 14.30 uur, Pakhuis De Zwijger, gratis

Beeld Sam Tabiana

Markt: Hermitagetuin

Elke zaterdag is er markt in de binnentuin van de Hermitage. Verse streekproducten zijn verkrijgbaar bij een tiental marktkraampjes. De makers staan zelf achter de kraam en vertellen je graag over hun product. De meeste producten komen van Hollandse bodem. Zo koop je vis uit de Noordzee en duurzaam vlees van varkens die aan de rand van Amsterdam leven.

Elke zaterdag, 9.30 uur, tuin Hermitage, gratis

Beeld Azolazo

Cabaret: Soundos – Comeback Kid

Soundos El Ahmadi – comedian, actrice en lid van het Amsterdamse comedygezelschap Comedytrain – gaat de theaters in met haar nieuwe voorstelling Comeback Kid. El Ahmadi is bekend van de Comedy Central Roast, De luizenmoeder en eerdere cabaretprogramma’s als Niets te verliezen en Geboren met ervaring. Gedurende haar carrière heeft El Ahmadi veel kritiek gehad. Met het gevoel ‘ik kom wel terug’ is de voorstelling Comeback Kid ontstaan. De show gaat over hard werken, vallen en weer opstaan. Met twee middelvingers in de lucht gaat Soundos El Ahmadi door het leven.

Zondag, 20.15 uur, De Kleine Komedie, vanaf €11,25

Kids: Workshops in het Van Gogh

Kinderen tussen zes en twaalf jaar oud kunnen in het Van Gogh Museum aan de slag met verf. Onder begeleiding van een kunstenaar bekijken de kinderen een tentoonstelling voordat ze het atelier induiken. De nadruk van de workshop ligt op de natuur en de kleuren die daarbij horen. In het atelier werken de jonge kunstenaars aan een eigen landschap, net als Vincent van Gogh.

Zaterdag, 10.30 uur, Van Gogh museum, €7,50

Kids: Het zigeunermeisje

De foyer van Theater de Omval in Diemen wordt iedere zondagochtend getransformeerd tot mini-jeugdtheater. Het zigeunermeisje is een voorstelling voor de jongste theaterbezoekers (vanaf 2 jaar). Het is een vrolijke en muzikale voorstelling met oud-Hollandse liedjes, dus ook leuk voor papa en mama. Het theaterduo Vimala en Anke vormen samen Het Kleine Theater. Samen maken zij voorstellingen voor kinderen waarin gekke personages de hoofdrol spelen in sprookjes waaraan een eigen draai wordt gegeven.

Zondag, 11.00 uur, Theater de Omval, €7,50