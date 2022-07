Weekendtips: dans in het Amsterdamse Bos of zwem voor een medaille bij het Marineterrein

Beeld Moon Saris

Festival: Over het IJ Festival

Vrijdagavond vindt de opening van Over het IJ Festival plaats. Het festival focust zich op verschillende disciplines die elkaar overlappen, zoals kunst, dans en muziek. Onderwerpen zoals identiteitspolitiek, klimaatverandering, racisme en het vrouwbeeld worden onder de aandacht gebracht. Het festival biedt nieuwe en gevestigde makers een podium op de NDSM-werf en in Amsterdam-Noord.

Vrijdag, zaterdag en zondag, meerdere locaties

Beeld Jackie Russo

Optreden: Silvana Estrada

Zaterdagavond treedt de Mexicaanse muzikant en songwriter Silvana Estrada op in de Tolhuistuin. Hoewel ze pas 24 jaar is, heeft ze al drie albums op haar naam staan en behoort ze tot de levendige gemeenschap van indie-artiesten in Mexico-Stad. Op haar debuutalbum Marchita, een portret van verloren liefde, combineert ze elementen van jazz, kamerpop en Mexicaanse folk. Een optreden voor liefhebbers van Latijns-Amerikaanse muziek en jong talent.

Zaterdag, 20.00 uur, Tolhuistuin, €10,50

Beeld Ernst van Deursen

Kunst: This Art Fair

Dit weekend presenteren ongeveer 120 kunstenaar hun werk in de Kromhouthal tijdens de jaarlijkse kunstbeurs This Art Fair. Verschillende vormen van beeldende kunst staan centraal tijdens de beurs: van schilderij tot sculptuur, van video tot performance. This Art Foundation, de organisatie achter This Art Fair, geeft jong talent de kans om hun positie op de kunstmarkt te verbeteren.

Vrijdag, zaterdag en zondag, de Kromhouthal, €12,50

Beeld Jordy Brada

Festival: Vunzige Deuntjes

Zaterdag organiseert Vunzige Deuntjes weer voor de eerste keer sinds corona een festival. Het muzikale programma bestaat uit vijf podia met main stage-artiesten als Ronnie Flex, Antoon en Bilal Wahib. Daarnaast zijn er ook een afro-stage, hiphop-stage, latin & dancehall-stage en het VD-Music-stage voor nieuw talent. Het festival vindt plaats in het Amsterdamse Bos, met een klein skatepark, chill area’s en foodtrucks.

Zaterdag, 12.00 uur, Amsterdamse Bos, €73

Voor iedereen: Zwem7daagse

Geen zin in een wandelvierdaagse? Geen punt! Deze zomer is kan je meedoen aan de Zwem7daagse. Van 16 juli tot en met 27 augustus is de Binnenhaven van het Marineterrein elke zaterdag het decor van dit zwemfestijn. De keuze is uit twee afstanden: 500 meter of één kilometer. Wie elk weekend baantjes trekt, krijgt aan het eind van de zomer tijdens een feestelijke ceremonie een medaille.

Elke zaterdag vanaf 16 juli, zeven weken lang, Marineterrein Amsterdam, gratis entree (aanmelden verplicht)

Openluchtvertoning: How the Room Felt

Zin om een documentaire onder de sterren te kijken? Vrijdagavond presenteert Idfa by Night, in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, de openluchtvertoning How the Room Felt onder regie van Ketevan Kapanadze. De documentaire vertelt het verhaal van een lokaal voetbalteam van een groep vrouwelijke en non-binaire mensen, die ondanks dagelijkse discriminatie, uitsluiting en geweld, veel steun en veiligheid bij elkaar vinden.

Vrijdag, 22.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis entree (aanmelden verplicht)

Beeld Dutch String Collective

Concert: Mozart en Beethoven

Luisteren naar klassieke composities is tijdloos. Vrijdagavond speelt het Dutch Spring Collectieve een zomers concert in De Duif, met beroemde werken van Mozart en Beethoven. Tijdens het concert geeft violist en leider van het ensemble Marieke de Bruijn een toelichting op de gespeelde muziek.

Vrijdag, 20.15 uur, De Duif, €19,90

Festival: Protestkunst

Hoe kunnen kunst en cultuur een rol spelen in activisme? Zondag presenteert Cinetol, in samenwerking met Conservatorium van Amsterdam en XR Fashion Action, het interdisciplinaire minifestival Protestkunst. Je kunt je er laten inspireren door een kledingruilmarkt, een repair-workshop, de expositie Bröst, muziek en Backyard Stories in de tuin. Verschillende jonge kunstenaars, muzikanten en makers gaan met de bezoekers op zoek naar de verbinding tussen cultuur en activisme.

Zondag, 15.00 uur, Cinetol, €7,50

Beeld Nichon Glerum

Concert: The Sacred Life of Plants

Wat kunnen we ons voorstellen in het jaar 2092? Dit weekend vindt het visueel concert The Sacred Life of Plants plaats bij Het Groene Veld. Tijdens dit concert, waarin mens, technologie en plantenleven centraal staan, brengen muziektheatergezelschap Project Wildeman en beeldend kunstenaar Rosalie Wammes een intuïtieve versmelting van elektronische livemuziek, design en video-art.

Vrijdag en zaterdag, verschillende tijden, Het Groene Veld/ADM Noord, €24,50

Beeld Black Cat Theatre

Kids: De Regenboog

Vrijdagochtend wordt in het Black Cat Theatre de voorstelling De Regenboog opgevoerd. Kinderen van 1 tot en met 4 jaar zijn welkom om de verschillende kleuren van de regenboog te komen ontdekken. Het concept, regie en decor zijn bedacht door Agnieszka Czekierda. Na de voorstelling kunnen de kleintjes in het decor spelen.

Zaterdag, 10.00 uur, Black Cat Theatre, €11,50

Zaterdag