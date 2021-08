Weekendtips: circus op NDSM, openluchtfilms en pizzakunst

De opbrengst van Khamis' expositie gaat naar noodhulp voor Libanon. Beeld Clemens Boon

Expositie: Helende kunst

Kunst is niet te rationaliseren, kunst is voelen, vindt Jamal Khamis. Het onderbewustzijn en emoties spelen een grote rol in de abstracte kunst van Khamis en het maakproces is helend voor hem. Het schilderen helpt Khamis de donkerste dagen te overwinnen. De opbrengst van deze expositie in de Oosterkerk gaat naar noodhulp voor Libanon.

22 t/m 28 augustus, 12.00-18.00 uur, gratis, Oosterkerk, helendoorkunst.nl

Architectuur: Nieuw-West op z’n best

Deze fietstour brengt je langs architectonische hoogtepunten in Nieuw-West. Begeleid door een expert van het Van Eesteren Museum leer je de geschiedenis achter de bouwwerken kennen. Zo fiets je langs de Conny van Rietschotenbrug, Oeverzicht en de Hogguerflats. Ook is er aandacht voor verschillende kunstwerken, waaronder werk van Raymond Both. De tocht eindigt bij de Poort van Constant, een monument bij de ingang van sportpark Ookmeer.

Zondag, 13.30 uur, vanaf €8,50, Van Eesteren Museum, constant101.nl

De fietstocht door Nieuw-West eindigt bij de Poort van Constant. Beeld Victor Nieuwenhuys © Constant / Fondation Constant c/o Pictoright, Amsterdam 2021

Tentoonstelling: pizzaskateboards

Saman Khoshgbari is een pizzaskateboardbakker. De ‘Flourboy’ heeft zoveel passie voor het gerecht dat hij skateboards is gaan maken van pizza’s, door ze te vereeuwigen in een transparante hars. Ook verwerkt hij pizza mar­gherita in stoelen, krukjes en sleutelhangers, en bedacht hij een tafel met plakjes salami. Deze en andere pizzakunstwerken zijn te zien in Sexyland World. Om 20.00 uur is er een optreden van de punkband Pizza Knife.

Donderdag, 17.00-00.00 uur, Sexyland World, sexyland.amsterdam

Saman Khoshgbari maakt skateboards van pizza's.

Film: films kijken in de tuin

In de binnentuin van museum Hermitage kijk je deze zomer bekroonde films onder de sterrenhemel. De tuin wordt verlicht met lampjes in alle kleuren, en op een groot scherm worden klassiekers getoond. Dit weekend staan Moonlight, Simon, Snatch en Before Sunrise op het programma.

T/m 29 augustus, 20.00 uur, €15 euro, hermitage.nl

Optreden: muziek en performance

Een dubbel optreden in Cinetol van trompettist Igor Iofe en kunstenaar Cinzia Nistico. Op het Cinetolbalkon speelt Iofe zijn nieuwe werk Crossroads. Daarna is in de zaal een audiovisuele performance van Nistico, Moord, waarbij een moord vanuit twee perspectieven wordt verkend: dader en slachtoffer.

Zaterdag, vanaf 19.00 uur, gratis toegang, Tolstraat 182, cinetol.nl

In Cinetol vindt een dubbeloptreden plaats van een muzikant en een kunstenaar. Beeld Igor Iofe en Cinzia Nistico

Talkshow: leren over slavernij

Naast de tentoonstelling Slavernij organiseert het Rijksmuseum talkshows waarin dieper wordt ingegaan op het slavernijverleden en de gevolgen die vandaag de dag nog zichtbaar zijn. In deze editie zijn er lezingen van Ranomi Kromowidjojo en Reggie Baay, komen verder onder anderen Hariëtte Mingoen en Nancy Jouwe aan het woord, en zijn er optredens van David Partowihono en Harrie Djojowikromo. De talkshow vindt plaats in de grote zaal van de Stadsschouwburg en wordt gepresenteerd door Jörgen Raymann.

Zondag, 13.30 uur, €10, Leidseplein 26, ita.nl

Jörgen Raymann presenteert de talkshow. Beeld Raul Neijhorst

Festival: Circusbende

Het festival Circusbende komt dit jaar drie keer naar Amsterdam, de eerste keer op de NDSM-werf. Verwacht geen klassiek circus in een gekleurde tent, maar een veelzijdig programma met voorstellingen, muziekoptredens en workshops. Kom bijvoorbeeld kijken naar Soralino, een voorstelling van Caio Sorana en Clément Malin, waarin alles draait om balans.

Zaterdag en zondag, vanaf 11.00 uur, tickets per voorstelling vanaf €7, NDSM-werf, www.circusbende.nl

Dans: Summer Dance Forever

In een zomer zonder grote festivals is er gelukkig nog wel het hiphop-dansfestival Summer Dance Forever. Tot en met zondag zijn er door de hele stad performances en battles te zien, onder meer in Paradiso, ITA en hiphopschool Foundation. Raak je geïnspireerd? Dan zijn er allerlei workshops, gegeven door ervaren dansers.

T/m zondag, 12.00 uur, tickets v.a. €16,50, livestream €5, www.summerdanceforever.com

Dit weekend is het hiphop-dansfestival Summer Dance Forever. Beeld Sasha Box

Expositie: How do you look at it?

De Breitner Academie wordt dit weekend omgebouwd tot expositieruimte voor de net afgestudeerde leerlingen van de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving. Bekijk het werk van een nieuwe lichting kunstenaars en laat je inspireren.

Vrijdag vanaf 14.00 uur, zaterdag vanaf 10.00 uur, gratis toegang, Overhoeksplein 2, www.breitner.ahk.nl

Film: Lessons on migration

Filmfestival WCA en De Balie slaan de handen ineen voor een avond over migratie: Lessons on migration. Tijdens de bijeenkomst wordt onderzocht wat het betekent om je vaderland te verlaten, en hoe het is om niet thuis te zijn in het land waar je woont. Vier films uit vier verschillende delen van de wereld worden gebruikt om over dit thema te sparren. Onder andere Fighter van Jéro Yun komt aan bod.

Zondag, 16.00-17.15 uur, vanaf €13, debalie.nl