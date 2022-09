Weekendtips: bezoek het wintercircus of leer meer over polyamoureuze relaties

Beeld Piet-Hein Out

Kids: Magic Circus

Het Magic Circus Ho, Ho … HO! is een circus in een modern jasje: in plaats van clowns met rode neuzen is deze show gevuld met poëzie, een vliegende slee en sneeuw. Hoewel de wintershows door corona nu deels in de zomer vallen, wordt het volgens de makers tijd om onze ‘winterjas’ uit te doen: “We moeten ons openstellen voor menselijk warmte, om de kou te verdrijven.” Magic Circus zegt ‘Ho’ tegen de waan van de dag door middel van acrobatiek, dans, muziek en humor.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 16.00 uur, Joris Ivensplein, €17-€21

Beurs: Vinyl Beurs

Van scheurende rock tot swingende soul en oude jazz: op de platenbeurs van QRU vind je het allemaal. Hier verkopen muziekliefhebbers de platen die ze zelf niet meer draaien. Ook bezoekers zonder platenspeler hoeven zich niet te vervelen; er is eten, drinken en een dj die de hele middag draait – met vinyl.

Zondag, vanaf 11.00 uur, QRU, €2

Beeld Mirte Slaats

Optreden: Muziekgebouw Park

Deze zondag kun je muzikaal picknicken in het Muziekgebouw. Op een kleedje in de entreehal van het gebouw kunnen bezoekers een meegebrachte lunch nuttigen tijdens vier heel verschillende optredens: van elektronisch bewerkte cello- en kamenchehmuziek door Soheil Shayesteh en Maya Fridman tot covers van Koor aan ’t IJ. Het evenement is ook leuk voor families met kinderen vanaf 8 jaar; een informele manier om kennis te maken met het Muziekgebouw.

Zondag, 12.00 uur, Muziekgebouw aan ’t IJ, €8-€10

Bier: The Amsterdam Beerdays

Tijdens The Amsterdam Beerdays presenteren dertien Amsterdamse brouwerijen hun lekkerste bier. Onder meer Oedipus, De Prael, Brouwerij ’t IJ en Krux zijn uitgenodigd door organisator Brouwerij Homeland om hun bier aan te bieden op het Marineterrein. Samen hebben deze brouwerijen voor dit evenement een IPA ontworpen; de Amsterdam. Combineer het biertje met wat te eten uit een van de foodtrucks en de livemuziek van verschillende bands en leer meer over hop, tripels, en pils.

Vrijdag, zaterdag en zondag, vanaf 14.00 uur, Brouwerij Homeland, €10-€12,50

Beeld Bas Bakkenes

Film: Bijlmerbios Openluchtbios

Onder metrostation Kraaiennest in de Bijlmer wordt dit weekend elke dag een film vertoond die in brede zin iets te maken heeft met de buurt. In de enige overdekte openluchtbioscoop van Amsterdam komen nu veel mensen samen om de Bijlmer te vieren – en een interessante film te zien. Vrijdag is er Shabu, zaterdag The US vs Billie Holiday en zondag de Franse arthousefilm Gagarine.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Kraaiennest, gratis

Festival: Parels van de Stad

Zin om te dansen? Dit weekend zijn het onder meer Poke, Sevn Alias en Jonna Fraser die in de Riekerhaven een feestje zullen bouwen. Op meerdere podia zijn optredens, geselecteerd door hosts als Vunzige Deuntjes, FunX, Afrolosjes en Encore. Kaarten zijn verkrijgbaar als dagticket, maar er is ook een weekendoptie.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, Riekerhaven, €37,50-€65

Muziek: All That Jazz

Vrijdag begint er een muzikaal filmfestival in Eye. All That Jazz vertoont een selectie van films waarin jazz een belangrijke rol speelt of waarvoor jazz als filmmuziek is gebruikt. Sommige voorstellingen zijn voorzien van livemuziek. De openingsshow op vrijdagavond is een multimediaal optreden, waarbij de Londense jazzformatie III Considered (met kunstenaar Vincent de Boer) al improviserend muziek en beeld creëert.

Vrijdag, zaterdag en zondag, verschillende tijden, Eye, €11,50-€16,50

Film: Lingui, the Sacred Bonds

Dit weekend geeft De Balie aandacht aan een actueel thema met de vertoning van Lingui, the Sacred Bonds: een film van Mahamat-Saleh Haroun over de strijd voor het abortusrecht en vrouwelijke solidariteit in het islamitische Tsjaad. Na afloop gaat organisator Isabel Sheridan in gesprek met abortusactivist Eva de Goeij, en politicoloog en microbioloog Amina Hassan Sheikh Ali over vrouwenrechten en het wereldwijde taboe rond abortus.

Zondag, 19.30 uur, De Balie, €11,50

Cultuur: Open Monumentendag

Spieken in ’t Bruggehuisje, het Zandkasteel of het Polderhuis in De Pijp: tijdens de 36ste editie van de Open Monumentendag openen ook Amsterdamse monumenten hun deuren. Zo is de Centrale Markthal, die ooit dienstdeed als centrum voor de Amsterdamse voedseldistributie, dit weekend van binnen te bekijken. Met als thema duurzaamheid, wil deze editie laten zien hoe monumenten kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving, zonder dat de cultuurhistorische waarde verloren gaat. Er zitten veel locaties bij die geschikt zijn voor kinderen. Entree is gratis, maar voor sommige monumenten dien je te reserveren.

Zaterdag en zondag, verschillende tijden, meerdere locaties, gratis

Beeld Carla Curado Gloria

LHBTQIA+: Queer & Polyamorous

Hoe progressief is Amsterdam als het gaat om relaties? Dit is een van de vragen op een informatieve avond in Pakhuis de Zwijger. Programmamaker Sorab Roustayar gaat in gesprek met drie anderen die ervaring hebben met polyamoureuze relaties en verwerpt zo bepaalde normen rond relaties. De conversaties worden afgewisseld met optredens van percussiegroep Baque Flamingo.

Vrijdag, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis