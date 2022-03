Weekendtips: bezoek een benefietavond in Skatecafé of ga naar het Queer & Migrant Festival

Filmfestival: Queer & Migrant Festival

Het Queer & Migrant Festival is een platform voor queer kunst en cultuur uit alle delen van de wereld. Voor deze zevende editie presenteren Supernova Cinema en Lab111 queer films uit ruim tien landen, waaronder de Egyptische musical Shall I Compare You to a Summers Day? van Mohammad Shawky Hassan en de Braziliaanse film Queen of Lapa van Theodore Collatos. Ook kun je deelnemen aan een Vogue Performance-workshop en dansen op de Shugar Afterparty.

T/m zondag, Supernova Cinema, €3 à €11

Beeld Thomas Schlijper

Wandeling: 100 Jaar Tuindorp Oostzaan

Tuindorp Oostzaan bestond in 2021 honderd jaar. Om dit te vieren organiseert Stadsherstel Amsterdam een informatieve stadswandeling waarbij je van de NDSM-werf naar Tuindorp Oostzaan loopt. De rondleiding van twee uur start om 14.00 uur bij de pontsteiger van de NDSM-werf, naast de IJ-kantine. Luister naar verhalen over het graven van het Noordzeekanaal, bezoek de NDSM-loods en bewonder de voormalige bibliotheek op de Kometensingel. Sluit de wandeling af met een kopje koffie in ’t Zonnehuis.

Zondag, 14.00 uur, ’t Zonnehuis, €10

Benefiet Oekraine: Excelsior, DCAU & Skatecafé

Donderdagavond organiseren Dutch Civilian Action en Excelsior Recordings samen met het Skatecafé Fonds een benefietavond voor Oekraïne. Je koopt een kaartje voor €15, €25 of €50, en met de opbrengst worden goederen als thermokleding, slaapzakken en medicijnen betaald en naar de Oekraïense grens gebracht. Op de terugreis komen vluchtelingen mee. Vanaf 19.30 uur treden er verschillende artiesten op, zoals Spinvis, Claw Boys Claw en Bob uit Zuid en worden er plaatjes gedraaid van dj’s Volcano Boys en Vet & Avalon. Ook een deel van de snackbar- en baromzet gaat naar het fonds.

Donderdag, 19.30 uur, Skatecafé, €15 à €50

Beeld Third Eye Design

Interieurbeurs: Design Icons Amsterdam

Margriet Akkerman (36) runt met haar echtgenoot Pieter Akkerman (36) de online marktplaats VNTG, een website waar verkopers gespecialiseerd in designmeubels hun collecties verkopen. “Tien jaar geleden vonden we het tijd worden voor een fysieke beurs, dat werd Design Icons Amsterdam in de Kromhouthal,” zegt Akkerman. Tijdens dit jaarlijkse evenement vol originele designermeubels struin je rond tussen de kuipstoelen en Italiaanse lampen en drink je koffie met uitzicht op het IJ. Koop een kaartje tussen de €5 en €25, afhankelijk van het tijdslot.

Zaterdag, 12.00 & 14.00 uur, zondag 10.00 & 14.00 uur, Kromhouthal, €5 à €25

Muziekvoorstelling: Queen of Disco, a Mighty Real Story

Deze productie van Right About Now Inc. vertelt het verhaal van Sylvester, een muzikaal wonderkind uit een zwarte arbeiderswijk in Los Angeles. Met hits als You Make Me Feel (Mighty Real) en Do Ya Wanna Funk overspoelde hij in de jaren zeventig de wereld met zijn swingende discomuziek. Als eerste homoseksuele wereldster die er openlijk voor uitkwam aan aids te lijden werd hij een gezien als een belangrijke homorechtenactivist en creëerde hij bewustzijn over aids.

Vrijdag t/m zondag, 20.00 uur, DeLaMar West, €22,50

Beeld Hans Kennepohl

Lezingen en debatten: de Amsterdamse Nacht van de Filosofie

April is de Maand van de Filosofie. Deze maand worden er in Nederland en Vlaanderen lezingen, debatten en festivals georganiseerd, waaronder de Nacht van de Filosofie in Theater de Brakke Grond. Zo laat Arnold Heumakers je kennismaken met foute denkers en treedt Laura van Dolron op met stand-up filosofie. Maak een praatje met verbeeldingen van Friedrich Nietzsche en Hannah Arendt, neem deel aan filosofische speeddates, bekijk de expositie Growth Record van de Japans-Vlaamse kunstenaar Lisa Spilliaert en denk na over de zin van het leven op het filosofisch toilet.

Zaterdag, 20.00 uur, Theater de Brakke Grond, €35

Feest: Baila Dembow

Baila Dembow zet zaterdag Club Maïa op zijn kop. Samen met Kevin Felipe (23) en Jozef Baiden (31) organiseert Hari Rao (35) al bijna vier jaar dit tropische feestje in Amsterdam. “Baila Dembow voelt als een zomervakantie in Nederland,” zegt Rao. Stilzitten wordt lastig, want de Latijns-Amerikaanse deuntjes vliegen je om de oren tijdens de set van Baila Dembow Soundsystem.

Zaterdag, 23.00 uur, Club Maïa, €10

Beeld Gary Van Handley

Festival: The Amsterdam Coffee Festival

Drie jaar geleden waaide het London Coffee Festival over naar Westergas in Amsterdam, een driedaags festival dat draait om het ontdekken van latte art-trends, het proeven van zelfgemaakte filterkoffie, en het uitproberen van de nieuwste koffiemachines. Ook wordt de kennis van Nederlands beste barista’s getest tijdens vier koffiewedstrijden. Eindig de dag met een crêpe, pasta of patatje op de streetfoodmarkt en haal je cocktail bij bar The Fields terwijl je een dansje waagt op livemuziek.

T/m zaterdag, Westergas, €17

Beeld Bernadette Zevenhuizen

Fietswedstrijd voor kinderen: Dikke Banden Race & Bijzondere Fietsen Parade

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zondagmiddag meedoen aan een fietswedstrijd op een echt parcours, inclusief wedstrijdhekken, aanmoedigend publiek en verkeersregelaars. Samen met hun fiets, loopfiets of step racen ze richting de eindstreep, waar de juryleden verslag doen van de Dikke Banden Races. Na afloop van de wedstrijd is er een Bijzondere Fietsen Parade, waar versierde en unieke fietsen kunnen pronken in het Westerpark.

Zondag, 12.00 uur, TonTon Club Westerpark, gratis

Beeld Stadsarchief

Expositie: Dwalen door Amsterdam

De tekeningen van Gerrit Lamberts (1776–1850) nemen je mee naar het Amsterdam van de 19de eeuw. De expositie in het Stadsarchief zoomt in op de levendigheid van het belangrijke handelscentrum en via een audiotour leer je over de geschiedenis van historische gebouwen in de stad en het Amsterdamse platteland. Jonge bezoekers stellen hun eigen Amsterdam samen in een magnetische tunnel aan de hand van Lamberts tekeningen en krijgen met een quiz een lesje geschiedenis.

Vanaf vrijdag, 12.00 uur, Stadsarchief, gratis