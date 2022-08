Weekendtips: bezoek de Canal Parade of luister naar een jazzconcert

Ciao Lucifer speelt op Just To Be Queer. Beeld Jantina Talsma

Club: Just To Be Queer: an indie queer night!

Vrijdagavond is het ‘indie queer night’ in de Melkweg, met opkomende artiesten zoals Laj, Maida Rose, Ciao Lucifer en Babs. Het is een gevarieerd programma, van hiphop tot dreampop, en van alternatieve r&b tot dansbare beats. Ook is er een mini-expo met het werk van Tengbeh Kamara, een Liberiaans-Nederlandse fotograaf die zowel zwarte als queer communities in Nederland vastlegt.

Vrijdag, 18.30 uur, Melkweg, €13,80

Beeld Stephen Cassidy

Dans: Salsa en Bachata Dansen in de Tuin

Zondagavond kan je in de Tolhuistuin dansen op de klanken van salsa en bachata, met een vleugje kizomba en merengue. Het latin dansfeest vindt onder de tent in de Tolhuistuin plaats. De bar is open, dus voor of na het dansen kun je van een drankje genieten.

Zondag, 20.00 uur, Tolhuistuin, €5

Beeld Jeroen Ploeger

Pride: Canal Parade

Zaterdag is het weer zover: de Canal Parade in Amsterdam, een van de bekendste evenementen van de jaarlijkse Pride. De botenparade begint bij het Oosterdok om 12.00 uur en eindigt rond 18.00 uur bij het Westerdok. Het is de 25ste Canal Parade, waaraan 80 lhbti-organisaties meedoen die op feestelijke wijze laten zien waar ze voor staan.

Zaterdag, 12.00 uur, meerdere locaties, gratis entree

Beeld Alice Leggett

Concert: Alice Leggett trio

Zondagmiddag kun je in de binnentuin van de Hermitage Amsterdam genieten van een zomers jazzconcert. Deze keer krijgt altsaxofonist/componist Alice Leggett een podium. Op dit moment is ze gevestigd in Amsterdam, waar ze een masteropleiding volgt aan het conservatorium. Julian Wittich begeleidt haar op bas en Carlos Ayuso Marques op drum.

Zondag, 15.30 uur, Hermitage, €6

Beeld David Těšínský

Tentoonstelling: Pride Photo

Dit jaar presenteert Pride Photo een openlucht fototentoonstelling met winnende foto’s van de jaarlijkse wedstrijd, geselecteerd door Simomo Boujarra en Jan Hoek. Dit jaar is het thema ‘Celebrating the Unseen’, waarmee de curatoren de bezoekers willen stimuleren om op een laagdrempelige en respectvolle manier na te denken over seksualiteit en genderidentiteit.

Vrijdag, zaterdag en zondag, Gustav Mahlerplein, gratis entree

Beeld Ge Wasco

Kids: Atelier Wasco

Dit weekend kun je in de tentoonstellingsruimte van WG Kunst het werk van striptekenaar Wasco bekijken. Van de ruimte maakt hij een hele maand zijn atelier en gaat daar ter plekke nieuw werk maken, zoals strippagina’s, tekeningen en knipsels. Ook hoopt Wasco er gedichten te schrijven. Bezoekers, jong en oud, kunnen samen met Wasco een pinguïn maken.

Zaterdag en zondag, 13.00 uur, WG Kunst, gratis entree

Beeld Martina Fazekas

Concert: James Oesi

Zondagavond organiseert de Hortus een concert van James Oesi, waar hij twee sessies speelt. Hij is een contrabassist uit Londen en een bekend gezicht in de wereld van de klassieke muziek. Het belooft een bijzondere luistersessie te worden, midden tussen de eeuwenoude palmen en alle verschillende planten. Tip: neem een dekentje of kussen mee.

Zondag, 18.30 of 20.00, De Hortus, €25 (inclusief entree tot de tuin)

Tentoonstelling: Ik weet niet waar ik sterven zal



Dit weekend in het Multatuli Museum: de tentoonstelling Ik weet niet waar ik sterven zal, die het liefdesverhaal van Saïdjah en Adinda vertelt. Het verhaal is het 17de hoofdstuk uit Max Havelaar van Multatuli. De schrijver was zelf getuige van de slechte leefomstandigheden van de bevolking in Nederlands-Indië. Striptekenaar Dick Matena probeert het verhaal zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 12.00 uur, Multatuli Museum, €5

Kids: Knor

Wat zou je doen als je opeens een varkentje zou krijgen? Vrijdagmiddag kunnen kinderen vanaf zes jaar de film Knor (2022) in Eye bekijken, die het verhaal vertelt van Babs en Knor. De film is een debuut van regisseur Mascha Halberstad, die ervoor koos om een stop-motion te maken. Voor of na de film is er voor kinderen ook een gratis speurtocht, dwars door het museumgebouw, met optische illusies, opdrachten en puzzels.

Vrijdag, 10.45 of 14.30 uur, Eye Film Museum, €7,50 t/m € 11,50

Concert: Bymekaar (Pride special)

Vrijdagavond kan je in Splendor naar de vijfde editie van Bymekaar. Tijdens dit evenement koppelen muzikant Marc Alberto en podiumkunstenaar Sjaan Flikweert verschillende woordkunstenaars en muzikanten aan elkaar, waardoor er spontane ontmoetingen ontstaan. Alberto en Flikweert willen met Bymekaar een plek creëren voor spel, experiment en ontdekking die open en laagdrempelig is voor iedereen.

Vrijdag, 20.30 uur, Splendor, vanaf €2,50