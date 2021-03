Weekendtips: bekijk zes choreografieën van Hans van Manen of loop het kabouterpad

Het Concertgebouw organiseert een concert onder leiding van chef-dirigent Lorenzo Viotti.

Lorenzo Viotti

Online concert

Aankomend chef-dirigent Lorenzo Viotti leidt vanavond het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Koor van De Nationale Opera in het Concert­gebouw. Hij dirigeert werken van componisten Debussy en Tsjaikovski. Bij Nocturnes van Debussy hoor je subtiele impressionistische muziek, terwijl de Zesde symfonie, ‘Pathétique’, van de Rus Tsjaikovski de droevigheid en drama van zijn leven uitdrukt. Omdat ‘Pathétique’ de laatste compositie was van Tsjaikovski voor hij stierf, eindigt het concert met een treurzang.

Donderdag, 20.30-21.45 uur, vanaf €12,50 (één kijker), concertgebouw.nl.

Kooklab en sciencelab van Stichting Jeugdland.

Kooklab en sciencelab

Inloopworkshop

Kinderen kunnen zaterdag bij Stichting Jeugdland komen koken en bakken bij kooklab en wetenschappelijke proefjes doen bij sciencelab. Studenten van het Amsterdam University College geven de workshops. Bij kooklab maken kinderen met gepofte rijst kleurige snacks in de vorm van voorjaarsbloemen. Bij sciencelab wordt gekeken in welke fases bloemen groeien. Kinderen vanaf 6 jaar krijgen uitleg over het proces van zaadje tot bloem en gaan elke fase bekijken en tekenen.

Zaterdag, 13.00-16.00 uur, gratis, jeugdlandamsterdam.nl.

De Buren en De Balie presenteren de finale van de Speech Battle. Beeld EPA

Speech Battle

Livestream schrijfwedstrijd

Met cultuur- en debathuis De Buren organiseert De Balie de achtste editie van de Speech Battle, die in het teken staat van Internationale Vrouwendag. De opdracht: verplaats je in Kamala Harris als eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten en schrijf een speech. Finalisten zijn Natalie Holwerda-Mieras, Lodewijk van Wendel de Joode en Charles Derre.

Zondag, 20.00 uur, gratis, het publiek ­beslist mee over de winnaar, debalie.nl.

Het Nationale Ballet presenteert Hans van Manen.

Hans van Manen

Online balletvoorstelling

Het Nationale Ballet presenteert een herhaling van Hans van Manen Variations, een voorstelling die op 27 en 28 februari door twee verschillende casts werd gedanst. De voorstelling bestaat uit zes choreografieën, waaronder Adagio Hammerklavier, Sarcasmen, Trois Gnossiennes, Déjà vu, Two Pieces for HET en Variations for two couples.

Donderdag en vrijdag, 20.15 uur, €12,50, operaballet.nl.

De MLB Galerie organiseert een online expositie.

Conceptuele fotografie

Online expositie

De MLB Galerie organiseert zaterdag een online expositie van bevriende fotografen Bogi Muis en Bojana Jokanovic. Met hun conceptuele fotografie proberen ze allebei abstracte thema’s uit drukken, zoals liefde, geduld, dood. In deze zoomsessie kun je in gesprek gaan met de fotografen.

Zaterdag, 16.00-17.00 uur, gratis, mlbgalerie.nl.

Mezrab organiseert My True Story Online.

My True Story

Interactieve zoomsessie

Cultureel Centrum Mezrab organiseert de Engelstalige zoomsessie My True Story, met verschillende verhalenvertellers, onder wie Elyzabeth Gorman, Renske Ebbers, Bipin Upadhyay en Shekoufeh Behbehani. Zij laten zich uit over thema’s als blinde vlekken, gelijkheid, privileges en dingen die we missen in het leven. Het publiek kan via een chatfunctie ingaan op de verhalen tijdens de zoomsessie. De sessie kan op twee manieren worden afgesloten: in de online foyer, waar het publiek kan napraten, of tijdens een online dansfeest met muziek.

Zondag, 20.00 uur, gratis, mezrab.nl.

Fun Tochten Amsterdam organiseert Auto Fun Tochten.

De Auto Fun Tocht

Autopuzzeltocht

In de Auto Fun Tocht Amsterdam van Fun Tochten ontdek je onderweg feiten en weetjes over de stad. Je rijdt langs bezienswaardigheden als het Rokin, Haarlemmerpoort, de Heineken Experience en de Munttoren. Tijdens de tocht zijn er vragen, puzzels op en foto- en filmopdrachten. Zo kun je een puzzel van het Rijksmuseum oplossen via je telefoon.

€19,95 per ticket (per auto), de tocht is ongeveer 50 kilometer, funtochten.nl.

Het kabouterpad van Natuurspeeltuin Jeugdland.

Kabouterpad

Wandelroute voor kinderen

In de Natuurspeeltuin Jeugdland kunnen kinderen een kabouter­padroute ­lopen waar ze met behulp van een ­opdrachtenboekje dingen leren over de natuur. Dit boekje (€2,50) is verkrijgbaar bij de bar. Zo is er een opdracht om jaarringen te tellen van omgekapte ­bomen en kun je insecten zoeken. Het zijn toegankelijke opdrachten, voor kinderen én hun ouders.

Zaterdag en zondag, 11.00-17.00 uur, jeugdlandamsterdam.nl.

De Melkweg presenteert Claiming Space.

Claiming Space

Online talks en workshops

De Melkweg organiseert dit weekend Claiming Space; om vrouwen meer ruimte te laten innemen. Sprekers en kunstenaars houden een pleidooi voor de seksueel vrije vrouw. Ook de vrouwelijke Nederlandse hiphopscene komt aan bod. Met onder anderen specialist seks­uele opvoeding Belle Barbé en danseres Taneesha Sijmons.

Zaterdag 17.30 uur en zondag 11.00 uur, gratis, maar reserveer een kaartje via www.melkweg.nl.

Talkshow over seks

Online livecast

Relatie- en sekscoach Zehra Handan Aydin presenteert op vrijdag in het Plein Theater de talkshowserie Amsterdam Talks Sex. Hierin praat zij elke twee weken met experts over onder meer vrije seks, vrouwenhandel en de queercommunity. Deze keer zijn dat Marleen Schlüter (natuurgeneeskundige en lichaamsgericht psychosociaal therapeut) en Marianne van Katwijk (spiritueel seksueel vrouwen empowerment psycholoog), over taboes en mythes van de menopauze.

Vrijdag, 19.00 uur, gratis, plein-theater.nl.