Weekendtips: bekijk films in de buitenlucht of volg een cursus podcasts maken

Beeld Lennert Dickhoff

Festival: Pluk de Nacht

Ook deze zomer kun je tijdens het filmfestival Pluk de Nacht fictiefilms, documentaires, animaties en korte films in de buitenlucht bekijken. Het Stenen Hoofd wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplek voor kunst, nieuwemediaprojecten, lekker eten en gezellige feestjes. Ook is er een wipkip voor volwassenen, een bowlingbaan en tafeltennistafel. Het terrein opent al om 18.00 uur, zodat je alvast in een strandstoel van een drankje of hapje kunt genieten.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 21.15 uur, Het Stenen Hoofd, €11,50

Beeld Sofie Simao

Kids: De Parade

Tijdens De Parade staat het Martin Luther Kingpark in het teken van theater, dans, mime en muziek. Naast de avondvoorstellingen voor jong en oud is er iedere dag een uitgebreide KinderParade, met allerlei workshops en activiteiten. Zo kun je knutselen bij Boks-je-Kunst, zweven in de Zweef of zelf lolly’s maken.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 14.00 uur, Martin Luther Kingpark, €2,50 t/m €8,50

Workshop: Open Maak Dagen

Deze zomer organiseert New Metropolis Nieuw-West voor de tweede keer vijf Open Maak Dagen vol workshops. Op vrijdag kun je bijvoorbeeld je handen laten versieren met henna of leer je hoe je je het beste kunt kleden om een goede eerste indruk te maken. Op zaterdag volg je een cursus podcasts maken en maak je je eigen buttons.

Vrijdag en zaterdag, 15.00 - 20.00 uur, New Metropolis, gratis

Beeld Melanie Lemahieu

Festival: World Cinema Amsterdam

Filmtheater Rialto presenteert deze zomer opnieuw een programma met prachtige films uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Behalve de negen films die om de World Cinema Jury Award strijden zijn er special screenings en een focusprogramma. Daarnaast kun je verschillende Q&A’s en nagesprekken met regisseurs bijwonen en naar muziekoptredens luisteren. Zaterdag opent televisiemaker Fadoua Alaoui het festival en wordt de film Nana van Kamila Andini vertoond.

Zaterdag en zondag, 15.30 uur, meerdere locaties, €11,50

Concert: Bnnyhunna - Basement Sessions

Vrijdagavond in Het Concertgebouw: een show van producer Bnnyhunna. Van jongs af aan speelt de Ghanees-Amsterdamse Bnnyhunna verschillende instrumenten, waaronder piano, gitaar en drums. Met zijn debuutproject Sintha wil hij de ervaring van hoe we naar muziek luisteren veranderen. Hij gebruikt hiervoor fotografie, poezië en videofragmenten. Naast Bnnyhunna zijn er ook de Basement Sessions, optredens van jonge artiesten uit alle hoeken, van jazz tot singer-songwriter en van soul tot klassiek.

Vrijdag, 7.30 uur, Het Concertgebouw, €16 t/m €20

Tentoonstelling: Alle wolken waaien weg

Deze vrijdag kun je in de voormalige rechtbank de tentoonstelling Alle wolken waaien weg bezoeken. In de expo probeert kunstenaar Akmar het ongrijpbare te registreren, met vormen die veranderen, evolueren en verdwijnen. Zolang de tentoonstelling duurt ligt niets vast. Het oude gerechtshof werd door architect Ben Loerakker ontworpen en het pand wordt gezien als een van de belangrijkste voorbeelden van het brutalisme in Nederland. Alle wolken waaien weg is in samenwerking met JPS Architecten, die de zittingszaal herinrichtte.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 11.00 uur, Voormalige Rechtbank Amsterdam, gratis entree

Beeld Tess Janssen

Festival: Wilde Woorden

Zondagmiddag vindt in het Westerpark het spokenwordfestival Wilde Woorden plaats, een voortzetting van het gelijknamige platform dat artiest Justin Samgar oprichtte met steun van de gemeente. Op het festival kun je luisteren naar woordkunstenaars, dichters, theatermakers en andere verhalenvertellers uit het hele land, maar ook naar lokaal talent. Op de terrassen van Het Ketelhuis en de Bakkerswinkel gaan sneldichters persoonlijke verzen schrijven. Ook is er silent-poetry-disco.

Zondag, 14.00 uur, Westerpark, gratis entree

Beeld Iris Box

Kids: Mime Wave - Geel

Vrijdagochtend kunnen kleintjes van 2 jaar en ouder naar een magisch muzikaal mimespel in een gele stad kijken. Alles is geel, zelfs de kussentjes waar de bezoekers op zitten. Anastasiia Liubchenko laat met haar mimespel allerlei grappige gele bewoners tot leven komen. De muziek wordt gespeeld door Thijs Felperlaan en Yung-Tuan Ku. Mime Wave is onderdeel van het Junior Grachtenfestival.

Vrijdag, 10.00 uur, Rode Hoed, €5 t/m €7,50

Festival: De Ruimte

Dit weekend kun je naar het tweedaags festival De Ruimte in Sexyland World, in Noord. Het festival draait om poezië, moderne dans, jazz, kunst en intieme concerten, en vindt zowel buiten als binnen plaats. Luister naar Mungo Bungo, een trio dat Afrikaanse, Marokkaanse en hedendaagse elementen in zijn muziek verwerkt, of laat je inspireren door de unieke installaties van kunstenaar Karel van der Eijk, waarin geluid en mechanica centraal staan.

Vrijdag en zaterdag, 18.00 uur, Sexyland World, €15,00

Club: Spitskop

Zaterdagavond presenteert Occii het evenement Spitskop, een avond met dj’s en live muziek. Spitskop is een viering van het doorbreken van voorspelbaarheid, routine en regels. De hele avond en nacht kan er gedanst worden op verschillende stijlen, zoals italodisco, synthpunk, new wave en electro. De line-up bestaat uit Pol, Frankie Teardrop, Anan Striker/Strictly Tapes, Kosmos en Grim b2b Nina. Occii is een poppodium gehuisvest in een gebouw dat in 1984 werd gekraakt.

Zaterdag, 20.00 uur, Occii, €7,50