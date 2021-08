Weekendtips: balkanjazz op het dak, TapasTheater en een kliedercursus

Beeld geheugen van oost

Wandeling: een stads dorp

De Watergraafsmeer in Oost was ooit een dorp en zelfstandige gemeente. Dat ­veranderde in 1921, toen het bij Amsterdam werd getrokken. In deze wandeltocht van anderhalf uur loop je met gidsen Jan Dijk en Marella Karpe door de buurt en krijg je een beeld van de geschiedenis van de plekken waar je misschien wel dagelijks langskomt. De tocht begint bij brouwerij en proeflokaal Poesiat & Kater. Een tipje van de sluier? Vroeger was dit een dierenasiel.

Zondag, 11.00 uur, kosteloos met aanmelding, Polderweg 648, geheugenvanoost.amsterdam

Concert: dakimprovisaties

Op het industrieterrein in Noord waar de oostpont aanmeert, staat een markant gekleurd gebouw. Op het dak van dat gebouw is vrijdag balkanjazz van de groep Arifa te horen: ritmische improvisaties van piano, percussie, cello en traditionele kavalfluit op volkse melodieën. De band omschrijft de muziek die het maakt zelf als een reis langs de Donau, de rivier die van Duitsland door de Balkan naar de Zwarte Zee stroomt. Niet geheel toevallig komen de bandleden uit de landen om de rivier heen.

Vrijdag, 20.00 en 21.45 uur, v.a. €41,50 , Johan van Hasseltweg 39H, On-the-roof.com

Beeld Arifa

Kinderworkshop: kliederen op kussens

Wees niet bang voor verfvlekken, want nu mag het. Amsterdam Tales organiseert een workshop kussens schilderen voor kinderen vanaf vier jaar in Kas Keerweer. Onder leiding van kunstenaar Laura Garcia kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten en aan de slag met hun eigen creatie. Kussens zijn er, maar je kan ook je eigen exemplaar meenemen, of een kledingstuk, deken of handdoek.

Zondag, 10.00 uur, v.a. €27, Amsterdam Tales, amsterdamtales.com

Wandeling: Schatten van de Volkshuisvesting

Begin vorige eeuw sloegen de gemeente, woningbouwverenigingen en architecten de handen ineen voor de bouw van wat nu ‘arbeidershuizen’ worden genoemd. In deze anderhalf uur durende rondleiding word je meegenomen langs de ontwerpen van verschillende architecten, van de Amsterdamse School tot de woningen van Karel de Bazel aan het Zaandammerplein.

Vrijdag en zondag, 14.15 uur, €12,50, Oostzaanstraat 45, www.hetschip.nl

Concert: Picknick in Oosterpark

Deze zomer zijn er in de Muziekkoepel in het Oosterpark verschillende concerten. Zondag speelt pianiste Vivianne Cheng. De Amerikaanse geeft wereldwijd concerten en brengt in het Oosterpark Visions of Nature ten gehore. Het programma is geïnspireerd door de natuur, en waar kan dat beter dan in een park? Neem een kleedje, eten en drinken mee en geniet van muziek van Schumann, Liszt en Beethoven.

Zondag, 12.30 uur, zitplaatsen in de koepel €10, buiten gratis, Oosterpark, www.iamsterdam.com

Zondag speelt pianiste Vivianne Cheng een concert in het Oosterpark. Beeld Rita Mendes

Concert: Marimba en synth

Platenlabel Excelsior heeft een forse lijst veelbelovende indieartiesten. Een van hen, Yan, speelt zondag in de Tolhuistuin, die naast het hoofdkwartier van het label is gevestigd. Jan van Eerden, de man achter artiest Yan, speelde eerder met Spinvis, Ellen ten Damme en Wende. Solo combineert hij synthesizers met akoestische slaginstrumenten, zoals xylofoon, marimba en piano. Veelal experimenteert hij met herhalende ritmische patronen.

Zondag, 12.00 uur, gratis, Tolhuisweg 3, tolhuistuin.nl

Yan speelt zondag in de Tolhuistuin. Beeld Carmen

Muziek: Massihs muziek

Massih Hutak schrijft over de veranderingen in zijn buurt. Hij onderzoekt al jaren wat er gebeurt als een wijk volloopt met nieuwe bewoners die de buurt wel gebruiken maar er niet aan bijdragen. Dat zag hij gebeuren in Noord, waar hij zelf opgroeide. Hutaks verwondering daarover kent vele vormen. Daarom schrijft hij niet alleen, maar rapt en zingt hij er ook over. Hij bracht dit jaar twee albums uit, de een is hiphop en de andere elektronisch.

Vrijdag, 20.00 uur, €12,50, Piet Heinkade 1, muziekgebouw.nl

Massih Hutak bracht dit jaar twee albums uit. Beeld Nanda Hagenaars

Theater: Tapas en toneel

Het TapasTheater bestaat drie jaar en dat wordt gevierd met verschillende voorstellingen op een avond: muziek van Mirjam Klerks en Bas van der Wal, een toneelvoorstelling van Soraya Novella en cabaret van Julia Straten. Voor, na en tussendoor is er de mogelijkheid om wat te eten en drinken aan de foodbar.

Donderdag t/m zondag, vanaf €20,79, Andreas Bonnstraat 40H, www.tapastheater.nl

Beeld Boy Hazes

Muziek: Kop uit het zand

Acteur en zanger Arie Cupé speelde en maakte meerdere theatervoorstellingen. Accordeonist André Vrolijk begeleidde veel bekende solisten en werkte samen met diverse orkesten. In Kop uit het zand brengt het duo kleinkunst naar restaurant De Nieuwe KHL en spelen zij liedjes van onder anderen Wim Sonneveld en Eli Asser.

Zaterdag en zondag, 16.30 uur, €90, €40 of €20 inclusief diner of hapje en drankje, Oostelijke Handelskade 44, denieuwe­khl.nl

Beeld Arie Cup

Workshop: de kaas de baas

Als je na je vakantie nog niet klaar bent met Italië, dan kun je in de Fruittuin van West zelf mozzarella leren maken. Ervaren kaasmaker Mathilde van Otterloo legt stap voor stap uit hoe het proces in zijn werk gaat. Wanneer de cursus vol zit, volgt spoedig een nieuwe.

Zaterdag, 9.30 uur, vanaf €35 (reserveren noodzakelijk), fruittuinvanwest.nl