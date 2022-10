Weekendtips: ADE, denimdagen en gratis naar de film

Beeld Daphne Ponsteen

Markt: Amsterdam Denim Days

De Hallen kleuren blauw dit weekend. Tijdens de Amsterdam Denim Days presenteert een selectie van internationale designers hier exclusieve items; van limited edition jeans tot vintage spijkerjassen en unieke tassen die niet in reguliere winkels verkrijgbaar zijn. Ook zijn er workshops en worden er presentaties gehouden over bijzondere Japanse borduursteken, hennep als de toekomst van denim, en de geschiedenis van de styling van spijkerstof.

Vrijdag, zaterdag, 10.00 - 18.00 uur, De Hallen, gratis

Beeld Maja Kristina Christensen

Kunst: The Gathering

Tijdens The Gathering komen verschillende maatschappelijke en artistieke thema’s aan bod, onder leiding van internationale kunstenaars en sprekers. Hoe kijken we nu naar kunstwerken die jaren geleden zijn gemaakt? Hoe verhouden kunstenaar en inspiratiebron zich tot elkaar? Donderdag en vrijdag worden dergelijke vragen in werkgroepen besproken. Zaterdag en zondag staan er debatten op het programma die gaan over dunne lijn tussen inspiratie en culturele toe-eigening, en over het creëren van safe spaces.

Donderdag t/m zondag, Meervaart, €60 (weekendticket)

Spel: Oktoberfest

Darten in een dirndl: Oche organiseert dit weekend spelletjesavonden in Oktoberfestthema. Drie dagen lang staat hier de tap open, gaan de speakers aan en kan er gedart worden – met een twist: Oche heeft elektrische dartborden die de scores bijhouden, keuzes bieden qua achtergrond en hulp geven met het mikken. Gasten gekleed in dirndl of lederhosen krijgen een portie bitterballen cadeau.

Vrijdag, zaterdag, zondag, 16.00 - 00.30 uur, Oche Amsterdam, €12

Beeld -

Docu: What’s Left

Wat is de toekomst van politiek links? Waarom scoort de PvdA de laatste jaren zo slecht? Met de documentaire What’s Left onderzoeken makers Juul Op den Kamp en Johan Fretz de sociaaldemocratische idealen, en hoe de linkse politieke stroming aan populariteit inboette. Na afloop van de vertoning in Pakhuis de Zwijger vindt een nagesprek plaats met de makers en Mei Li Vos (fractievoorzitter Eerste Kamer PvdA), Renske Heringa (bestuurslid Jonge Socialisten) en Lara Wolters (Europarlementariër voor PvdA). Samen met het publiek gaan ze op zoek naar een nieuw links geluid.

Vrijdag, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, gratis

Beeld Lieke Vermeulen

ADE: Our House

Meer te weten komen over de muziek van het Amsterdam Dance Event? Our House, het museum over elektronische dancemuziek heeft tijdens ADE een uitgebreid educatief en interactief programma. Zo kan je een beat produceren op ’s werelds grootste analoge sequencer, zelf platen leren mixen en duiken in memorabilia van dj’s als Armin van Buuren, Avicii en Deadmau5. Ook is er gelegenheid om te dansen: verschillende dj’s geven dit weekend optredens in de museumwinkel.

Vrijdag, zaterdag, zondag, Our House, €24,95

Expo: The Walk

Dit weekend is je laatste kans om The Walk, een kunstwerk van de Amsterdamse Titia Ex, te ervaren in de Oude Kerk. Met de bolvormige installatie in het midden van de kerk onderzoekt Ex de symbolische betekenis van licht. Het kunstwerk geeft licht, verandert van kleur en is in beweging. The Walk is een verwijzing naar de verhalen van Dante Alighieri over zijn tocht door de onderwereld; hoe hij in een kwelling van donkerte op zoek gaat naar het licht.

Vrijdag, zaterdag, zondag, Oude Kerk, €12

Kids: Graffiti in Straat

In museum Straat zijn het hele jaar graffitikunstwerken te zien, maar deze herfstvakantie kunnen kinderen hier zelf als street artist aan de slag. Onder begeleiding van een ervaren docent worden er graffitiworkshops gegeven voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen knutselen met lege verfspuitbussen. Ook is er een speurtocht voor kinderen om het museum op eigen houtje te ontdekken.

Workshop graffiti: vrijdag, zaterdag, zondag, 11.00 - 15.00 uur, Straat, €5

ADE: The Lab Living

Opladen tussen het dansen door? In de Brakke Grond is er met The Lab Living de mogelijkheid om te chillen. Alles draait hier om vinyl: snuffel door een grote verzameling platen, lees een boek over de culturele geschiedenis van dancemuziek, pimp je eigen platenhoes of plof neer terwijl er relaxte deuntjes worden gespeeld. Er is ook een kleine tentoonstelling over hoe platen worden gemaakt.

Vrijdag, zaterdag, zondag, Brakke Grond, toegang met een ADE Lab-ticket (€35)

Film: Independent Film Festival

Dit weekend zijn er in Lab111 gratis onafhankelijke films te aanschouwen. Geen rode loper, champagne en hoge toegangskosten; volgens programmeurs leidt dat alleen maar af van de kunst die er te zien is. Zo willen ze met het Independent Film Festival een tegengeluid geven aan de commercialisering van de filmindustrie. Het programma bestaat uit een brede selectie van internationale films, en biedt zo ook aan minder bekende kunstenaars een podium.

Vrijdag, zaterdag, Lab111, gratis

Beeld Co de Kruijf

Kids: Animatiesensatie

Zelf een film maken? Dit weekend kunnen kinderen (7-12 jaar) met stop-motion aan de slag in het Eye Filmmuseum. Door tweehonderd foto’s versneld af te spelen ontvouwt zich een verhaal. Alles is mogelijk, van honden die in katten veranderen tot theekopjes die samen dansen. Onder begeleiding van animator en fotograaf Niek Michel kunnen kinderen spelen met objecten en tekeningen om ze met animatietechnieken tot leven te wekken.

Vrijdag, zaterdag, verschillende tijden, Eye Filmmuseum, €7,50