Weekendtip van scenarist Nena van Driel: ‘Bij de tentoonstelling van Werner Hertzog in Eye maak je een soort wereldreis’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Nena van Driel.

Expo

Nena van Driel is scenarist. Ze tipt Werner Hertzog in Eye.

“Het fantastische aan de Werner Herzog-tentoonstelling The Ecstatic Truth in Eye is dat je een soort wereldreis maakt. Je ziet fragmenten en beelden van landschappen op verschillende continenten. Wat mij meteen greep, is een fragment van Herzog die naar zijn eigen geboorteplaats is gereisd en daar bij een kleine waterval staat. Als hem gevraagd wordt waarom deze plek bijzonder is voor hem, zegt hij: ‘Ik ben deze plek.’ Vanaf daar maak je een wereldreis door allerlei landschappen, die ook allemaal ‘hem’ zijn – ze vertegenwoordigen zijn fascinaties en dromen. Deze zomer ben ik al twee keer naar deze expositie gegaan, en hoewel ik niet weg ben geweest uit Amsterdam, heb ik toch het gevoel dat ik een reis heb gemaakt. Ik denk dat ik zelfs nog een derde keer ga, want de tentoonstelling loopt tot 1 oktober.”

Leroy Niemel.

Festival

Leroy Niemel is creatief strateeg. Hij tipt Afrolosjes X Gowty-festival in Noord.

“Dit weekend is in Noord het festival Afrolosjes X Gowtu Mini Festival, een samenwerking tussen twee organisaties die voorheen alleen clubavonden organiseerden. Het is echt een generatie Z-festival, met allerlei jonge kids uit Zuidoost, die dit zelf organiseren voor een gemengd jong publiek met een voorliefde voor muziek en cultuur. De samenwerking tussen Afrolosjes en Gowtu is perfect: ze weten in clubavonden als geen ander een divers publiek aan te trekken. Afrolosjes brengt verschillende sounds van het Afrikaanse continent samen, met name afrobeat en het wereldwijd ontploffende genre amapiano. Gowtu-­feestjes staan bekend om de fusie van hiphop, R&B, dancehall, reggae en Surinaamse muziek. Vergeet niet om kaartjes te kopen.”

Zaterdag 2 september, IJland, Tt. Vasumweg 171

Iman Whitfield. Beeld Romy Treebush

Lezen

Iman Whitfield is creative director en regisseur. Ze tipt het manifest Think, Reflect, Act.

“Ik raad iedereen aan om dit weekend het manifest Think, Reflect, Act te lezen, gemaakt door mijn broertje. Hij is kunstenaar en ontwerpt en maakt ruimtepakken. Via zijn platform Ceres program maakt hij fictieve ruimtereizen hier op aarde. Op deze manier wil hij door de ogen van de astronaut laten zien hoe mooi onze aarde is. Het is geïnspireerd op het overview effect van astronauten die de aarde verlaten en dan vanuit het heelal neerkijken op de aarde. Vanaf boven kun je zien hoe kwetsbaar de aarde is en hoe nietig we eigenlijk zijn. In zijn manifest gaat hij in op de beleving van tijd, succes en purpose. Het geprinte manifest bestel je gratis of kun je digitaal lezen. Op de achterkant is een waanzinnig mooie print geïllustreerd door Olf de Bruin, voor aan de muur.”