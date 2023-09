Weekendtip van One’sy Muller: ‘De tentoonstelling Famiri Familie in het Stadsarchief laten zien dat er al eeuwen een band is tussen Amsterdam en Suriname’

Expositie Famiri Familie, Veiling van slaaf gemaakte familie in Suriname circa 1839. Beeld Colleactie Buku Surinamica

One’sy Muller is radio-dj bij Sublime. Ze tipt de tentoonstelling famiri familie bij het Stadsarchief.

“De familieverhalen in de tentoonstelling Famiri Familie in het Stadsarchief laten zien dat er al eeuwen een band is tussen Amsterdam en Suriname. Een ervan gaat over twee Surinaamse mensen die op de koloniale wereldexpositie op het Museumplein in 1883 tentoon­gesteld werden. Landen van over de hele wereld lieten daar hun ‘rijkdom’ zien. Het stel, dat elkaar in Amsterdam ontmoette, kreeg later kinderen in Suriname. Mijn ouders komen daarvandaan, dus ik heb een bovengemiddelde interesse voor deze geschiedenis. Voor mij als geboren en getogen Amsterdamse was niet altijd duidelijk hoe groot het aandeel van Amsterdam was in de rijkdom van Suriname – of eigenlijk het vergaren van die rijkdom,. Deze expo maakt die geschiedenis een stuk persoonlijker”

Vijzelstraat 32

One'sy Muller. Beeld Madelon Logen

Safiya Juliana is creative producer. Ze tipt de pop-up Haasmarkt en het jubileum van Bario Radio.

“Zaterdag ben ik te vinden op de Haasmarkt, een pop-upmarkt bij Haas, op de hoek van de Hazenstraat en de Elandsstraat, die ik organiseer met een vriendin. Het wordt een extravaganza van vintagekleding, sieraden en zelfgemaakte keramiek. Ook zijn er natuurlijk muziek, hapjes en drankjes; iemand gaat bijvoorbeeld bami en broodjes maken. We hebben speciaal voor deze markt een team bij elkaar gecureerd dat spullen gaat verkopen. De markt is van 15 tot 20 uur. Zondag is het tijd voor Bario Radio Live, van queer creatieve hub Bario Radio op de Bilderdijkstraat. Het tweejarig jubileum wordt gevierd met een show bij Studio Kabba in de Bijlmer. Er zijn optredens, intieme huiskamergesprekken en lekkere drankjes. Voor beide evenementen moet je je aanmelden via Instagram.”

Zaterdag 9 september, Haasmarkt, Elandsstraat 121, @haasamsterdam

Zondag 10 september, Bario Radio Live, Bijlmerplein 89a, @studiokabba

Florijn 43

Safiya Juliana. Beeld Fee Mulder

Max Terpstra is programmamaker bij BNN-Vara. Hij tipt Italiaans broodje mezzogiorno bij Gallizia Deli.

“Ik raad iedereen aan om minstens een keer in zijn of haar leven een broodje te halen bij Gallizia Deli. Het is een Italiaanse traiteur en minisupermarkt en je kunt er ’s avonds eten. Overdag hebben ze de lekkerste broodjes van Amsterdam. De mezzogiorno, met mozzarella, rucola, gegrilde paprika en salami, is mijn favoriet. Die haal ik twee keer per week, zó lekker is hij. Er zijn ook allerlei Italiaanse producten als olijfolie, pasta en koekjes. Verderop in de zaak liggen ingevroren ravioli’s en pasta’s en ze hebben ongelooflijk veel lekkere wijnen. En dan is er nog de grote vitrine vol genot. Met een gigantische bak gorgonzola, gegrilde groenten, zoete uien, mortadella en allerlei kazen. Op het kleine terrasje kun je koffie drinken.”

Javastraat 65

Max Terspstra.