Weekendtip van Nadja Hüpscher: ‘Liam McCall heeft voor het eerst een solovoorstelling’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Nadja Hüpscher is actrice. Ze tipt Liam McCall op de Parade.

“Ik hou heel erg van klassieke en moderne dans. Nu heb ik een danser ontdekt die deze zomer op de Parade staat: Liam McCall. Hij heeft voor het eerst een solovoorstelling. Volgens mij wordt deze heel ontroerend. Ik heb een tijd zelf op de Parade gestaan. Uit de tent naast ons kwam elke dag indringende muziek. De dansvoorstelling die dat veroorzaakte heb ik vervolgens zes keer gezien omdat ze zo indrukwekkend was. Ook naar deze voorstelling ben ik weer heel benieuwd. McCall heeft al meerdere prijzen gewonnen, gedanst bij het Nationaal Ballet en veel andere producties gedaan. Deze dans gaat over de kwetsbaarheid in hiphop, waarbij hij zijn eigen vormen en stijl ontwikkelt. Het is een jongen die zijn eigen ding durft te doen en experimenteert. De filmpjes die van hem te zien zijn, zien er prachtig uit, dus het belooft wat te worden.”

Martin Luther Kingpark

Beeld Saskia Wesseling

Shula Tas is schrijver en programmamaker. Ze tipt het Grachtenfestival.

“Het Grachtenfestival is altijd boeiend omdat het kruisverbindingen slaat tussen diverse muzieksoorten, op toffe locaties. Het biedt een podium aan allerlei jonge makers. Zaterdag is er een optreden in de Meerpadkerk uit 1843, de kleinste kerk van Amsterdam. Duo Fee Suzanne de Ruiter en Gulmira Issabekova spelen klassieke muziek. Tijdens hun optreden zullen ze ook filosofische vragen beantwoorden over de waarde van kunst en in hoeverre het concept van een kunstwerk verbonden moet zijn met de maatschappij. Ik ben benieuwd hoe ze dat verwerken in hun concert. Er zijn optredens door de hele stad. Sommige locaties liggen ver uit elkaar, dus je hebt een fiets nodig. Je kan met een vriendengroep gaan, maar je kunt ook in je eentje je programma samenstellen.”

Beeld Keke Keukelaar

Miluska van ‘t Lam is hoofdredacteur van Harper’s Bazaar. Ze tipt het Prinsengrachtconcert.

“Voor mij is het Prinsengrachtconcert bij Hotel Pulitzer een van de hoogtepunten van het jaar. Je komt altijd weer in aanraking met artiesten die je voorheen nog niet kende. Jaar in jaar uit wordt het concert afgesloten met Aan de Amsterdamse grachten. Vanaf de kade, vanuit bootjes die tegen elkaar aan waggelen en vanuit de huizen aan de gracht zingt iedereen mee. Het is een ontroerend moment, mensen slaan de armen ineen, branden een kaarsje of zetten het lampje van hun telefoon aan. Een moment waarop Amsterdammers écht met elkaar verbonden zijn. Elke keer weer krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Dit jaar treedt onder ­anderen de Britse pianist Paul Lewis, op. Overdag is er voor de kinderen het Kinderprinsengrachtconcert.”

Prinsengracht 323

Beeld Alina Krasieva