Weekendtip van Mostafa Heravi: ‘People Are Awful in Mezrab, een show over seks en verslaving’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Mostafa Heravi is filmmaker en visueel fotograaf. Hij tipt Mezrab in de Indische buurt.

“Een heel leuke plek in Amsterdam is cultureel centrum Mezrab, wat het Perzische woord is voor het plectrum voor Iraanse snaarinstrumenten. Eigenaar Sahand Sahebdivani is net als ik geboren in Iran. Hij is een verhalenverteller en geeft mooie optredens. Op donderdagavond worden hier verhaalsessies gehouden, vaak in verschillende talen. Ook zijn er ­jamsessies of optredens met verschillende Iraanse artiesten, maar ook muzikanten uit allerlei andere landen. Op een volle avond zitten er zeker tweehonderd mensen binnen. Sahebdivani is er in 2004, een stuk kleiner, begonnen met zijn vader en moeder. Zijn moeder maakte dan Iraanse gerechten. Zij is inmiddels overleden, zijn vader staat er nog steeds. Dit weekend speelt People Are Awful, een show van Joseph Kearney over seks, verslaving en nog veel meer. Deze avond wil hij geld ophalen voor een grotere show bij het Amsterdam Fringe Festival in september.”

Veemkade 576

Ashgan El-Hamus is filmmaker en schrijver. Zij tipt het Waterlooplein.

“Ik heb het gevoel dat we soms ver­geten dat er een plek als het Water­looplein in de stad is. Omdat we het contact met elkaar verliezen door toerisme, technologie en snelheid. Ik ben groot fan van het ‘analoog’ kleding kopen en ik denk dat het belangrijk is voor de verbinding. Het gaat me niet om de kleren, maar om de tijd die je neemt om met verkopers te praten. Een van mijn favoriete verkopers is ­Nasser. Hij is altijd vrolijk en open, een heel harde werker die altijd een praatje maakt. Ook heb ik een vaste man waar ik altijd mijn broeken koop en dan mag ik soms achteraf betalen. Dat geeft me een dorpsgevoel in de grote stad, omdat er vertrouwen is. Dit soort plekken met veel menselijk contact bewijzen dat dit gevoel, tussen alle toeristen, gewoon nog kan bestaan.”

Tarikh Janssen is acteur. Hij tipt Apocalypse van Felix de Rooy in het Stedelijk Museum.

Beeld Edwin Smulders

“Felix de Rooy is een heel bijzondere, wijze man. Een vriend, regisseur, acteur, curator, verzamelaar, kunstenaar. Altijd als ik hem spreek, heb ik het gevoel dat hij al veel verder is. Actuele onderwerpen als Black Lives Matter, genderidentiteit, kleur: hij is er al jaren mee bezig. In zijn kunst legt hij dit soort thema’s vast op een heel sensuele, maar soms ook duistere manier. De tentoonstelling Apocalypse in het Stedelijk is een verzameling van vijf decennia van zijn werk; hij maakt digitale kunstwerken, wandkleden en schilderijen, vaak met Afro-Caribische onderwerpen. Hij legt de innerlijke strijd van mensen vast, seksuele verlangens, bevrediging, waarbij hij altijd zoekt naar de overeenkomsten tussen mensen, niet zozeer de verschillen. Ik ben er nog niet geweest, maar ik verwacht een soort kleurrijke, psychedelische trip.”

Museumplein 10