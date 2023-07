Weekendtip van Isabel Sheridan, programmamaker bij De Balie: ‘Bij Hoi Tin ontsnap je aan de drukte van de Zeedijk’

Amsterdam heeft een overweldigend aanbod op het gebied van kunst & cultuur en eten & drinken. Wat moet je kiezen? Iedere week geven drie experts uit het Parool Panel hun advies.

Sanguita Akkrum is zangeres, actrice en ondernemer. Zij tipt Annie’s Place.

Sanguita Akkrum

“Als ondernemer en moeder heb ik het druk omdat ik op allerlei plekken moet spelen, en mijn dochter heeft ook een volle agenda, dus zondag is familiedag. Dan gaan we vaak naar Annie’s Place in Zuidoost, waar ik ben opgegroeid. De zaak is wereldberoemd door de lekkerste gebakken vis met gefrituurde cassave en bakbanaan. Deze combi, met sambal ketjap, is om je vingers bij af te likken. De vlezige vis snijden ze alvast los van de graat, zodat je het makkelijk met je handen kunt eten. Dat kan in het Bijlmerpark bijvoorbeeld. Gelukkig is dit deel van Zuidoost nog niet gegentrificeerd. Bij Annie’s heb je echt het gevoel dat de tijd heeft stilgestaan. De hele buurt komt er eten halen of een praatje maken; voor mij is het als thuiskomen.”

Agatha Christiesingel 28

Taco Dibbits is directeur van het Rijksmuseum. Hij tipt Richard Long in de tuin van het Rijksmuseum.

Taco Dibbits Beeld Henk Wildschut

“Tot en met oktober is in het Rijksmu­seum gratis kunst van Richard Long te zien. Het werk van de Britse kunstenaar bestaat uit subtiele, vaak terloopse ingrepen in de natuur, die hij overal ter wereld maakt. Te zien zijn meerdere kunstwerken die bestaan uit gras, ontstaan door delen te maaien en andere juist te laten groeien. Gedurende de zomer houden hoveniers de graswerken bij. Long gaf duidelijke instructies over de vorm en de lengte van het gras. Ook heeft hij in de tuinen een grote cirkel gemaakt van keien uit de Maas. Als het regent is het heel mooi, want dan gaan de stenen glanzen, alsof ze net uit de Maas komen. Als je het in de tuin te warm vindt, kun je verkoeling vinden in de grote voorhal, waar Long een indrukwekkende rivier van rode Indiase stenen heeft neergelegd.”

Isabel Sheridan is programmamaker van De Balie. Ze tipt Hoi Tin op de Zeedijk.

Isabel Sheridan

“Omdat de culturele sector in de zomer redelijk stilligt, zou ik dit weekend bij Hoi Tin gaan eten. Het restaurant heeft een geweldige kaart waar je nooit op uitgekeken raakt omdat er altijd wat nieuws te ontdekken valt. Met veel verschillende gerechten uit verschillende streken van China. Ze hebben bijvoorbeeld korianderdumplings met varkensvlees en garnaal. En gestoomde Shanghaidumpling, ofwel siu long bao, met soep erin. Voor anderhalve euro kun je er onbeperkt Chinese thee bij drinken.

Als je geen zin of tijd hebt om lang te zitten: ze hebben voor in de zaak ook een bakkerij. Daar kun je bijvoorbeeld wife cake halen: een soort pasteitje gevuld met wintermeloen, amandelspijs met sesam en vijfkruiden­poeder. Bij de Zeedijk heb ik altijd het gevoel dat alles gehaast is, alsof je ondergaat in de massa’s toeristen, en met veel snelle eetzaakjes. Bij Hoi Tin ontsnap je juist aan die drukte.”

Zeedijk 122