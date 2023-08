Weekendtip van Dieuwertje Heuvelings: ‘Deze zaterdag is het queer Brazilian clubavond in Parallel’

Festival

Shermin Chavoushi is presentator bij de Rode Hoed en redacteur bij Jinek.

“De redactie van Jinek zit bij de Plantage, dus Artis is onze achtertuin. Als ­personeel hebben we pasjes gekregen, dus ik ga er vaak een rondje lopen of een voorgesprek met een gast doen ­terwijl we langs de leeuwen wandelen. Deze maand hebben ze de handen ineengeslagen met Pride. Ze organiseren rondleidingen over genderdiversiteit in de dierenwereld. Tijdens dit uur leer je dan hoe we van nature al ‘pride’ zijn. Er zijn bijvoorbeeld biseksuele pinguïns en er is al jaren een vrouwenkoppel in Artis. De mannetjes­olifanten oefenen eerst bij elkaar voordat ze met een vrouwtje seks hebben, omdat de penis anderhalf meter lang is. Het is zo mooi dat de natuur wederom bewijst dat je kunt zijn wie je bent en dat je mag ­houden van wie je wil.”

Dieuwertje Heuvelings.

Nachtleven

Dieuwertje Heuvelings is schrijver en programmeur.

“Deze zaterdag is queer Brazilian clubavond Bixaria in Parallel. Dit is een avond georganiseerd door Thais Di Marco en The Goldfish Bleeding in a Sea of Sharks, een queer kunstcollectief. Zij introduceren moderne Braziliaanse muziek, zoals ­baile funk en Brazilian house. Op deze uptempo, bootyshake-vrolijke party­muziek zijn ook de hele avond dance battles. Er ligt midden in de club zo’n kleurrijke kleutermat van school, waarop iedereen kan meedansen. Zie het als een dance battle, queer ballroom, modeshow en Mexicaans gevecht in één. Ik raad iedereen aan de gekste, vrolijke, sexy kleding aan te doen. En vooral te doen waar je je prettig bij voelt; vooropstaat dat iedereen zich veilig en ­comfortabel voelt.”

Overtoom 495-497

Isabelle Kafando.

Theater

Isabelle Kafando is actrice en cabaretier.

“Dit is het laatste weekend dat je naar het Boslab Theaterfestival kunt. Anders dan andere grote voorstellingen in het Bostheater ga je bij dit ­festival wandelen door het bos. Daardoor heb je niet één urenlange zit en is er een snelle wisseling van korte performances. Dat houdt het spannend. Tijdens de wandeling bekijk je drie voorstellingen, van jonge makers als Sia Cyrroes en Lara van Hoof. De route duurt ongeveer anderhalf uur. ­Tijdens de wandeling kun je met andere bezoekers reflecteren op wat je gezien hebt. Doordat de voorstellingen in het bos zijn, moeten de makers heel creatief omgaan met de ruimte. Een van de voorstellingen gaat over baasjes en hun honden die elkaar ontmoeten op een uitlaatveldje. Bij elke voorstelling staan stoeltjes. Als je een beetje vooroploopt, weet je zeker dat je een goed plekje kunt veroveren.”