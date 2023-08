Weekendtip van acteur Sidar Toksöz: ‘Bij bakkerij Effendy eet je de lekkerste vegetarische lahmacun’

Vincent Tilanus. Beeld Victor Horstink

Wandelen

‘Je gaat de stad in zonder tijdslimiet, plan, eindpunt of telefoon.’

Vincent Tilanus is scenarioschrijver en regisseur. Hij tipt om af en toe te ‘dapen’.

“‘Dapen’ is een zelfverzonnen activiteit waarbij het collectieve avontuur centraal; je gaat de stad in zonder tijdslimiet, plan, eindpunt of telefoon. We hebben al de raarste avonturen meegemaakt. Een paar weken geleden startten we bij de Nieuwmarkt en raakten rond de Portugese Synagoge in gesprek met een moeder over haar fascinerende familiegeschiedenis. Haar dochter merkte op dat een van ons leek op een acteur. Nog geen 20 minuten later liepen we diezelfde acteur tegen het lijf bij een boekwinkel. Hij adviseerde ons een gratis tentoonstelling in de schatkamer van het stadsarchief te bezoeken. Het eindigde met een verjaardag in De Nieuwe Anita van een kennis die we tegenkwamen op de Zeedijk. Natuurlijk zijn er ook minder spectaculaire dagen maar dat maakt ‘dapen’ juist zo bijzonder. Als je jezelf ontvankelijk maakt voor alles wat er kán gebeuren, gebeurt er ook daadwerkelijk van alles.”

Fernando Halman. Beeld Milton Franklyn Goedhoop

Expo

‘In die poppen kan iedereen zichzelf terugzien’

Fernando Halman is radio-dj bij FunX. Hij tipt de tentoonstelling van Colourful Goodies.

“Iedereen moet naar de tentoonstelling Poppen waar ieder kind zich in kan herkennen in de OBA gaan. Hier krijg je een poppenselectie te zien van Ellen Brudet. Zij is de oprichter van de winkel Colourful Goodies in Noord en toont poppen die een weerspiegeling zijn van de samenleving. Verschillende soorten mensen, verschillende huidtypes, personen met een beperking, een huidaandoening, van alles. In de poppen kan iedereen zichzelf terugzien, iets wat bij veel speelgoedwinkels niet het geval is. Ik ben groot supporter van Colourful Goodies en vind het bewonderenswaardig wat Brudet doet. Als vader van een zoontje, ook een kind van kleur, vind ik het belangrijk dat dit er is voor mijn kind. Hij heeft ook zo’n pop, en dat is heel fijn voor hem; daarin kan hij iets van zichzelf herkennen.”

t/m 1 december, OBA, Oosterdokskade 143

Sidar Toksöz. Beeld Laura Bakker

Eten & drinken

‘Bij bakkerij Effendy eet je de lekkerste vegetarische lahmacun’

Sidar Toksöz is acteur. Hij tipt bakkerijen Mediterrane en Effendy

“Ik had jullie graag meegenomen naar het theater, maar er is een zomerstop, dus gaan we lekker eten. Op de Haarlemmerdijk zit een van mijn favoriete plekken: het Marokkaanse bakkertje Mediterrane, tegenover The Movies. Het is het leukst om hier op een zonnige dag op het terras – met maar één tafel – te gaan zitten. Dan moet je een vers sapje of een koffie bestellen en genieten van iedereen die voorbijkomt. Want er gebeurt altijd zó veel op de Haarlemmerdijk. Er komen gekke en normale mensen voorbij, sommigen hebben haast, anderen niet. Daarna ga ik dan door naar de Rozengracht, naar de Turkse bakkerij Effendy. Hier eet je de beste Turkse pizza – een lahmacun – maar dan een vegetarische, met spinazie en feta uit de oven. Als je dat als ontbijt te heftig vindt, kun je ook de linzensoep proberen.”

Haarlemmerdijk 184 en Rozengracht 148