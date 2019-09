Weekendbeeld: Comic Con

Monsters en superhelden, sprookjesfiguren en gamekarakters: op Comic Con in de RAI liepen ze in massaal rond in hun favoriete cosplay outfit. Fotograaf Amaury Miller was erbij.

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller

Beeld Amaury Miller