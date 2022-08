Toen ik de gemeenschap­pelijke ruimte voorbijliep, herkenden de bewoners me direct. “Dat is de man van de televisie!” schreeuwden ze uit. De begeleiders kenden me niet, maar werden al snel bijgepraat door de bewoners, allemaal personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Begeleid zelfstandig wonen, noemden ze het. De bewoners waren vrij om zelf te koken en hun appartement schoon te houden als ze dat wilden en konden. Zo niet, dan werden ze compleet ontzorgd door het personeel, dat 24 uur per dag klaarstond.

We werden naar een van de kamers gebracht. De bewoner, een man van middelbare leeftijd, was na een val op zijn hoofd overleden. Normaliter als zijn dit erg bloederige situaties. Het is doorgaans niet de val die het overlijden veroorzaakt, maar de ernstige verwonding doordat ze bijvoorbeeld door een glazen tafel heen vallen.

Ditmaal was er amper bloed. De persoon was ‘gewoon gevallen’, werd mij verteld. Vreemd, dacht ik. Na wat doorvragen kwam ik erachter dat de overledene twee weken geleden ook was gevallen. Met zijn hoofd op de punt van zijn nachtkastje. Hij verloor hierbij veel bloed.

Wauw, dacht ik, hoe groot is de kans dat iemand twee keer op zijn hoofd valt in twee weken tijd, en dan ook nog eens komt te overlijden? Eenmaal thuis ging ik op zoek naar een antwoord. Ik ontdekte dat het CBS dit bijhoudt.

Volgens de voorlopige cijfers omtrent belangrijke doodsoorzaken overleden in 2021 in totaal 5428 personen als gevolg van een ‘accidentele val’ – bijna 15 per dag. Het merendeel hiervan, 5071 personen, zijn ouderen in de leeftijdsgroep 70 tot 95 jaar.

Gezien de leeftijd van de overledene was de kans op overlijden als gevolg van een accidentele val zeer onwaarschijnlijk. Daarnaast was het bijzonder dat de eerste val hem niet fataal werd en de tweede wel. Je zou het haast niet kunnen bedenken. Dat iemand een dusdanig ernstige val overleeft om kort erna alsnog te overlijden door een ‘simpele’ val op het hoofd. En toch gebeurde het.

Het leven is namelijk onvoorspelbaar. Er is geen enkele garantie en dat lijken we vaak te vergeten. We zijn één ademhaling verwijderd van de dood. Of, in het geval van deze meneer: één stap. Zorg er daarom voor dat elke stap telt.

