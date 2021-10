We onthouden calorierijk eten beter dan caloriearm eten

Beeld Shutterstock

De weg naar chocola vind je sneller dan die naar een appel. Dat ontdekte Rachelle de Vries, die in ­september promoveerde aan Wageningen University. Mensen onthouden de locatie van calorierijk eten beter dan die van caloriearm eten en dat heeft waarschijnlijk invloed op onze voedingskeuzes.

Dat werd duidelijk in verschillende tests, waaronder die op Lowlands in 2018. Festivalgangers volgden een route waarop ze voedsel proefden, waaronder komkommer en een brownie, of wattenschijfjes roken die naar ditzelfde eten geurden. Dat hun geheugen werd getest, wisten ze niet. Na afloop konden de proefpersonen de plek van het calorierijke eten beter aanwijzen dan die van het caloriearme voedsel.

Het ruimtelijk geheugen, waarmee je onthoudt waar dingen liggen, lijkt zo geprogrammeerd dat het calorierijke ­voeding prioriteit geeft boven het caloriearme, zegt De Vries. Iets wat mogelijk bij onze jagende en verzamelende voorouders is ontwikkeld, zodat ze konden overleven in een periode dat er weinig voedsel was. “Die voedselomgeving is erg veranderd; overal is calorierijk eten binnen hand­bereik. Maar ons ruimtelijk geheugen is niet snel genoeg mee geëvolueerd.”

Het komt erop neer dat je voortdurend de neiging naar het ongezonde moet onderdrukken, en daar is de een beter in dan de ander. “Maar ook iemand met veel zelfbeheersing en motivatie om gezond te eten verliest soms de controle, bijvoorbeeld door vermoeidheid.” We moeten daarom niet alle verantwoordelijkheid bij het individu leggen. “Verander de voedsel­omgeving door minder ongezonde producten aan te bieden. Zo help je mensen een gezonde keuze te maken.”

Machteloos zijn we niet. Motivatie helpt die neiging naar ongezond eten af te zwakken. “Hoe vaak je bepaalde producten eet, weegt ook mee in je geheugen en de voedselkeuzes die je maakt.”

Heb je veel meer mandarijnen gegeten dan snoep, dan neig je sneller naar die eerste. Oefening baart kunst.