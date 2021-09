We moeten terug naar filterkoffie, vinden ze bij de Japanse keten Hario

Beeld Birgit Bijl

De Japanse keten Hario, die onder andere koffiezetapparaten produceert, is tijdelijk op de hoek van de Van Baerlestraat neergestreken. Hario, Japans voor glaskoning, zal velen niet bekend in de oren klinken, maar in samenwerking met koffieproducent Brandmeesters hoopt het bedrijf daar met een pop-upstore snel verandering in te brengen.

De winkel opent zijn deuren in Amsterdam vanwege het honderdjarige bestaan van Hario. Daarbij wordt ook stilgestaan bij een prijswinnende filterdrager. “De V60 is toch wel ons paradepaardje. Wij hebben ter ere van dit jubileum een boekje gemaakt over V60-ambassadeurs die het wereldkampioenschap koffiezetten hebben gewonnen,” zegt manager Jasper Bulk (42).

Die V60-craftsets – met schenktuit, koffiekan en filters – kosten in de Hario­winkel 27,95 euro. Bij binnenkomst staat een barretje, waar je slow coffee kunt bestellen. Achter in de zaak staat een grote zak koffiebonen op een weegschaal, met daarnaast een tafeltje, waar het personeel van Hario tijdens het maken van een ouderwetse filterkoffie uitleg geeft over de meerwaarde van hun zetmethodes. Want naamsbekendheid creëren is niet het enige wat Hario ambieert, zegt Bulk. “De filterkoffie moet in ere worden hersteld. Iedereen wil tegenwoordig maar van die snelle gemakskoffie, maar als je er even iets meer moeite en geduld in steekt, zal een kopje koffie veel lekkerder smaken.”

Hario Van Baerlestraat 13

Tips? open@parool.nl.