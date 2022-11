We moeten het nodig hebben over het gedrag van de Amsterdamse fietser

De fiets is het populairste vervoermiddel van de stad, maar de gebruikers maken er soms een potje van. De opkomst van de e-bike maakt het er allesbehalve beter op. Kan het gedrag van de fietser niet een beetje beter?

Fietsers in Amsterdam gedragen zich zoals ze zijn grootgebracht: vlot, eigenwijs en zelfredzaam. En in het verlengde daarvan: soms ook een tikje brutaal. Ze zijn ervaren, want ze beginnen jong en houden het fietsen vaak vol tot op latere leeftijd. Stadsfietsers, de overgrote meerderheid in ieder geval, kennen de gevaren en kunnen snel reageren op onverwachte situaties – als ze er al niet vooraf op geanticipeerd hebben. Amsterdammers zijn, je kan niet anders concluderen, in beginsel bekwame verkeersdeelnemers.

Maar het wonderlijke is dat de Amsterdamse fietser tegelijk ook gekenmerkt wordt door een soms extreme achteloosheid. Zie ze zich verplaatsen door drukke straten en over propvolle pleinen, rijdend over stoepen en tegen de rijrichting in. Alsof er niets aan de hand is. Op ram­melende en roestige barrels of juist op overdreven snelle (elektrische) fietsen die hun bekwaamheid ver overstijgen. Bezig met hun telefoon, met hun oortjes in of domweg met het hoofd in de wolken, de gedachten elders.

Het is geen boze opzet, er lijkt zo op het oog zelden kwaadaardigheid in het spel. Het gedrag lijkt meer het gevolg van de positie die de fietsers innemen in het geheel van het Amsterdamse verkeer: ze vormen de dominante deelnemers in dat spel. Ze hebben vaak voorrang, maar als ze het niet hebben, nemen ze het toch. Niet op een arrogante wijze, maar met een ongekende vanzelfsprekendheid. Ik ben een fietser, wie maakt me wat?

Het gevolg is dat, misschien wel hoe langer hoe meer, een grote groep fietsers maar wat aanrommelt. Zij doen maar wat. De Amsterdammer heeft er, kortom, een handje van om te fietsen met de Franse slag. Nonchalance die soms kan leiden tot iets dat lijkt op een schijt-aan-allesmentaliteit. En de doorbraak van de e-bike binnen de Ring heeft het er allemaal niet beter op gemaakt.

Beeld Ted Struwer

Fietswelzijn

Om te beginnen: Amsterdam fietst zich suf. Honderdduizenden ritten per dag, voor zo’n beetje vier op de tien verplaatsingen pakken stadgenoten hun fiets uit het rek. De fiets is daardoor het belangrijkste vervoermiddel. En dat is logisch: het is de snelste manier om je bestemming te bereiken. Fietsen is gezond, praktisch en goedkoop. Maar als we willen dat het leuk blíjft, is het belangrijk dat fietsers zich gedragen. Sommigen zeggen: zich gáán gedragen.

Vraag de gemeentelijke beleidsmakers of de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering: wat doet dat met de verkeersveiligheid? Zelden zeggen ze hardop wat ze zachtjes – of gewoon niet voor publicatie – wel denken: dat fietsgedrag vaak deel uitmaakt van de oorzaak als het fout gaat, of bijna fout. Overigens gaat het opvallend vaak goed. Of nét goed. De elektrische fiets, die veel, véél, sneller gaat, verergert de problemen.

Maar naast veiligheid doet het fietsgedrag van de Amsterdammer ook iets met ons fietswelzijn. Want we fietsen dan wel veel en langdurig, steeds vaker hoor je ook over afhakers. Voor een groeiende groep is de fiets een brug te ver geworden. Het is lang niet altijd prettig op de fiets. Te druk, zeggen ze. Maar vooral te hectisch. “Ik fiets niet meer in de stad,” zei iemand onlangs. “Te veel fietsers, te veel asociaal gedrag.”

Afhakers, hoe klein in getal vooralsnog: het is vreselijk. Want Amsterdam gedijt bij zijn fietsers. Het feit dat zoveel mensen ’s morgens op hun fiets stappen in plaats van in de auto houdt de stad bereikbaar en leefbaar. Fietsers zorgen er in belangrijke mate voor dat Amsterdam een stad is waar de menselijke maat regeert. Als dat niet meer zo is, kan een kleine groep afhakers weleens een grote groep worden.

Beeld Ted Struwer

Het kan nog nét

Gedrag doet ertoe. Maar gedrag laat zich niet zo gemakkelijk sturen. Want nogmaals: de Amsterdamse fietser is eigenwijs. Die laat zich niets vertellen, die bedenkt zelf wel wat goed is voor hem en voor ons allen. Die weet wat kan en wat eigenlijk níét meer kan, maar vindt dat het dan stiekem vaak toch nog wél kan.

Wanneer gaat het goed? Iets interessants in dat opzicht gebeurt al enige jaren bij de veelbesproken situatie achter CS. Lange stromen fietsers trekken van Oost naar West en andersom. Maar ter hoogte van de pontaanlanding kruisen zij de massa mensen die naar de pont moeten of er juist vanaf komen. Ooit probeerden verkeerskundigen de situatie te managen, maar sinds een aantal jaar is er niets meer geregeld. Shared space, gedeelde ruimte: niemand heeft voorrang. Insteek: als niemand voorrang heeft, moet iedereen opletten.

Het gevolg: het gaat niet zo gek vaak fout. Soms moet een fietser even een voet aan de grond zetten, een heel enkele keer komen mensen onzacht met elkaar in aanraking. Als het al fout gaat, gaat het vaak maar een beetje fout. Want iedereen is alert, iedere fietser die niet wil botsen op iets of iemand anders moet zelf opletten, is ineens verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag.

Vooropgesteld: ruimte delen, regels afschaffen – zoals hier kan het echt niet overal. Om te beginnen is het achter CS ‘langzaam verkeer’ onder elkaar: auto’s zijn er uit de vergelijking gehaald. Maar ga er maar eens kijken: wat het meest opvalt, is de mate waarin je fietsers, en andere weggebruikers, ziet opletten. Ze zijn zich bewust van de ingewikkelde situatie waar ze op afrijden.

Verkeersdeelnemers zoeken hier contact. Er worden blikken uitgewisseld, soms zelfs vriendelijkheden. Een handgebaar als bedankje – ga jij maar eerst. Het voelt alsof iedereen denkt: we zitten hier in hetzelfde schuitje, we zullen het samen moeten oplossen. Het maakt fietsen achter CS, op die voorheen onmogelijke plek, stiekem wél tot een prettige ervaring.

Tekst gaat verder onder de video

Een middel, niet een doel

Regels zijn er niet voor niets, verkeersregels al helemaal niet. Maar bij etiquette speelt iets anders. Door rood rijden is een slecht idee, maar is het dat ook ’s avonds om tien uur, in een straat waar nergens een kip te bekennen is? Dan kan het best. Wat het ingewikkeld maakt, is dat je fietsgedrag afhankelijk maakt van de inschattingen van de individuele fietser. Gedragsregels, etiquette, kun je ook vastleggen, zwart op wit. Hoe fietsen eigenlijk hoort. Maar afdwingbaar is het niet.

Wie het gedrag van fietsers wil veran­deren, zal moeten beginnen met bewustwording. Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Waarom gedraag ik me eigenlijk zoals ik me gedraag? Wat zou een ander ervan vinden dat ik doe wat ik doe? Fiets­etiquette is niets meer dan een handvat om het sociale contact op twee wielen een beetje te stroomlijnen. Negentien goedbedoelde aanwijzingen ter bewustwording is misschien beter geformuleerd. Een middel, niet een doel. Om fietsers aan het denken te zetten over wie ze zijn en of ze inderdaad zijn wie ze zouden wíllen zijn.

Negentien goedbedoelde aanwijzingen ter bewustwording 1 Steek je hand uit Het kost je geen moeite, maar het wordt zeer gewaardeerd door medeweggebruikers. Want wie zijn hand uitsteekt, maakt duidelijk wat hij gaat doen. Hoe vaak word je in Amsterdam niet verrast door mensen die plotseling het stuur omgooien? Tegemoetkomend verkeer op dezelfde weg dat wil afslaan en uiteindelijk voor niets op jou staat te wachten? Je hand uitsteken is hoffelijk. Maar blijf altijd je verstand gebruiken: steek je hand uit als de situatie daarom vraagt. Als er in de verste verte niemand te bekennen is, hoeft het natuurlijk niet. 2 Stop voor rood licht Dit is geen gedragsregel, stoppen voor rood is domweg een verkeersregel. Automobilisten, doorgaans voldoende doordrongen van de verantwoordelijkheid die het besturen van een groot, zwaar en keihard voertuig met zich meebrengt, zul je niet vaak door rood zien rijden. Fietsers wel. Hoewel dat ook niet moet worden overdreven. Er zijn timelapsefilmpjes gemaakt vanaf het dak van De Nederlandsche Bank waarop te zien was dat beneden op het Frederiksplein het gros van alle fietsers stond te wachten tot het licht op groen ging. Stoppen voor rood dus. Amsterdamse fietsers hoeven maar heel zelden lang te wachten en met doorrijden bij drukte zorg je vooral voor onduidelijkheid en irritatie. 3 Stap af bij wegwerk Amsterdam is altijd under construction, de stad is een lappendeken van plekken die ineens voor kortere of langere tijd niet mogen worden gebruikt. Hinderlijk, want fietsers zijn gewoontedieren. Hen wordt gevraagd af te stappen om te voet langs het werk te gaan. Of je dit ook doet, hangt af van de situatie. Geen voetganger in de buurt? Blijf dan vooral op je fiets zitten. Is het smal, dan kan het zelfs raadzaam zijn om (behoedzaam) door te fietsen – lopend naast je fiets ben je namelijk aanmerkelijk breder en wordt passeren ingewikkeld. Het is ook een kwestie van de situatie inschatten: als zich een ouder iemand meldt of iemand die slecht ter been is, wacht dan gewoon even en fiets niet door. 4 Diagonaal oversteken als dat kan Het kan nogal voelen als de ultieme tijdverspilling: je wil linksaf op een kruispunt en moet eerst op groen wachten voor de oversteek rechtdoor, vervolgens sta je weer te wachten op groen voor linksaf. Diagonaal oversteken mag niet. Maar op een rustig, overzichtelijk kruispunt? Buiten de spits? Ga vooral je gang. 5 De stoep als fietspad Ben je nog geen tien jaar oud: lekker doen. Maar boven die leeftijd is fietsen op het trottoir een no-go. In vrijwel alle gevallen. Als de straat wordt geblokkeerd door een bestelauto die pakketjes aan het afleveren is, kun je in veel gevallen vaak best even op de stoep fietsen. Een klein stukje, van je portiek naar de hoek bijvoorbeeld, waar de trottoirband veel lager is, mag ook best. Maar natuurlijk alleen als de stoep op dat moment leeg is. Moet je andere portieken passeren, doe het dan liever niet: veel mensen stappen naar buiten zonder te kijken. 6 Bel, maar bel met mate Niets zo fijn als een bel. Wie op het fietspad rijdt en stuit op naast elkaar rijdende fietsers, kan zijn inhaalwens aankondigen door even te bellen. Zonder bel wordt het algauw roepen, en roepen wordt algauw onvriendelijk. Bellen dus. We doen het met zijn allen te weinig. Tegelijk: één keer bellen is vrijwel altijd genoeg. Als een bezetene je bel laten rinkelen is niet nodig en vooral niet aardig. Ook een goeie: na het passeren even je hand opsteken of simpelweg dank je wel zeggen. 7 Raak je telefoon niet aan Je kunt ervoor bekeurd worden: alleen al je telefoon vasthouden op de fiets kan je een boete opleveren van ten minste 140 euro. Dat is niet voor niets: zelfs voor de meest fietsvaardige Amsterdammers is de telefoon bedienen en fietsen tegelijk toch echt een bijna onmogelijke opgave. Vaak is van achteren al te zien dat iemand zich er schuldig aan maakt: hij of zij rijdt te langzaam en zwalkt over het fietspad. Navi­gatie is het meest gebruikte argument van wie betrapt wordt. Kom op mensen, bereid je reis voor, dan moet je hooguit aan het eind nog even finetunen waar je precies moet zijn. 8 De koptelefoon Oortjes, dat kan meestal nog net. Hoewel ook muziek tijdens het passeren van ingewikkelde en drukke kruispunten natuurlijk geen goed idee is. Maar uit den boze zijn die enorme noise-­cancelling koptelefoons. Hoe kom je erbij om druk verkeer te trotseren en tegelijkertijd het gehoor, toch geen onbelangrijk zintuig, uit te schakelen? Je ziet zelden fietsers met dergelijke koptelefoons op een verantwoorde manier van de weg gebruikmaken. Telefoons zijn verboden, voor koptelefoons zou hetzelfde moeten gelden. 9 Rij niet te hard Snorfietsers, die reden te hard op de Amsterdamse fietspaden. Maar sinds enkele jaren rijden ook fietsers elektrisch ondersteund, en steeds vaker harder dan toegestaan. Of dat goed is voor hen en hun medefietspadgebruikers... Met z’n allen even hard is dodelijk saai. Maar kijk naar de oorzaken van veel ongelukken: snelheidsverschillen zorgen voor botsingen. Hoe hard mag je dan? Dat weet iedere fietsers uiteindelijk zelf natuurlijk ook wel. Op de te smalle en intensief gebruikte fietspaden kan het niet, wie rijdt over de brede en overzichtelijke fietslanen in Nieuw-West mag natuurlijk best een beetje harder dan in de binnenstad. 10 Schakel de trapondersteuning uit In het verlengde daarvan: die trapondersteuning is bij het gros van de fietsers nergens voor nodig. Wie woont in Amstelveen, Landsmeer of Driemond en kilometers fietsforenst: natuurlijk is het fijn als je daarvoor maar een beetje spierkracht hoeft te gebruiken. Maar binnen de stad is de e-bike voor mensen met een gemiddelde fitheid uitsluitend luiigheid. Gelukkig kun je de trapondersteuning uitzetten. Idee: doet dat bij het passeren van de Ring. Vanaf hier is het veel prettiger om je tempo aan te passen aan dat van je medeweggebruikers. 11 Laat je fiets jou niet beheersen Dit geldt voor gewone fietsers, maar natuurlijk in het bijzonder voor fietsen met trapondersteuning. Cijfers van fietsongevallen zijn spaarzaam en onbetrouwbaar, maar één harde conclusie valt zeker wel te trekken: de opkomst van de e-bike heeft geleid tot aanmerkelijk meer ­eenzijdige ongevallen. Mensen die tegen paaltjes aanrijden of de bocht uitvliegen wegens te veel snelheid. Je ziet ze regel­matig: fietsers die hun snelheid verkeerd inschatten en vaak maar nét op tijd tot stilstand komen. 12 Ga niet sneller dan strikt noodzakelijk Een fiets geldt als langzaam verkeer. Maar de Amsterdamse fietser lijkt de laatste jaren sneller en sneller te kunnen en ook te gaan. Toen de gemeente ooit een groene golf instelde op de Raadhuisstraat en de Rozengracht, bleek 16 kilometer per uur al te hard. In tegenstelling tot in verschillende buitenlanden wordt (of werd) hier kalmpjes aan gefietst. Nadeel van de e-bike: hij wordt regelmatig opgevoerd. Gevaarlijk voor de berijder, de fiets is er immers niet op gebouwd, maar ook voor gewone fietsers: de snelheden van e-bikers worden regelmatig onderschat. 13 Steek een lichtje aan Elke fietser zou gedwongen moeten worden zich periodiek in het donker met een auto richting binnenstad te begeven. Fietsers zonder licht zijn namelijk héél slecht te zien. Er staan overal straatlantaarns, zeggen fietsers dan. En de straat wordt ook verlicht door etalages. Het werkt niet, merkt de fietser die eens in de auto zit. Fietsers met licht zijn simpelweg beter zichtbaar. Een lamp voor en achter, het klinkt tuttig, maar het scheelt een slok op een borrel. 14 Maak oogcontact, op z’n minst Als fietsers elkaar zien, is de kans op ongelukken heel, héél klein. Wanneer mensen duidelijk maken dat ze elkaar hebben gezien, als ze contact maken, al is het maar door een blik, is een ongeluk zelfs bijna uitgesloten. Amsterdamse fietsers zijn lang niet altijd de meest sociale fietsers. IJzeren­heinig fietsen ze door, zich be­roepend op voorrangsregels of gewoon omdat ze haast hebben. Maar wie fietsen ziet als interactie, fietst niet alleen veiliger, maar vooral ook prettiger. Wie contact maakt – even groeten of de ander bedanken mag natuurlijk ook – voelt zich onderdeel van een gemeenschap, een gemeenschap van fietsers. 15 Stop eens voor het zebrapad Je zal zien: wie stopt voor voetgangers die gebruik willen maken van het zebrapad, krijgt er gratis en voor niets een goed gevoel voor terug. En dankbaarheid, opvallend veel dankbaarheid. De meeste voetgangers zullen je hartelijk bedanken als je eens stopt bij een voetgangersoversteekplaats. Ook hiervoor geldt: blijf je verstand gebruiken. Stoppen als je onderdeel uitmaakt van een sliert fietsers, en dan ook nog eens op een te smal fietspad, is ook weer niet verstandig met het oog op potentiële kopstaartbotsingen. Eén oproepje aan voetgangers: het afdwingen van je recht op oversteken is verboden, maar een beetje alertheid, misschien zelfs durf, kan ook voor jullie wonderen doen. 16 Houd afstand Te dicht op elkaar fietsen is vragen om moeilijkheden. Daarnaast voelt het ook een beetje als een inbreuk op je persoonlijke ruimte. Inhalen is echt niet verboden: als je achter iemand fietst en die persoon mindert vaart, hoef je zelf niet per se ook snelheid terug te nemen. Afstand houden geldt trouwens ook een kwartslag gedraaid: de Amsterdamse fietser kan er een handje van hebben om veel te weinig afstand te houden tijden het passeren. Bedenk: enkele centimeters afstand tussen de handvaten is gewoon te weinig. 17 Wees niet te breed Fietsen worden breder. Met buitenmodellen stuur of reusachtige kisten voorop gemonteerd. ‘Hummerfietsen’ schreef deze krant een paar jaar geleden. Het ziet er stoer uit. En op de fiets­paden maakt het allemaal niet zo gek veel uit. Maar in de fietsenrekken zijn het ondingen: ze nemen soms wel drie plekken tegelijk in doordat ze ernaast parkeren onmogelijk maken. Heb je dus een breed stuur, zet je fiets dan liever ergens waar hij niet in de weg staat. 18 Denk na voordat je parkeert Ook voor mensen met fietsen van gebruikelijke afmetingen geldt dat de vraag naar goede fiets­parkeerplekken groter is dan het aanbod. Amsterdammers weten: je moet je fiets ergens aan vastketenen. Parkeervakken zijn ondingen, hoewel ze meer fietsen per vierkante meter weten te verhapstukken, maar ze worden behoorlijk goed gebruikt. Toch zijn er nog altijd mensen die hun fiets zomaar overal neerplempen, bij voorkeur pal voor de winkel waar ze even snel moeten zijn. Even bedenken dat de stoep daardoor vaak wordt versperd, is al genoeg om te besluiten: ik zet ’m wel een stukje verderop neer. 19 Ken je plek Tijdens je rijlessen word je doodgegooid met het mantra: ken je plek op de weg. Fietsers zijn met dat plekje niet zo erg bezig – álles is hun plek. Dat is te zien op de fiets­paden. Veel fietsers houden slecht rechts. En misschien wel het irritantst: als ze voor een stoplicht staan te wachten, gedragen ze zich ineens niet meer als verkeersdeelnemer. ­Grote gearceerde blokken op kruispunten van fietspaden dienen voor hen vaak geen enkel doel: ze staan toch te wachten voor rood? Hup, telefoontje erbij. Hou het kruispunt vrij!

Luister ook naar de Paroolpodcast Amsterdam wereldstad: