Waterrolstoel bij de Sloterplas: ‘Lijkt me een groot plezier voor kinderen’

Beeld Getty Images

Hoe vaak maakt u gebruik van de waterrolstoel?

“Nou, ik heb protheses gekregen, benen dus, waardoor ik de waterrolstoel eigenlijk niet meer nodig heb. Ik ga er geen gebruik van maken, maar hopelijk andere mensen wel.”

Maar u bent toch nog wel gehandicapt?

“Ja, ik mis een heleboel lichaamsdelen: twee benen, een onderarm, een stuk schedel, en ik heb ook geen blaas.”

Wat is een waterrolstoel eigenlijk, hetzelfde als een strandrolstoel?

“Met een gewone rolstoel is het al heel moeilijk om in het gras te rijden, laat staan door het zand, en het water kun je er al helemaal niet mee in. Waterrolstoelen zijn eigenlijk gewone rolstoelen, maar ze blijven drijven. Je moet er wel altijd iemand bij hebben om je te helpen.”

Vorig jaar vroeg u de stoel aan?

“Ja, ik werk bij MEE Amstel en Zaan, we ondersteunen mensen met een beperking of handicap. De directeur kende een fonds dat nog wat geld in kas had, en die zei: komen jullie maar met een leuk idee. Wat is er heerlijker dan strand en water, en ik wist dat Amsterdam ook stranden heeft, bijvoorbeeld het Sloterstrand.”

De waterrolstoel is beschikbaar voor iedereen?

“Ja, dat was en is het idee. Hij staat bij Hotel Buiten, die bel je om de stoel voor een dagdeel te reserveren, want het is voor veel gehandicapten omslachtig om er zomaar heen te gaan, maar dat kan ook. Ik weet niet hoeveel mensen er gebruik van willen gaan maken, maar het lijkt me ook voor kinderen en jongeren echt een groot plezier.”