Watermelon heeft ChatGPT geïntegreerd in chatbot: ‘Je krijgt het gevoel dat je met een mens chat’

De huidige chatbots kunnen je het bloed onder de nagels vandaan halen.

“Tja, zo’n zakelijke chatbot, dat is leuk, maar die vooraf ingestelde antwoorden, dat script, dat is inderdaad niet echt een optimale klantbeleving. Wij volgden ChatGPT al een paar jaar, en toen het laatst met die nieuwe versie ontplofte, wisten we meteen: nu moeten we toeslaan.”

Jullie zeggen: wij zijn de eerste met zo’n ChatGPT-chatbot. Is de rest zo traag?

“Wij hadden onze eigen AI-chatbot al gebouwd, het volledige softwarepakket stond al klaar. En we zijn een klein bedrijf. Besluiten worden snel genomen. Dus kunnen wij bedrijven nu heel eenvoudig hun eigen zakelijke chatbot laten bouwen.”

Wat is er zo goed aan de nieuwe chatbot?

“Bij de oude chatbot moest je alles voorprogrammeren. Dat kost enorm veel tijd, wel zestig tot honderd uur. Bij de nieuwe chatbots schets je alleen de context. Via open AI heb je een enorme bak data, en dan hoef je alleen kaders om die bak te zetten. Dus: wat relevant is voor jouw bedrijf. Hij voelt daarnaast veel menselijker aan. Hij gebruikt moeilijke woorden, geeft nooit precies hetzelfde antwoord, is persoonlijker, kan grapjes maken, emoties gebruiken, maar ook formeel zijn. Je krijgt het gevoel dat je met een mens chat.”

En de menselijke klantenservicemedewerker?

“Ik verwacht dat we een grote verschuiving gaan zien in de branche. De klantenservice werkt nu met grote teams en veel vooraf gemaakte, kant-en-klare gesprekken. Je hoeft weinig na te denken, het is saai, niet afwisselend. Dat kunnen chatbots ook. Menselijke medewerkers kunnen zich dan richten op de meer complexere vragen. Dat is een positieve ontwikkeling.”