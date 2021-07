Watermeloen: gewoon een héél grote bes

Watermeloen. Beeld Emma Levi

Mijn rug deed pijn, dus op naar de Thaise massagesalon. Aan het Sarphatipark zette een vriendelijke Thaise dame haar handen stevig in mijn rug. Een uur later stapte ik de deur uit met recepten, culinaire inspiratie, nieuwe adresjes en een hernieuwde rug.

Toen de masseur erachter kwam dat ik iets met eten had, vertelde ze haar levensverhaal aan de hand van haar favoriete recepten. Het ging ongeveer een kwartier over haar favoriete salade: watermeloen, dun geschaafde venkel, gegrilde ­garnalen en een pittige dressing met veel vissaus en limoen. “Je snijdt de garnalen in kleine stukjes en je moet niet zuinig zijn met koriander.” Ik beloofde het recept te maken.

Watermeloen is wat mij betreft een favoriet ingrediënt voor zomerse salades. Het friszoete combineert fantastisch met allerlei hartige ingrediënten zoals feta, olijven of vissaus.

Vierkant

Er bestaan honderden soorten watermeloenen. De watermeloen behoort niet tot de familie van andere meloensoorten waar ook de komkommer toe behoort, maar het is een uit de kluiten gewassen bes. Afhankelijk van het soort watermeloen kunnen de vruchten tot wel 50 kilo wegen. De meeste hebben een groene schil en rood vruchtvlees, maar er zijn ook water­meloenen met wit en geel vruchtvlees.

Uit opgravingen en oude tekeningen blijkt dat de watermeloen al ruim vierduizend jaar geleden werd verbouwd. Hij vindt zijn oorsprong in Afrika, en daarvandaan is ie over de wereld uitgewaaierd. De vrucht is ontzettend populair. In Japan worden vierkante exemplaren verbouwd en in restaurants wordt gerookte en gedroogde of gebarbecuede watermeloen steeds vaker ingezet als vleesvervanger.

Deze week dus een Thaise watermeloen­salade: simpel, maar knetterlekker. Mijn interpretatie is er een zonder garnalen. Ik serveer er een stuk gegrilde schelvis bij, maar zonder kan ook: heerlijk als bijgerecht of voor de lunch.