Wat zijn toch die ‘specerijen’ op het etiket?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: pittige risico's.

Roomboter, bieslook, peterselie en specerijen. Dat zijn de ingrediënten van de huismerkkruidenboter van Albert Heijn. ‘Specerijen’ vind ik een mooi woord omdat het duur klinkt en tegelijkertijd volstrekt onduidelijk is wat het behelst. Amsterdam werd er rijk mee in de 17de eeuw, ze komen van ver, de ‘spec’ in speculaas is ervan afgeleid en in speculaasjes vind je kaneel en nootmuskaat. Maar kaneel is een ongebruikelijk ingrediënt in kruidenboter. Het ver­zamelwoord ‘specerijen’ op het etiket roept, kortom, onaangenaam veel vragen op in een tijd waarin transparantie noodzakelijk is om het vertrouwen van de consument te behouden.

Wat verstaat onze nationale diëtist, het Voedingscentrum, onder specerijen? Onder het kopje ‘Verschil tussen kruiden en specerijen’ schrijven zij dat kruiden van planten komen die groeien in een gematigd klimaat, specerijen uit tropische landen. Tja, geen speld tussen te krijgen.

Gifstoffen

Ik blijf hangen bij het kopje ‘Veiligheid’ op de website. ‘In sommige kruiden komen van nature allylalkoxybenzenen (aromastoffen) voor. Dit zijn plantengifstoffen.’ Voorbeelden van deze kruiden, staat dikgedrukt op de site, zijn anijs, nootmuskaat, dragon, kaneel en peper.

Onze nationale voedingsgoeroe heeft misschien te veel kruiden gesnoven, want even daarvoor werd nog beweerd dat kaneel, nootmuskaat en peper specerijen zijn. Afijn, de plantengifstoffen zijn bij langdurig gebruik ‘mogelijk schadelijk’ voor de gezondheid van de mens. Dan volgt een advies waar je niet omheen kunt: zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven kunnen uit voorzorg beter geen thee met specerijen drinken, oftewel kaneel en anijs. Hm, dus toch wel belangrijk om te weten wat wordt bedoeld met ‘specerijen’ als dat op een etiket staat.

In een onderzoek van het American College of Allergy, Asthma & Immunology wordt geconcludeerd dat 3 procent van de wereldbevolking allergisch is voor een kruid of een specerij. Vooral vrouwen zijn vatbaar. Allergiedeskundige Sami Bahna van de Louisiana State University zei op een congres van allergie-experts: ‘Door het verhoogde gebruik van specerijen in onze voeding én in een heleboel cosmetica verwachten we dat steeds meer mensen deze allergie zullen ontwikkelen.’ En dan moet je denken aan kaneel, peper en vanille. Specerijen in cosmetica – nu begrijp ik waarom we kunnen zeggen: die ziet er pittig uit vandaag.

In het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen staat onder artikel 1E dat iedere grondstof vermeld moet worden. Daarnaast verplicht de Nederlandse voedselwaakhond NVWA levensmiddelen­producenten om veertien veelvoorkomende allergenen op het etiket te plaatsten. Maar daar zit geen vanille, kaneel of peper tussen. Diane Bouhuijs, woordvoerder van de NVWA: “Wanneer specerijen worden toegevoegd aan levensmiddelen, en het gaat om minder dan 2 procent van het eindproduct, hoeven ze niet vermeld te worden. Dan valt het onder ‘specerijen’ of ‘gemengde specerijen’.”

Die verdomde maas in de regelgeving. Daar is geen kruid tegen gewassen.