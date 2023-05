Wat zijn de balkontrends voor het voorjaar in Amsterdam?

Tuinmaestro Jurgen Smit (61), voormalig televisiehovenier en op YouTube bekend met zijn Tuinmanieren, openbaart wat de Amsterdamse balkonnetjes- en geveltuinenlentetrends zijn.

Wat is modieus in een echte tuin?

“Zuilvormige bomen zoals de prunus, de magnolia en de beuk. Zorg er wel voor dat de hoogte van die bomen niet meer dan de helft wordt van de lengte van je tuin. Dan vang je ook nog wat zon. Veel Amsterdamse binnentuinen worden volledig overschaduwd door grote bomen, dat ziet er van bovenaf fantastisch uit, maar op de bodem ontwikkelt zich een heel nieuw ecosysteem.”

Is ecologisch niet ook een trend?

“Ja, bodemleven voeden met je eigen compost, met organische voedingsstoffen, geeft geweldige resultaten. Sommige planten groeien er wel twee keer zo hard door.”

Dan de oprukkende geveltuin. Mij valt op dat er na het tegelwippen vooral kleine kale plekken op de stoepen verschijnen.

“Je moet wel eerst even het zand vervangen door potgrond. Daarna plant je er bijvoorbeeld stokrozen, vingerhoedskruid, rozemarijn. Ook iets meer mediterrane planten als petunia’s en geraniums houden het in de stad vrij goed vol, het is er toch warmer dan in de buitengebieden. Of zet er lampenpoetsersgras in, dat is niet kapot te krijgen.”

Dat is siergras?

“Ja, en ook een trend. Vingergrassen als Heavy metal en North wind: onverwoestbaar. Bestand tegen veertig graden en hondenbezoek. Die blauwgrijzige, staalgroene grassen zijn heel geschikt voor geveltuintjes.”

Wat stoppen we in onze balkonpotten?

“Beter een of twee grote potten dan zestien kleine, want hoe kleiner de pot, hoe groter de zorg. In grote potten kunnen planten beter wortelen, zijn ze minder afhankelijk van je water en voeding. Vijg, olijf, zelfs coniferen: met een grote pot kan je wat.”