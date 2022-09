Wat ze bij ’t Zusje bourgondisch dineren noemen, blijkt een tergend langzame parade van belabberde amuses (4)

Bij ’t Zusje eet je de hele avond voor een vast bedrag. Alles ziet er gelikt uit, maar schijn bedriegt: Mara Grimm ziet een tenenkrommend trage parade minuscule gerechtjes voorbijkomen, het ene nog bedroevender dan het andere.

Het is goed bedacht: bij ’t Zusje dineer je voor een vast bedrag van 33,80 euro per persoon. Alle tafels worden één keer bezet, dus je mag zo lang blijven als je wilt. Daarmee is het een fancy variant van een all you can eat, al noemen ze het zelf liever ‘avond­vullend bourgondisch dineren’. Dat slaat aan. Er zijn inmiddels meer dan dertig vestigingen, waaronder een in Amsterdam, midden in het Gijsbrecht van Aemstelpark.

Als we om zeven uur binnenkomen zit het bomvol opgeruimde gezinnen, vriendinnen van middelbare leeftijd en zwijgende stelletjes. Iedereen heeft zich opgedoft: een avondje ’t Zusje is een avondje uit. Voor ons ligt een papieren placemat met daarop de menukaart, die leest als een bloemlezing van Allerhandes uit vervlogen tijden. ­Pasteitje met runderragout, ­visduo van gerookte paling en forel, tomatencrèmesoepje… Ik ben een sucker voor klassiekers, dus ik vind het prima.

Ook over de bediening niets dan goeds. We worden geholpen door de vrolijke Jip, die zich aan ons voorstelt en de spelregels uitlegt: we krijgen een stapel papiertjes waarop we twee minigerechtjes per persoon mogen aankruisen. Twintig minuten later verschijnt de bestelling en pas dan mogen we de vol­gende ronde doorgeven. Snap je meteen waarom je hier bijna niemand ziet eten: feitelijk is het meer een all you can wait dan een all you can eat. Gelukkig is het uitzicht op het park prachtig. Naar buiten kijken is sowieso het devies, want binnen ziet het eruit als een opgedirkte versie van een bowlingbaanrestaurant met veel zwart, neprozen en gouden engelen. Dat laatste vind ik opmerkelijk, want in culinair opzicht blijkt het niet bepaald de hemel.

Kleverige smurrie

Mijn eerste twee gerechtjes komen zelfs gevaarlijk dicht in de buurt van de hel. Van de ‘falafel met Surinaamse salade’ blijkt de uitvoering nog erger dan het idee: ik krijg twee ingezakte, oververmoeid ogende knikkertjes, het ene gevuld met zoete, kleverige smurrie, het andere met een brei die in de verte iets van kaas wegheeft. Wat het is weet ik niet en eigenlijk wíl ik het ook niet weten, maar met falafel heeft het niets te maken. Aan de garnalencocktail zit zo’n vreemd chemisch smaakje dat ik niet meer dan anderhalve hap durf te nemen. Na weer twintig minuten wachten blijkt dat het erger kan. De calamares ziet eruit alsof hij al door iemand anders is opgegeten en de restjes per ongeluk bij ons op tafel zijn beland: een kwakje slijmerige salade met daarop vier piep­kleine... tja, hoe zal ik het noemen? In het beste geval is dit het afsnijdsel van het afsnijdsel van de inktvis. Zelfs de reigers op de Albert Cuyp zouden hier hun neus voor ophalen.

De calamares ziet eruit alsof hij al door iemand anders is opgegeten en de restjes per ongeluk bij ons op tafel zijn beland Beeld Mara Grimm

Is alles zo slecht? Dat nu ook weer niet. De zalm met sperzieboontjes en dillesaus is als je sterft van de honger zelfs best te doen. Wat verder scheelt is dat alle porties zo klein zijn dat alles op is voor je überhaupt door hebt hoe smerig het is. En hoe zout, want mán, wat krijg je hier dorst. De verleiding om me te bezatten is inmiddels dan ook vrij groot. Ik doe het niet, maar dat komt eigenlijk alleen omdat de rosé van Nicolette van Dam en Bas Smit het hoogtepunt van de wijnkaart blijkt. Dan dus maar water: een 0,7 literflesje gefilterd kraanwater kost hier 3,95 euro. Huh? Volgens Jip is het voor een goed doel. Op de kaart staat inderdaad: ‘Elke fles tafelwater van 0,70 liter zorgt voor 1000 keer zoveel schoon drinkwater in een ontwikkelingsland.’ Dat zal wel, maar één telefoontje naar initiatiefnemer Made Blue leert dat per fles slechts 21 cent naar het goede doel gaat. De rest gaat dus gewoon in de zak van de ondernemer.

Oud kippenvoer

Terug naar het eten. ‘Verrassend sparerib-duo’ doet zijn naam eer aan: ik krijg een bordje met één sparerib en één mierzoete satébitterbal. Het schnitzeltje met stroganoff ligt er zo droevig bij dat het ieder moment in huilen kan uitbarsten. Ik ook, zeker nadat ik het proef: een eigenaardige mix van zuur, zoet en muf met zulk belabberd vlees dat ik acuut vegetariër wil worden. Gelukkig zijn er genoeg vega­gerechten. Daarvan is de ravioli in ieder geval eetbaar en ook het ‘boerenfrietje stoof’ gaat, vooral omdat de friet vult. Helaas ruikt én smaakt de stoof naar oud ­kippenvoer.

Hoewel iedereen om ons heen vrolijk blijft bestellen, gooi ik de handdoek in de ring en schakel over op de desserts. De crème brûlée heeft een mooi gebrand suikerlaagje en ook de andere nagerechtjes zien er goed uit. Als je niet beter zou weten, zou je dan ook zomaar de illusie kunnen hebben dat je hier op niveau zit te dineren. Niets is echter minder waar: dit is een tergend langzame parade van belabberde amuses. Of mijn tafelgenoot het daarmee eens is? Geen idee. Van alle ellende zijn ook wij veranderd in een zwijgend stel.

Best De vrolijke bediening.

Minder Voor de calamares zouden zelfs de reigers op de Albert Cuyp hun neus ophalen.

Opvallend Voor 33,80 euro per persoon kun je avondvullende dineren.

Leukste tafel In de zomer is er een terras met uitzicht op het park.

Beeld Mara Grimm

’t Zusje Amsterdam

Van Leijenberghlaan 320

020-722 0606

ma-zo 17.30–23.00

Mara Grimm. Beeld Sjoukje Bierma

