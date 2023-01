Wat nou wooncrisis? Lizzie (26) kocht een platbodem en verbouwt die eigenhandig tot droomhuis

Hoe wordt een boot een huis? Twee jaar geleden kocht Lizzie Clarijs (26) een platbodem op Marktplaats, om die eigenhandig te verbouwen tot haar droomhuis. ‘Ik had geen zin om een peperduur appartement te huren.’

Het is maar goed dat haar broer haar een elektrische deken cadeau gaf voor kerst. Het wordt ’s winters namelijk koud op de woonboot van Lizzie Clarijs (26) – érg koud. “Ik koop steeds meer praktische ­kleding,” zegt ze lachend. “Een bodywarmer, sloffen met schapenwol. Anders is het niet te doen. Gelukkig heb ik sinds kort een kacheltje.”

De woonboot van Clarijs ligt in de duurzame stadshaven Kaap de Groene Hoop, op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Vanaf het achterdek kijk je uit op het IJ en de pont die af en aan vaart. Maar als je van de steiger klautert en via het achterdek de boot binnenstapt, is van de bedrijvigheid in de haven weinig meer te merken.

Vanuit het stuurhuis, dat Clarijs bewust in originele staat heeft gelaten, loop je zo door naar het woongedeelte. Een strakke inrichting, lichte kleuren en ronde raampjes waardoor je uitkijkt over het water. “Het is maar dertig vierkante meter, dus ik moet creatief omgaan met de ruimte,” zegt Clarijs terwijl ze koffiebonen maalt. Toch is alles aanwezig: een keuken, een bed, een douche en toilet in één en een uitklapbare tafel die als bureau en als eettafel dient.

‘Zelfs het plafond moest eruit, anders kon ik niet rechtop staan.’ Beeld Eva Plevier

Bruin café

Clarijs is professioneel softballer en groeide op in Amsterdam-West. Op haar achttiende ging ze het huis uit. “Ik was nooit zo van de vastigheid, dus ik hopte van plek naar plek. Op een gegeven moment vroeg een kennis of ik, samen met een vriendin, een half jaar op zijn zeilboot wilde wonen. Geweldig vond ik dat! Toen wist ik: dit wil ik ook.”

Omdat een kant-en-klare woonboot onbetaalbaar is, zat er maar één ding op: een oud exemplaar kopen en zelf de handen uit de mouwen steken. Maar er is nog een reden dat Clarijs besloot haar eigen huis te bouwen. “Je weet hoe moeilijk het voor starters is om een woning in Amsterdam te vinden, zéker in je eentje,” vertelt ze. “Ik had geen zin om een peperduur appartement te huren, dus dit leek me een goede oplossing.”

Op Marktplaats vond Clarijs een oude platbodem uit 1954 met de ietwat onheilspellende naam Op hoop van zegen. “Ik kocht de boot van een 65-jarige man uit Zaltbommel, hij woonde er met zijn hond. Ik heb er 20.000 euro voor betaald. Een prima prijs, maar er moest nog een hoop aan gebeuren. Het interieur was nogal oubollig, het leek een beetje op een bruin café.”

Op haar telefoon laat Clarijs foto’s zien van hoe de boot eruitzag: onherkenbaar. Gelukkig heeft ze twee rechterhanden: ze volgde een opleiding aan het Hout- en Meubileringscollege en liep stage bij botenbedrijf Woodies Classic Boat Services. Na haar studie werkte ze er vijf jaar als botenbouwer. “Ik heb daar ontzettend veel geleerd. Mijn eerste grote project was de renovatie van de Antoinette, een ­klipperaak – een zeilend binnenvaartschip – die we volledig hebben omgebouwd tot woning.”

Op 30 m2 moet je creatief omgaan met de ruimte. Beeld Eva Plevier

Cement en resthout

Bij het klussen aan haar boot krijgt Clarijs hulp van haar vader Robert, oprichter van kunstenaarscollectief Anything is Possible. “We hebben de boot totaal gestript, alles moest eruit. De vloeren, muren, zelfs het plafond – anders kon ik niet rechtop staan,” vertelt Clarijs. “Mijn vader heeft de binnenkant van de boot opgemeten, maakte bouwtekeningen, hielp met de keuken installeren.” Ze wijst naar haar open boekenkast. “En met hem bouwde ik deze mahoniehouten kast, om m’n bed te scheiden van de rest van de boot.”

Via haar vader en het botenbedrijf waar ze werkt krijgt Clarijs afvalmateriaal dat ze hergebruikt. Zo hoeft ze niet alles nieuw te kopen. Daardoor zijn de kosten binnen de perken gebleven: naar schatting heeft de verbouwing haar tot nu toe zo’n 10.000 tot 15.000 euro gekost. Ze legt haar hand op het aanrechtblad: “Dit cement had mijn vader bijvoorbeeld over van een van zijn kunstwerken. En de vloer is helemaal gemaakt van resthout.”

Hoewel de verbouwing nog niet helemaal af is, slaapt Clarijs wel al op haar boot. “De eerste nachten waren best even spannend, in m’n eentje op het water. Maar al snel voelde ik me er helemaal thuis.” En het onophoudelijke deinen?

“Nu is het water inderdaad wat onrustig omdat het hard waait. Maar ik werk natuurlijk al jaren op boten, dus daar merk ik niks meer van.” Lachend: “Dat zeg ik ook altijd tegen m’n bezoek: het went ­vanzelf.”

Clarijs vindt het heerlijk om een drijvend huis te hebben. “Dat het klein is, neem ik voor lief. Waar het mij om gaat, is de vrijheid van wonen op het water. Lekker de hele dag buiten zijn, ’s zomers met vrienden een koud biertje drinken op het achterdek. En als het water niet al te vies is, kan ik zelfs een duik nemen.” Ze denkt even na. “Als je op een boot woont, ver­andert je omgeving, terwijl je huis hetzelfde blijft. Dat is wat me zo trekt: ben je een bepaalde plek zat, dan vaar je weer verder. Daarom denk ik ook dat het niet snel gaat vervelen.”

Het stuurhuis heeft Clarijs bewust in originele staat gelaten Beeld Eva Plevier

Winterstalling

Natuurlijk zijn er ook keerzijden. “Ze ­zeggen niet voor niets: ‘Koop een boot, werk je dood.’ Het onderhoud kost ont­zettend veel tijd en het is nooit écht af.” Clarijs klust nu zo’n tien tot vijftien uur per week aan haar boot. “Vanaf april wordt dat waarschijnlijk minder, dan begint het softbalseizoen. We trainen vijf keer per week en hebben elk weekend een wedstrijd. Daarnaast werk ik op vrij­dagen nog steeds bij het botenbedrijf. Maar alle tijd die ik dan overhoud, gaat naar m’n boot.”

Wat er nog moet gebeuren? “Ik wil de raamluiken vervangen, die zijn nu niet ­waterdicht. En de buitenkant moet nog worden geschilderd. Het roer is laatst af­gebroken, dus dat moet ik nog fiksen. En daarna wil ik de motor repareren. Maar als dat allemaal gedaan is, kan ik gaan varen en op zoek naar een betaalbare ligplaats.”

Dat laatste kan nog een hele uitdaging worden. “Ligplaatsen in de stad zijn ontzettend duur. Gelukkig zijn er wel andere, goedkopere opties. De Sixhaven bijvoorbeeld: daar heb je een winterstalling, dus je mag er liggen van 1 november tot 1 april. Je betaalt dan 150 tot 200 euro per maand. Het is een heel populaire plek, er liggen veel jongeren met hun boot – er is zelfs een wachtlijst. En anders is Jachthaven Schellingwoude een goed alternatief, of Amsterdam Marina: daar mag je met een boot van 13 meter het hele jaar liggen voor 3525 euro. Wonen wordt op dat soort plekken gedoogd. Ik heb het geluk dat mijn boot niet zo groot is, dus ik kan relatief makkelijk aan een plekje in een haven komen.”

Of ze zou overwegen Amsterdam te ­verlaten? “Tja. Ik ben hier geboren en getogen, dus áls ik een betaalbaar plekje kan vinden, blijf ik het liefst in de stad

Drijvende huizen Al sinds de zeventiende eeuw wonen er in Amsterdam mensen op boten. Toen er tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog een groot tekort aan woningen was, nam dat aantal flink toe. Van oorsprong zijn de woonboten in de stad oude handelsschepen. Sinds de jaren zestig en zeventig zie je steeds meer woonarken: moderne woonboten, vaak zonder motor. Op dit moment wonen er volgens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed in heel Nederland zo’n 25.000 mensen op het water, verspreid over 12.000 woonboten. Bijna de helft daarvan ligt in Noord-Holland. Er liggen naar schatting zo’n 2500 woonboten in Amsterdam.