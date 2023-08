Wat moet een Amsterdamse studentenvereniging op het kampioenschap skûtsjesilen? ‘Domme Hollanders’

Een groep Amsterdamse studenten verwacht je niet zo snel bij de Friese oersport skûtsjesilen. Toch zijn ze er, van de Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis, en ze maken nog indruk ook. ‘Vechten op het water, vrede aan de wal.’

Al vroeg in de ochtend is er veel beweging op de Tiid sil’t Leare, de Tijd zal het Leren, aangemeerd aan de kade in het Friese Heeg. Studenten inspecteren de zeilen, controleren de touwen en zingen ondertussen uit volle borst hun zeemanslied van de 4tuoze Matroze mee: “Wie aan Amsterdam komt, die komt ook een beetje aan mij!”

Niet veel later verzamelen de zestien bemanningsleden zich op het voordek van het schip. Nieuwe leuzen schallen door het nog nauwelijks ontwaakte watersportdorp. “Één team, één taak, we doen het voor elkaar! Één team, één taak, we doen het voor elkaar!”

De Tiid sil’t Leare is niet zomaar een boot. Het is een skûtsje, eigendom van ASZV, de Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis. Het 17 meter lange pronkstuk is de trots van de vereniging. Al helemaal deze week, wanneer er tegen dertien andere schepen wordt gevaren met de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Oftewel de Open Friese Kampioenschappen Skûtsjesilen, tegenhanger van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen waar alleen mensen uit schippersfamilies schipper kunnen worden.

Tegenstanders op de Friese wateren zijn onder anderen Herke Boskma met zijn Lytse Famke, Geale Postma met Lytse Earnewâldster en Harm van der Weiden met Nije Dei. De Tiid sil’t Leare vaart in de IFKS vanwege de bescheiden omvang in de klasse a-klein, geschikt voor platbodems tot 17 meter.

‘Domme Hollanders’

De Amsterdamse studenten zijn de buitenbeentjes van het deelnemersveld. Niet alleen bestaat de bemanning voor de helft uit vrouwen, waar op andere boten vaak wordt gekozen voor lompe spierkracht van mannen, ze spreken ook niet of nauwelijks Fries. Ze doorbreken een traditie. Zo komt schipper Hille Wichers oorspronkelijk uit het Noord-Hollandse Krommenie en Isa Bergkamp, bemanningslid en voorzitter van Orionis, uit Nijmegen.

Eerder in de week werd een keer ‘domme Hollanders’ naar ze geroepen, maar uit een kleine rondgang langs de andere skûtsjes blijkt toch dat er vooral bewondering is voor de Amsterdamse zeebonken. Ze delen dezelfde liefde: het open water. Toch blijven ze enigszins terughoudend, want een stel studenten uit de hoofdstad die soms beter dan hen zeilen, dat tast ze toch een beetje aan in hun Friese eergevoel.

“Het grote verschil is dat de meeste bemanningsleden van de andere boten opgroeien met skûtsjesilen,” zegt Bergkamp, voorzitter van de vereniging met driehonderd leden. Friesland beschouwt ze inmiddels als haar tweede of derde thuis. “Ze worden door hun vader en moeder al meegenomen en hebben daardoor echt veel meer ervaring dan wij.”

Beeld Mariet Dingemans

Toch is de achterstand niet onoverbrugbaar, blijkt ook uit de uitslagen van deze week. “Ik noem ons liever anders ervaren,” zegt Wichers, blonde kop, bruine laarzen onder de korte broek. “De meesten van ons hebben op andere soorten boten gezeild, met die vaardigheden experimenteren we met zeiltechnieken op de Tiid. We vinden het als het ware zelf uit.”

Met succes. Al kort na de start van de derde wedstrijd, van de in totaal zeven, op het Heegermeer snelt de Tiid sil’t Leare met Wichers aan het roer naar de koppositie. Bij de eerste gele boei is een eerste gat geslagen met de concurrentie, dat bij de tweede boei zelfs lijkt vergroot.

Gekocht op Marktplaats

De oorspronkelijke skûtsjes werden tussen de achttiende eeuw en 1930 gebouwd als vrachtschepen voor de Friese binnenwateren. Families woonden benedendeks en vervoerden overdag aardappelen, mest, aarde en andere bulkgoederen. Daarna kwamen steeds meer gemotoriseerde schepen in de vaart te liggen, waardoor de zeilende skûtsjes steeds minder in trek raakten.

Skûtsjes verdwenen uit het dagelijkse beeld, alleen werden in de zomer hier en daar nog zeilwedstrijden gevaren. De SKS ontstond in 1945 en daar kwam als tegenhanger de IFKS in 1981 bij. Dat er veertig jaar later studenten zouden meestrijden om de prijzen, kon toen niemand vermoeden.

De Tiid sil’t Leare kent net als de andere tjalken (historische zeilvrachtschepen) een lange geschiedenis. Gebouwd in 1905 in opdracht van binnenvaartschipper Ulbe de Jong. 17 meter lang en bijna 3,5 meter breed. Net als de andere skûtsjes is door werf van Wildschut in Gaastmeer, een gehucht niet ver van Heeg, destijds rekening gehouden met de breedte van de vaarten en sluizen in de omgeving. In 2014 heeft de vereniging na het jarenlang pachten van andere skûtsjes het schip aangekocht via Marktplaats. Volgende week is de Tiid tijdens de introductieweek overigens bij Nemo te bewonderen.

Oorlogswonden

De studenten, die officieel de tiende eigenaar zijn van de Tiid, weren zich kranig op het Heegermeer. Voor de start waarschuwen ze elkaar voor de kracht van de zon. De flessen zonnebrand gaan er overdag in hetzelfde tempo doorheen als de potjes bier in de avond. De meesten dragen handschoenen tegen het schuren van de lijnen. Bergkamp toont daarnaast schaafwonden, striemen en blauwe plekken op al haar ledematen. Oorlogswonden noemt ze het, er wordt gevochten voor elke positie.

De wedstrijd vindt de hele week onder grote belangstelling plaats. Friese media zijn elke dag aanwezig, boten en plezierjachten verzamelen zich rond de skûtsjes om alles te kunnen volgen, en vanaf de kant zitten landrotten op campingstoelen met verrekijkers in de aanslag om geen seconde van het schouwspel te missen.

Beeld Mariet Dingemans

Een felle strijd is het. Hard tegen hard. Op zondag moest Wichers voor een commissie verschijnen nadat Van der Weiden, schipper van de Nije Dei, beweerde afgesneden te zijn door het studentenskûtsje. De Tiid werd teruggezet in de uitslag. “Vechten op het water, vrede aan de wal. Zo moet je het zien,” zegt Wichers wijzend op drie kratten bier. “In de avond zijn we weer vrienden van elkaar en drinken we iets. Gezelligheid is net zo belangrijk.”

Wichers en Bergkamp zijn in Amsterdam betrokken bij de opleiding van nieuwe bemanningsleden en schippers voor de Tiid. Inmiddels is Orions zelfs uitgegroeid tot een soort opleidingsinstituut voor de IFKS. Op verschillende tjalken varen oud-leden mee die na hun studententijd geen afscheid konden nemen van de zeilklasse.

“Het gaat vooral om veiligheid en routine,” zegt Wichers. “Tijdens de cursussen leren we studenten daar vooral mee omgaan. Er bewegen veel zware dingen over het dek, dat kan gevaarlijk zijn.”

Sport van het platteland

Bergkamp meldde zich een paar jaar geleden zonder enige zeilervaring aan bij Orionis. “In Nederland wordt zeilen gezien als een bekakte sport, alleen kinderen van rijke ouders doen het. Wij zorgen op een laagdrempelige manier dat iedereen het kan leren, ongeacht de bankrekening. Dat vind ik mooi. Skûtsjesilen is weer heel anders, een sport van het platteland, ontkleedt van elke vorm van hooghartigheid.”

Beeld Mariet Dingemans

Vanaf het water is het een imposant gezicht om de Tiid op volle snelheid en de wind in de zeilen door het water te zien klieven. De zestien studenten vormen samen een geoliede machine, aan één blik hebben ze genoeg om met volle overgave hun taak aan boord uit te voeren. Na de derde gele boei is de voorsprong zelfs weer iets vergroot.

Na het debacle en de diskwalificatie van een dag eerder is de vreugde bij de winst in de derde race buitengewoon groot. Aan boord klinkt wederom gezang dat tot aan de toeschouwers op de campingstoeltjes reikt: “Wie aan Amsterdam komt, die komt ook een beetje aan mij!”