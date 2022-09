Wat kwam er terecht van de dromen van deze groep 8’ers? – ‘Ik had geen plan en zo bleef het nog lang’

“Om eerlijk te zijn: de basisschool was een verschrikkelijke tijd voor me. Ik voelde me een buitenbeentje, een einzelgänger, en kon gewoon niet viben met de klas. Op de muziekschool kwam ik erachter dat er mensen waren met wie ik dat wél kon. Toen bleek ik eigenlijk een heel extravert persoon te zijn, terwijl ik tot die tijd dacht dat ik introvert was, verlegen.

Na de basisschool ben ik naar het Gerrit van der Veen College gegaan, naar een speciale kunstklas. Maar ook daar hoorde ik er niet helemaal bij: ik was de enige die de vooropleiding voor het conservatorium deed. Klassieke gitaar, dat betekende heel veel studeren in m’n eentje.

Uiteindelijk heeft de gitaar altijd centraal gestaan, samen met mijn broer met wie ik vaak samen speel. Ik heb me er wel even tegen afgezet – ik had het gevoel dat het móést, niet dat ik het wilde – maar ergens ben ik toch gaan geloven in de muziek. En het bracht me in contact met mensen die ik snapte en die mij snapten. Het is een strijd geweest om ergens bij te horen, maar gelukkig heb ik gaandeweg geleerd wie mijn mensen zijn. Mensen met een passie, zoals ik.

De gitaar heeft ook een keerzijde. Elke dag dat ik niet oefen, komt het schuldgevoel. Alsof het verspilde tijd is als ik met vrienden ben. Heel vervelend, dan is het een last. Tegelijkertijd is het ook wat ik nodig heb om te leven. Dat klinkt dramatisch hè? Maar het is wat ik kan, waar ik in geloof. En wat ik wil, dat ook. Want als ik op het podium sta, word ik gezien zoals ik ben. Dat is niet alleen fabulous, maar ook de reden waarom ik het doe en blijf doen. Over tien jaar nog steeds.”