Wat kost een etentje in een sterrenrestaurant?

In Amsterdam hebben twintig restaurants een of twee sterren. Beeld ANP

Wie denkt aan eten bij een sterrenrestaurant, denkt waarschijnlijk aan een torenhoge rekening aan het einde van de avond. En hoewel er inderdaad restaurants zijn waar je per persoon meer dan 150 euro kwijt bent voor een luxe diner (exclusief wijn), zijn er ook betaalbare opties. Te beginnen met een lunch, want die is vaak tientallen euro’s goedkoper dan een diner.

In de nieuwste rode Michelingids, die maandag werd gepresenteerd, zijn dit jaar zestien Amsterdamse restaurants met één ster opgenomen en vier eetgelegenheden met twee sterren. Eén restaurant in de hoofdstad mocht dit jaar voor het eerst een ster ontvangen: Graphite, in de Paardenstraat. Bridges Dining, het chique visrestaurant van hotel The Grand, moest zijn ster inleveren.

Sterrenrestaurants in 2020 in Amsterdam Eén ster: 212, Bolenius, Bord’Eau, Bougainville, Lastage, Le Restaurant, Mos, Rijks, Ron Gastrobar, Sinne, The Duchess, The White Room, Vermeer, Vinkeles, Yamazato en Graphite Twee sterren: &Moshik, Aan de Poel, Ciel Bleu, Spectrum

Betaalbaar lunchen

Acht van de zestien eensterrenrestaurants serveren een lunchmenu, in sommige gevallen slechts op aangewezen (weekend)dagen. De meest betaalbare lunches – bestaande uit drie gangen – vind je bij Ron Gastrobar (€30 voor een ‘lunchdeal’), Sinne (€39) en The White Room (€39). Bij de laatste is het ook mogelijk om voor €34 twee gangen te lunchen.

Ook restaurants Mos, Bolenius en Rijks serveren driegangenlunches. Bij de eerste twee restaurants betaal je €49; bij Rijks kost een lunch €42. The Duchess, het sterrenrestaurant in het W Hotel, is ook open tijdens het middaguur. Daar wordt echter geen menu geserveerd: je eet à la carte – shared dining – gerechten vanaf €22.

Wie zin heeft in Japanse haute cuisine, kan een bezoek brengen aan Yamazato. Het in het Hotel Okura gevestigde restaurant biedt onder meer een zesgangenlunch aan voor €60. Je krijgt dan bijvoorbeeld sashimi van zalm en zeebaars, nigiri sushi en misosoep, en optioneel kreeft of wagyuvlees (rund). Er is ook een à-la-cartemenu, met prijzen variërend van €10 tot €82 per gerecht.

Een gerecht geserveerd door koks van Aan de Poel. Beeld ANP Kippa

Wil je écht uitpakken met meer dan drie gangen, probeer dan eens restaurant 212 aan de Amstel. Je luncht daar vanaf €123 met vijf gangen en voor €138 met zes gangen. Je geeft weliswaar meer uit dan bij de andere restaurants, maar krijgt waar voor je geld, met onder meer kreeft met rode bieten, kalfstartaar met kaviaar en duif van de barbecue.

Lunchen met meer sterren betekent overigens niet per definitie meer betalen. Tweesterrenrestaurants Aan de Poel en &Moshik bieden ook lunches aan, bestaande uit drie gerechten. Je bent dan respectievelijk €59 en €65 kwijt, zonder drankjes.

Diner onder de €55

Maar hoe zit het dan met dineren? Dat is over het algemeen duurder dan lunchen, vaak omdat de menu’s uit meer gerechten bestaan. Een aantal restaurants biedt ’s avonds hetzelfde menu aan als ’s middags, zoals 212 en Sinne. Dat maakt Sinne ook meteen het restaurant waar je ’s avonds het goedkoopst dineert, namelijk voor €39.

Bij een sterrenrestaurant dineer je doorgaans niet als je weinig tijd hebt. Veel restaurants gaan ervan uit dat gasten voor een aantal uren komen dineren, en serveren dan ook menu’s van drie tot wel acht gangen. Bij Spectrum, het restaurant in hotel Waldorf Astoria, kun je zelfs je hart ophalen met elf gangen (€180).

Zes gangen

Meestvoorkomend op de menukaarten van de Amsterdamse sterrenzaken: zes gangen. De prijzen van zesgangenmenu’s variëren van €69 bij Sinne, tot €138 bij 212. De gemiddelde prijs is €97.

Het duurste diner wordt geserveerd bij tweesterrenrestaurant Ciel Bleu. Daar krijg je voor €195 bijvoorbeeld zeevruchten en Hollandse ree. Mineraalwater, koffie of thee, aperitief en een wijnarrangement zijn bij de prijs inbegrepen.

Dat laatste komt overigens niet vaak voor. Alle restaurants bieden een bijpassend wijnarrangement, maar daar betaal je in de meeste gevallen apart voor. Dat kan, zeker bij een uitgebreide lunch of diner, tientallen euro’s kosten.