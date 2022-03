Wat je kunt doen in de BoulesBitesBar? Inderdaad: eten en jeu-de-boulen

Beeld Daphne Lucker

Een goed verlichte ruimte met een ruime bar in het midden, een groot terras en negen jeu-de-boulesbanen. Grenzend aan Pathé Noord is sinds een week de Boulesbitesbar geopend. De naam zegt het al, er kan gedronken, gegeten en vooral ge­jeu-de-bould worden. Naast vestigingen in onder andere Rotterdam en Utrecht is dit de eerste locatie in Amsterdam. De groeiende populariteit van spelletjescafés lijkt zich ook na de pandemie voort te zetten.

“Mensen willen steeds vaker uitgaan maar ook iets doen,” zegt mede-eigenaar Lotty van Doornik (45), “Niet alleen een hapje eten of een borrel maar daarbij ook een activiteit. Bowlen, pingpong en jeu de boules zijn steeds meer aan het opkomen.”

Je huurt de banen per uur (€22), en je kunt daarnaast een driegangendiner (€25) met soep, een aantal opties aan hamburgers en een dessert bestellen. De kaart is momenteel nog redelijk beperkt, maar zal gaandeweg worden uitgebreid. De absolute aanrader volgens Van Doornik is de borrelplank speciaal voor twee personen (€39,50), een uitgebreide plank met onder andere kleine burgers en spiesjes.

De reacties uit de buurt zijn in elk geval al enthousiast, zegt Van Doornik. “Ik kom zelf uit Utrecht. Toen we hieraan begonnen dacht ik: o jee, Amsterdam, toch een beetje groot en intimiderend. Het is hier echt anders dan ik had verwacht, veel meer een soort dorpsgevoel. Geen toeristen, maar betrokken buurtbewoners en nieuwsgierige passanten die even binnenlopen.

BoulesBitesBar Buikslotermeerplein 2009

