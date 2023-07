Wat is nu hèt zomerdrankje? Deze 4 merken doen een gooi naar die titel

Tessie in een flessie

Moå werd bedacht door Tessie Pessers. Zij zocht een smaakvol drankje met niet te veel calorieën. Door een samenwerking met Onder de Boompjes, een van de oudste distilleerderijen in Nederland, werd het een wodka met ingrediënten als gember, bergamot en makrut-limoenblaadjes. In 2020 overleed Tessie plotseling, waarop haar zus en twee vriendinnen besloten het drankmerk voort te zetten, om mensen te laten genieten van de momenten samen.

Prijs: €31,99 (70 cl), www.moa-vodka.com

Pareltje

Voor een bijzonder en exclusief zomerdrankje moet je bij Batu zijn. Het bedrijf maakte slechts duizend flessen van zijn Pearls - creatie, een suikervrije komkommer-kombucha met watermeloenparels. De techniek voor de pareltjes, gemaakt van flinterdun zeewiergel, keken de makers af bij de wereldberoemde Ferran Adrià van het inmiddels gesloten sterrenrestaurant El Bulli. De kombucha van Batu is altijd alcoholvrij. Deze limited edition is alleen online te koop en komt in een cadeauverpakking.

Prijs: €10,95 (375 ml), www.batukombucha.com

Pittig fris

Voor mensen die van pittig houden, hoopt Gimber de oplossing te bieden met zijn nieuwe kant-en-klare gemberdrank. Gimber is bekend van zijn glazen flessen gevuld met gemberconcentraat. Je drinkt dit als een shot of verdund met water. Deze zomer breidt het bedrijf het assortiment uit met een verdunde variant, met een mix van gember -, yusu-, en citroensap, kruiden en prikwater. Alle Gimbervarianten zijn alcoholvrij en gemaakt van biologische ingrediënten.

Prijs: €2,10/2,25 (blik of glas, 250 ml), www.gimber.com

Wijn-gums

Bij het Amsterdamse Vinoos draait het allemaal om wijn, alleen niet in een fles. Het bedrijf maakt zeep van wijn, maar is vooral bekend om zijn eetbare wijn in de vorm van een dropje. De alcoholvrije – maar niet voor kinderen bedoelde – snoepjes komen in de smaken Chardonnay, Sauvignon Blanc, Rosé, Merlot, Prosecco, Sparkling Rosé en Sparkling Red. De wijngums worden in Nederland gemaakt, zijn glutenvrij, vegan en worden duurzaam verpakt.

Prijs: €7,99-8,30 (50 gram), www.vinoos.nl