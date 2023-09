Wat is er nog speciaal aan speciaalbier?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. In de laatste aflevering: het grote geld achter speciaalbiertjes.

Speciaalbier is minder speciaal dan het klinkt. Dat extra smaakje, te danken aan een oud whiskyvat waarin het bier gegist heeft, in een brouwerijtje in een houten schuur, gestart door drie uit hun houthakkersbloes gegroeide mannen met vettig haar en een rode baard – heel romantisch patriarchaal en authentiek. In werkelijkheid is van die ambachtelijkheid echter weinig over.

Neem het enige speciaalbier van een Waddeneiland, Texels Skuumkoppe. Het populaire bier, sinds 1999 gebrouwen in een oude zuivelfabriek op het eiland, werd in 2020 gekocht door Heineken. Uiltje Brewing uit Haarlem – van die cartooneske uil met cape –, waar speciaalbiertjes als Dikke lul 3 bier! gebrouwen worden? Overgenomen door Bavaria. Oedipus, bekend van Mannenliefde: Heineken trekt sinds kort aan de touwtjes. En het Belgische Duvel nam een belang in Amsterdams trots Brou­werij ’t IJ, bekend van IJwit. Al deze oorspronkelijk autonome brouwerijen zijn overgenomen door grote bierfabrikanten.

Generiek fabrieksbocht

Is dat een probleem? Kwalitatief niet per se. De grote labs van de bierfabrikanten voorkomen de smaakschommelingen die de kleine producties van speciaalbier kenmerken. “Hoe groter de productie, hoe nauwkeuriger de receptuur,” zegt Arvid Bergström, voorzitter van het Nederlands Gilde der Biersommeliers. Maar is dat juist niet de kracht en charme van speciaalbier: eigenwijs karakter, variërende smaak? Van ambachtelijk bier is het generieke fabrieksbocht geworden. U betaalt toch meer voor een door Tibetaanse monniken gebreide trui, per ezel vervoerd naar een winkeltje in een pittoresk Gelders dorp, dan een in duizendtallen geproduceerd wolletje uit de fabriek in Bangladesh dat in elk Zarafiliaal ligt. Alleen: van Zara wéét je het, bij speciaalbier dat in de supermarkt ligt, wordt het ambachtelijke imago kunstmatig in stand gehouden.

Bier in grote hoeveelheden brouwen maakt het goedkoper. Maar dat zie je niet aan de prijs van speciaalbier dat overge­nomen is door een biergigant; dat wordt alleen maar duurder.

Het is een slimme zet van Heineken en Bavaria: pils is minder in trek bij millennials. Ze kiezen voor alcoholvrij en speciaalbier, aldus Michel Ordeman, grondlegger van de Haarlemse Jopenbrouwerij, in NRC. “En zelf goede craftbieren opzetten is heel lastig. Dan kun je veel gemakkelijker iets overnemen.”

De Sint-Sixtusabdij doet het anders. Daar wordt ieder jaar 7500 hectoliter Westvleteren gebrouwen – niet meer, niet minder. Enkel in de abdij te koop. Het speciaalbier is zo in trek dat Nederlanders massaal inkochten om het voor het tienvoudige door te verkopen. Om dat tegen te gaan, wees de brouwerij Nederlandse verkooppunten aan. Dat is hoe speciaalbier hoort te zijn: eigenwijs.

Daarom graag aandacht voor een nieuw transparantiekeurmerk. ‘Overgenomen door Heineken’ op het etiket, met een prijsdaling.

Dank voor het lezen.

Dit was de laatste aflevering van Fons vraagt zich af.