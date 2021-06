Wat is eigenlijk een calorie?

Beeld Shutterstock

Sommigen tellen ze voortdurend, anderen hebben er zoveel geteld dat ze ze niet meer kunnen zien. Ze ­kunnen leeg zijn, zitten overal in en we verbranden ze – maar wat is een calorie?

Met een calorie, zegt Titia van der Stelt, bewegingswetenschapper en sportdiëtist, wordt meestal een kilocalorie bedoeld en dat is niet iets wat je concreet in je mond stopt. Een kilocalorie (kcal) is de meest voorkomende energie-eenheid die mensen gebruiken wanneer we de energie die we uit voedsel halen willen aanduiden.

Je stopt een boterham in je mond, beetje boter en kipfilet erop. Je lichaam hakt die in stukjes, verteert hem en haalt er de voedingsstoffen, koolhydraten, eiwitten en vetten uit die het onder andere nodig heeft voor de verbranding, die energie oplevert. Energie die je bijvoorbeeld nodig hebt voor bouwprocessen in het lichaam, maar ook als brandstof voor beweging. Die hoeveelheid energie meten we in calorieën. “Zo geeft 1 gram vet 9 kilocalorieën, en eiwitten en koolhydraten geven per gram 4 calorieën.”

Omdat je niet altijd alle voedingsstoffen die je binnenkrijgt direct nodig hebt, kan een deel ervan worden opgeslagen voor later. Dit wordt aangesproken als je minder energie binnenkrijgt dan je verbruikt. Bijvoorbeeld als je slaapt – dan gaan processen in je lichaam gewoon door – of als je meer gaat sporten. Wil je één kilo vet kwijt, dan moet je daarvoor 7000 kilocalorieën verbranden, zegt de sportdiëtist. “Het proces start direct, al merk je daar tot een kilo vermoedelijk weinig van.”

En hoe zit het met ‘lege’ calorieën? Dat slaat niet zozeer op de calorieën, maar vooral op de voeding en de verzadiging die je hieruit haalt, aldus Van der Stelt. Zo haal je uit een glas ‘lege calorieën’ frisdrank wel energie, maar geen andere voedingsstoffen. “Je hoort weleens dat de ene calorie de andere niet is. Dat is dus juist wel zo. Het is een natuurkundige maat, dus elke calorie doet precies hetzelfde.”